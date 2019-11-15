Узбекские политические партии в преддверии выборов попиарились на межнациональной розни

14:20 17.11.2019 В виртуальном пространстве Узбекистана – новый скандал с националистической подоплекой. Поводом для него стала нецензурная брань главного энергетика "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани" Ивана Шилова в адрес местных электромонтеров, грубо нарушивших правила техники безопасности. Как впоследствии выяснилось, ругался он отнюдь не зря, хотя в пылу гнева и вышел за рамки необходимой этики. Однако местных националистов это уже не интересовало:



они обрушили на Шилова, а также на русских и русскоязычных вообще, потоки оскорблений.



При этом, их фактически поддержали две местных квази-партии (точнее, одна партия и одно созданное властями "движение"), усмотревших в случившемся хорошие шансы повысить собственные рейтинги в роли "защитников" узбекского народа. О выявлении и наказании разжигателей межнациональной ненависти не идет и речи, власти Узбекистана не обращают на это никакого внимания.



ЧТО СКАЗАЛ ШИЛОВ



Случай, повлекший дальнейшие события, произошел в конце октября, в комплексе подготовки газа "Джаркудук" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. Радио "Озодлик" (узбекская служба радио Свобода/Свободная Европа) сообщило, что Иван Александрович Шилов, сотрудник узбекского ОАО "Лукойл", оскорбил местных рабочих обозвав их "толпой баранов", и выложило соответствующее видео. В материале говорилось, что оскорбленные рабочие решили обратиться в редакцию, так как их жалобы местным чиновникам остались неуслышанными. В качестве доказательства они предоставили видеозапись произошедшего.









На записи видно, как Шилов потрясает какими-то документами и, пересыпая речь матерными словами, громко возмущается: "Почему никто ни х.. не знает ничего, б..? Как мы, б…, работаем? Заеб..ся я уже это говорить. Кто, фамилия как? Фамилия… напишешь объяснительную, почему не по инструкции работаем". Затем он, вместе с собеседником в строительной каске выходит из помещения на улицу и спокойно говорит тому: "Никто не контролирует. Все стоят тут – толпа баранов". И снова громко вопрошает: "Мы что, инструкции-то, вообще кому пишем? Правила, инструкции – чтобы нарушать их, что ли? Несите, нах... домой (…) вообще, в кишлак".



Показательно, что первые фразы говорит он не толпе рабочих, а двум собеседникам, один из которых скрытно снимает его на телефон. И только последние его слова обращены к нескольким людям. Однако, обращаясь к ним, он говорит не "идите", как неряшливо расшифровал запись корреспондент "Озодлика", а "несите" или "везите", это слово звучит не очень разборчиво. Вероятно, полностью фраза звучала так: "Несите [их, т.е. инструкции по технике безопасности] нах... домой (…) вообще, в кишлак". Видимо, имеется в виду - для заучивания наизусть. Слово "их", судя по всему, запикано, вместе с матом. Здесь запись обрывается. Разница всего в одном слове, но смысл получается совсем другой.



Публикация "Озодлика" вызвала всплеск негодования, немедленно переросший в виртуальное буйство узбекских националистов, принявшихся сыпать оскорблениями в адрес русских вообще, а также, частично, русскоязычных и узбеков, не проявляющих должной ненависти к "шовинистам", как на их жаргоне именуются опять-таки все русские. Значительная часть даже не думала скрывать, что придерживается принципа "Узбекистан для узбеков". Забавно, что некоторые предложили признать слово "баран" оскорблением по национальному признаку и, возможно, по юридическим последствиям, приравнять его к слову "нигер".



На этой волне о себе поспешили заявить и местные политические силы, срочно вспомнившие о существовании Конституции.



