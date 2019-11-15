 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Одичал от безнаказанности. Ташкентский хоким угрожает журналистам
14:14 17.11.2019

Появилась запись с угрозами хокима Ташкента журналистам

В интернете распространилась аудиозапись, на которой слышно, как мужчина, чей голос похож на голос хокима Ташкента, угрожает журналистам. Ожидается, что хокимият сделает заявление.

Интернет-издания (Qalampir.uz - 19:15, Kun.uz - 19:30 и другие) со ссылкой на социальные сети распространили аудиозапись, на которой мужчина, чей голос похож на голос хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, угрожает журналистам. Где и при каких обстоятельствах была сделана запись, пока неизвестно. Ожидается, что хокимият столицы сделает заявление.




Публикуем перевод записи, которая звучит вперемешку на узбекском и русском языках.

"Неделей раньше продукцию, выпущенную на моем заводе, пачкают в грязи. Пишут: "Монополия, Artel никуда не годится!"

Неделей позже, если дать им 10 тысяч долларов, эту же продукцию расхваливают, с пометкой "на правах рекламы"!

Они кто вообще? Они твари последние! Они людские дети или собачьи? Беспринципные, грязные, бедолаги!

Петухи, окружат отовсюду, пытаются всех опозорить.

Я могу так сделать, что вас махалля не принимает. Это я смогу. Так могу сделать, ваши родители издевались. Я так могу сделать, ваши соседи будут стыдиться, когда видят вас. Я могу это сделать.

Что, мне трудно что ли вас объявить геем? Это легко! Легко! Свобода слова! Я за шесть секунд вас посажу в одно такси с геем, и все! Фотографируют, и вас объявляют геем.

Нравится нашему руководителю, не нравится ли, у меня тоже (неразборчиво).

Я могу это делать. Шесть секунд могу сделать! Организовать могу. Или сомневаешься? Я смог объяснить?

Уйди один из вас на два-три дня без причины из дома, пропадите… Три дня! Без причины уйди один из вас из дома! Вы хотите этого? Пропадет на три дня, полная тишина. У-у-у, ты живой там, никто не справится о тебе, предупреждаю. Будут писать там, тут, через неделю забудут. Все! Скажут, утонул где-нибудь, когда купался. И все! Такова жизнь!

Поэтому лучше с нами работайте. Если у вас какие-то проблемы будут, помогите нам, чтобы мы решили эту проблему".

Источник - Газета.uz
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