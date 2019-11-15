 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Воскресенье, 17.11.2019
09:35  Как Русь платила дань Орде. Видео-доклад историка В.Кучкина
07:38  Из тени в свет. Рентное общество современного капитализма (рецензия)
00:51  Свечка в тоннеле узб-экономики. Причины инфляции – в тотальной коррупции
00:45  Зачем Узбекистан за гроши поставляет электричество в Афган, - разъясняет вице-министр Ходжаев
00:10  Почему Украина стала страной-лузером
00:04  Казахская Традиция может стать духовным драйвером для цивилизации будущего. Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:02  Удержит ли на сей раз Иванишвили власть в Грузии?

Суббота, 16.11.2019
22:15  Арестован СБУ глава "Укрэксимбанка" Гриценко
20:34  В Украине пойман живым матерый "эмир" джихадистов Шишани (ранее неоднократно "погибавший")
20:04  Обменяет ли все-таки Эрдоган С-400 на миллиарды Трампа, - Взгляд
18:56  "Кто есть кто" о династиях в дипломатической сфере Кыргызстана
18:08  Ирак и Ливан. Протесты под фальшивым флагом, - С.Кожемякин
12:41  Смачный микс: азиатский Октоберфест, морепродукты и цветение сакуры
12:36  Казахстан в этом году уже покинули на ПМЖ 34 тыс человек. Уезжают горожане
12:24  В поезде неожиданно умер перспективный рос-политик Никита Исаев (лидер "Новой России")
09:48  Зачем нужен импичмент в прямом эфире. В борьбе за отставку Трампа его противникам важен сам процесс, - "НГ"
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00:01  Сомали или Сингапур? Два пути для Кыргызстана, - А.Тусупбеков
Пятница, 15.11.2019
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20:27  Рубль в ближнем зарубежье: тенденции и сделки
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16:46  Foreign Policy: как Эрдоган опять перехитрил Трампа
16:42  Новая реальность, самоорганизация и управление будущим. Мир находится в точке бифуркации.
16:38  Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом
16:35  Самой красивой женщиной Азии признали певицу из Южной Кореи Лалису Манобан (видео)
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16:31  Как шпион "Шмид" стал "убитым студентом" и спровоцировал Бархатную революцию 1989 года в Чехословакии (полит-технологии)
16:30  За год до выборов: кто помогает Рахмону укрепить власть в Таджикистане? - Регнум
16:28  Как Госдеп вербует оппозиционеров со всего бывшего СССР. Часть 5
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16:23  Эрдоган не прогнулся под Трампа и сохранит российские ракеты
16:22  Strategist: какие перспективы откроет перед человечеством "Космос 3.0"?
16:16  Пора вырвать природные богатства России из лап олигархов, - С.Удальцов
15:00  Из сейфа КырГКНБ пропала взятка $200 тысяч, конфискованная у начальника управления Генпрокуратуры Чалбаева
13:21  КРС против МРС. КазМВД ужесточит наказание скотокрадам
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13:03  Тотальная мирзе-демо-кратия. УзбЦИК зарегистрировал всех 750 кандидатов от "независимых" партий на выборы
12:34  Ислам и казахи: состоялось ли нравственное возрождение нации? - САМ
12:33  Сможет ли Казахстан вернуться из третьего мира в первый? - Чокан Лаумулин
11:17  Министра юстиции Гонконга Терезу Чэн хором отпинали демо-протестующие на улице Лондона
10:59  Школы Бишкека перегружены, но в некоторых сдаются помещения в аренду
10:23  Сотни туркмен стоят в очередях за визами в Узбекистан
09:08  Рос-десант захватил американскую военную базу и аэродром в сирийской Метрасе
09:00  "Если у вас нет информации...". Рахмон разнес свои спецслужбы за плохую работу
08:48  В Госдуме РФ обсудят план обороны "русского мира". Как защитить соотечественников? - "НГ"
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Как Русь платила дань Орде. Видео-доклад историка В.Кучкина
09:35 17.11.2019

Ордынский выход

Доклад Владимира Андреевича Кучкина
Со школьной скамьи все слышали об ордынском выходе, тяжелой дани, которую Русь была вынуждена выплачивать после монгольского завоевания. Но каким был размер этих сборов, т.е. сколько конкретно русские князья должны были дважды в год отправлять "безбожному царю"? Когда эта сумма была максимальной – до Куликовской битвы или после нее? И какие факторы воздействовали на увеличение или уменьшение ордынских аппетитов?

Представляем видео доклада Владимира Андреевича Кучкина "Ордынский "выход" (по материалам душевных и договорных грамот русских князей XIV–XVI в.)", с которым он выступил на конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" в сентябре этого года.

смотрим тут -
https://proshloe.com/ordynskij-vyhod.html

Источник - proshloe.com
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