13 ноября социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выразила обеспокоенность по поводу громкой тирады энергетика Шилова. "По видеокадрам можно явно увидеть, как руководитель оскорбляет своих сотрудников и проявляет неуважение к их чести и достоинству", - говорилось в заявлении, опубликованном пресс-службой партии. В нем отмечалось, что , его слова "противоречат статье 13 Конституции Республики Узбекистан". (Ст. 13: "Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права" - ред.) "Необходимо провести расследование по ситуации, заснятой на видео, обсудить уголовную или административную ответственность чиновника, который вышел за рамки служебных полномочий, и информировать общественность о результатах", - высказалась пресс-служба "Адолат".



В свою очередь группа лиц, называющих себя "Общенациональное движение "Юксалиш", заявила, что к ответственному сотруднику, допустившему ошибки и недостатки при исполнении служебных обязанностей, нужно принять меры наказания в законном порядке. Недопустимо оскорблять или дискриминировать определенную группу лиц по причине их национальной или этнической принадлежности, отмечалось в заявлении. В связи с этим "Юксалиш" считает, что руководство компании должно в ближайшее время проинформировать общественность о возможности предотвращения подобных случаев в будущем, а также о мерах, принятых против участника этого конкретного инцидента (цитируется по Газете.uz).



Формально все сказанное ими выглядело справедливым. Но если знать общий контекст происходящего в стране, то вывод будет иным, почти ленинским: по форме правильно, а по сути - издевательство.



"ПОТОМ ВСЕ ЗАБУДУТ"



На разные стороны ситуации указывают многочисленные комментаторы СМИ и пользователи соцсетей, зачастую вступающие друг с другом в ожесточенные споры и перебранки. При этом, некоторые авторы буквально соревнуются в оскорблении русскоязычного населения, как правило, скрываясь за анонимными аккаунтами. В то же время выяснилось, что в стране большое количество здравомыслящих и вполне адекватных узбеков, которые одергивали националистов, и по этой причине сами становились предметом их агрессии. Ниже мы приводим ряд комментариев, посвященных произошедшим событиям.



"Еще собираются с этим полуфашистским государством в сфере атомной энергетики сотрудничать. Работайте с Германий, она намного человечнее и специалисты здесь намного компетентнее чем эти свиньи шовинисты" (Рустам Насыров).



"Этот представитель "Лукойла" однозначно виноват за оскорбление сотрудников. (Кстати, если эти сотрудники что-то нарушили, то есть и его, как руководителя, доля вины.) Но разве в своем оскорблении он назвал конкретную национальность? (Возможно я прослушал.) Или есть точная информация, что все оскорбленные им сотрудники были одной национальности и ему это было точно известно? И что, оскорбляя сотрудников, он имел в виду именно людей этой национальности? Конкретно этих или всех людей одной национальности вообще?" (Александр Кияев).



"А почему мы все решили, что этот господин обозвал баранами запредельно нерадивых работников именно по этническому признаку? Будь на месте этих рабочих рабочие иного происхождения, все равно он назвал бы их баранами. Своей болезненной реакцией мы лишь закрепляем за своим народом очередной ярлык. С другой стороны, этому руководителю следовало бы научиться обращаться с рабочими, иначе он плохо кончит" (Qanat Odil).



"Почему же тогда эта "Адолат" молчала, когда местные чиновники людей в арыках держали и заставляли с камнями [в руках] стоять? Или же честь человека ничто, если тебя оскорбляет местный чиновник?" (Арслан Махмудов).



"А что же эта партия не вспоминала о человеческом достоинстве, когда хокимы матерят фермеров, бьют и унижают директоров школ, когда фермеров ставят в арыки? Кишка тонка? Не партия, а стайка шавок. А этого энергетика, конечно, нужно наказать. Наказать за то, что при несоблюдении подчиненными техники безопасности на столь важном объекте, их надо не материть, не баранами называть, а гнать в шею с объекта с волчьим билетом" (Alena Sviridova).



"А почему партия "Адолат" так же рьяно не требовала наказать того, кто фермеров в арык загнал?" (Сабина Махмудова).



"Партия "Адолат" рукоплескала, наверное, при награждении ферганского матерщинника" (имеется в виду глава Ферганской области Шухрат Ганиев – ред.). (Инесса Брессанд).



