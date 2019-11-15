Как Русь платила дань Орде. Видео-доклад историка В.Кучкина

09:35 17.11.2019

Ордынский выход



Доклад Владимира Андреевича Кучкина

Со школьной скамьи все слышали об ордынском выходе, тяжелой дани, которую Русь была вынуждена выплачивать после монгольского завоевания. Но каким был размер этих сборов, т.е. сколько конкретно русские князья должны были дважды в год отправлять "безбожному царю"? Когда эта сумма была максимальной – до Куликовской битвы или после нее? И какие факторы воздействовали на увеличение или уменьшение ордынских аппетитов?



Представляем видео доклада Владимира Андреевича Кучкина "Ордынский "выход" (по материалам душевных и договорных грамот русских князей XIV–XVI в.)", с которым он выступил на конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" в сентябре этого года.



смотрим тут -

https://proshloe.com/ordynskij-vyhod.html