"Где эти (…) из "Адолата" были до выборов. Когда людей в Хорезме выселяли в поле? В палатки? Где они были, когда в Яккабаге предприниматель от отчаяния поджег замхокима? Пусть теперь нах... идут. Показушники хреновы" (Djimmy LY).



"На стройке мат - это как воздух. Но наш брат обидчив. Когда его до 7 колена спрягает свой бай, мы молча стоим в арыке, а тут надо было партийцам раздуть нацвопрос. Раздули! У меня "специалисты" при подключении трансформатора перепутали фазы, кто знает масштаб последствий тот поймет. Так вот, услышали не только кто они, откуда и куда... и не в обиде" (Саидазиз Саидумаров).



"На фоне истерии, припадочных выкриков с требованиями извиниться, мне стыдно, за тех же адолатчиков, и кто там еще... Где они были, где они, когда нарушаются Конституционные права, честь и достоинство народа местным хамьем? Где они, когда быдло получает высокие награды?" (Мухаббат Мухитдинова).



"А когда свои хокимы матом кроют и мужчин, и женщин, загоняют в арык на несколько часов, держат в автобусе в жару 60-70 градусов, где тогда "Адолат" была, или перед выборами усердствуют?" (Zulya Shmeleva).



"Партия "Адолат", чем так глупо пиариться, может, лучше более конкретными и полезными делами займетесь? Если нужно кого-то защищать-то их море, хотя бы пострадавших от сноса. Что, слабо?" (Светлана Каримова).



"Нормальный мужик он, работали, когда велся монтаж и пуско-наладка на объекте. Видимо электрики сильно накосячили, тем самым вывели его из себя. Частный случай, не вижу смысла выносить на общественное обсуждение" (Фаррух Нурматов).



"На строительстве этого объекта ГПК (газоперерабатывающего комплекса) у местных подрядчиков погибали люди (простые местные работяги), потому что рабочие и местные подрядчики не следовали правилам ТБ (техники безопасности – ред.). Правила ТБ пишутся кровью рабочих... В Лукойле же, слава богу, не было ни одного смертельного случая или серьезного увечья! И не дай бог, чтобы когда-либо было! Это газ, с ним шутки плохи... Угадайте, кто будет нести персональную ответственность в случае несчастного случая? Как раз-таки инженер Шилов... Переводить производственный спор в плоскость "национализма" бессмысленно... Мат в общении совершенно не уместен, но, к сожалению, это стало нормой у многих госчиновников, у руководителей в бизнесе и т.д. Вот с этим надо действительно бороться, чтобы уважительное отношение на рабочем месте было восстановлено. В Лукойле это прекрасно достигается путем лишения квартальных и годовых премий 30, 50, 100% премии лишают - это ощутимые деньги + увольнение, и дураков меньше становится (Timur TC).



"Был бы лукойловец сволочью, он закрывал бы на все глаза... всячески хвалил бы узбеков на камеру... а при крупном ЧП при котором эти самые "бараны" сгорели бы заживо, спокойно уехал бы в свою Россию" (Java Usmanov).



"От былой толерантности не осталось ничего. Сейчас везде "вали в сваю Расею". Почему же тогда эта "Адолат" молчала, когда местные чиновники людей в арыках держали и заставляли с камнями стоять? Или же честь человека ничто, если тебя оскорбляет местный чиновник?" (Дауран Назарбаев).



"Зря он так оскорбил, надо было гнать их с работы за неисполнение своих должностных обязанностей" (Назирхон Сидикходжаев).



"Да надо было и не набирать местных работников, а пригласить своих. Тогда бы наши возмущались, что мол, чей-то на нашей земле работают и не берут местных. Приплели бы сюда национализм, но за профессиональные качества скромно умолчали бы. Позорище. (Камилла Идиатулина).



"Он не обозвал узбеков. Он обозвал толпу рабочих. В его словах не говорится об узбеков" (Dilshod Umarov).



"Так Шилов ни слова про национальность не сказал. Как раз Юксалиш провоцирует конфликт на пустом месте. По-моему, на любой стройке каждый день происходят такие диалоги. А, скоро же выборы, тогда понятна активность такая. Так, а почему у нас добычу ведет Лукойл-то? Значит, действительно, сами не можем нефть добывать?" (Javlon Mardiev).



"Ругаться на подчиненных матом однозначно плохо. Но могут ли в партии "Адолат" и движении "Юксалиш" абсолютно достоверно заявить, что никто из них никогда в жизни не ругал сотрудников за некомпетентность? Замечу, что речь идет о работах на опасном производстве, где руководитель несет суровую ответственность за халатность сотрудников в отношении выполнения инструкций. Случись такое в России, то вместо слова "кишлак" было бы "деревня". Смысл воспитательной беседы: "Если не тянете требуемое образование и дисциплину - ищите работу попроще в сельском хозяйстве". Прошу прощения у сельчан, но опасность работ в нефтегазовом секторе и в сельском хозяйстве действительно существенно отличается. Предлагаю моралистам пофантазировать, какую тираду произнес бы, например, фермер из Сурхандарьи, если бы его наемный работник полез в зону ножей работающего хлопкоуборочного комбайна?" (Иван Застава).



"Нисколько не оправдывая сотрудника Лукойла, являющегося "героем" данного инцидента, хотел бы обратиться с вопросом к руководству "Адолат" и "Юксалиш": а где же вы были и бываете, когда разного рода чиновники, хокимы и прочие руководители в таком же, а то и более грубом тоне разговаривают с народом или подчиненными? Чего же вы молчали, когда фермеров в арык чиновник загонял? А чего молчите, что теперь этот чиновник занял кресло хокима области? Чего же вас не было слышно, когда хокимы ломали дома людей и выгоняли их на улицы да в палатки?" (Сергей Привалов).



"Что же эти партии и движения молчат, когда хокимы, замхокимы, силовики и прочие "слуги народа" пуще этого товарища матерят, рукоприкладствуют, без законных оснований имущества лишают? Ах, да скоро выборы... Ах да, Лукойл не гос. аппарат, на них можно тявкать… Лицемеры!" (Timur Begulov).



"2019 год, октябрь. "Твоя судьба в моих руках! Я е…л твою мать, бл...дь, почему ты это не сделал (на аудио слышны звуки ударов – ред.). Почему ты не культивировал хлопок? (слышен звук пощечины – ред.) Почему не сделал!!! Ты что, ходил и е…л свою мать, ублюдок?! Я е…л твою мать! Эй, ган…н, б…дь, почему ты не культивировал хлопок? (снова слышны звуки ударов – ред.). Что ты скажешь, если сейчас я задушу тебя, в пи…ду к матери залезешь!", – говорит хоким Миришкорского района [Кашкадарьинской области] Равшан Камилов, обращаясь к фермеру. Аудиозапись недавно опубликовал вездесущий "Озодлик". Хоким Равшан Комилов продолжает спокойно работать. Никаких протестов общественности не было. В прошлом июне после совещания под руководством этого же хокима повесился фермер Шерали Давронов. Это средневековье вообще-то норма для узбекских руководителей, которые выражаются таким языком, будто только что вернулись с криминальной сходки" (Умида Ниязова).



"Я часто сталкивался с ситуациями, когда узбек узбеку говорил: "Кишлоки, уйинда утерсен бумасмиди". Так же как русские в Москве: "Вали в свою деревню, лапоть". Не хочу спорить, каждый делает выводы сам. Кого-то это задело, кого-то нет. Мне кажется, что самое главное из сложившейся ситуации не то, что прозвучало оскорбление, а то что была допущена такая ситуация. Что в серьезных крупных компаниях работают не квалифицированные кадры, допускающие оплошности" (Зафар Турсунов).



"Конечно, приезжего Шилова, у которого нет власти, родственников в Узбекистане критиковать и гнобить просто и безопасно. Но почему-то все партии молчали в тряпочку, когда Ферганский хоким материл и унижал людей, сносил дома и делал прочие хамские дела, а потом еще и орден получил? Молчали в тряпочку, когда люди в Хорезмской области почти три месяца жили в землянках, потому что их дома незаконно снесли, а их обманули и выкинули на улицу. Таких примеров, когда можно было показать свою гражданскую позицию - десятки в каждом районе. А партии - молчат в тряпочку. А теперь - проснулись? Смешно, мерзко! Ни за одну голосовать не буду" (Икром Абдулла).



"Почему все, кто сейчас разжигают этнический конфликт молчат о том, что известного журналиста сбила машина, девушка находится на принудительном лечении, а парень-блогер пропал? Потому что эту тему невыгодно и страшно поднимать. Мы молчим, когда насилуют женщин и детей, еще и обвиняем жертв. Странные у нас стандарты" (Victoria Umarova).



"Адолат и Юксалиш "работают" (предвыборная) на таких же простачков, которые глубоко не задумываются над проблемой страны (низкая квалификация, разболтанность, недисциплинированность). Мастер был прав, что требовал соблюдения инструкции. Ущемления прав тут нет. Национальная гордость не задета. Сказал правильно – "не хотите правильно работать - уезжайте в свою деревню". Мастер не виноват, что члены обеих партий стыдятся слова "кишлак". Они бы не возмущались, если мастер бы сказал - езжайте к себе в город (но они же живут там). А то нецензурное слово, что он употребил., то его употребляет на стройке любой, кто находится в сильном разочаровании от качества работы. Уважаемые члены партий, прошу вас не политизировать вопрос, а заняться проблемами народа!" (Raxmatulla Raxim).



"Пусть представители этих партий хотя бы перед выборами зайдут на любую стройку в Ташкенте, повторяю - на любую, и посмотрят, как там обстоят дела с техникой безопасности и как там ежеминутно прорабами попираются нормы ст. 13 Конституции и т. п, а также попробуют навести порядок. Я уверен, что им предложат убраться куда дальше, чем тем работникам. И никто из них не посмеет даже что-то прошептать по этому поводу" (Vladimir Vlasov).



"А когда выборы пройдут, то всех этих борцов за права человека вы не услышите еще четыре года. Ну или будут время от времени говорить, но только о безопасном, не дай бог поругать хокима или судью!" (Ruslan).



ОБЪЯСНЕНИЕ ЛУКОЙЛА



14 ноября пресс-служба "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани" распространила сообщение о предварительном расследовании случившегося.



В нем говорилось, что в связи с появлением в интернете видеоматериалов с инцидентом, произошедшим 29 октября на установке подготовки газа "Джаркудук" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области, предварительно установлено, что при проведении работ на подстанции "Джаркудук" с высоким напряжением 110 тысяч вольт бригадой электромонтеров во главе с мастером были грубо нарушены требования техники безопасности, которые могли привести к гибели бригады, повреждению дорогостоящего оборудования и сбою работы всего объекта. Данные нарушения выявлены главным энергетиком И.А. Шиловым, после чего работы на подстанции были приостановлены до приведения в соответствие с утвержденными правилами. Осознавая возможные трагические последствия для жизни его подчиненных от несоблюдения инструкций, И.А. Шилов пренебрег морально-этическими нормами общения и допустил грубые высказывания в адрес местного и командированного персонала.



В настоящее время в компании проводится внутреннее расследование, в связи с чем И.А. Шилов вызван на собрание Комиссии по деловой этике ПАО "Лукойл" (Москва). По результатам расследования ко всем участникам инцидента будут применены меры дисциплинарного взыскания с учетом степени вины и в соответствии с корпоративными требованиями. Понимая степень ответственности перед обществом за обеспечение безопасности и здоровья персонала и населения, Лукойл в своей работе руководствуется высокими стандартами в области промышленной безопасности и охраны труда и ведет тщательный контроль над соблюдением установленных правил.



Примечательно, что исправление выявленных нарушений, которые могли бы иметь печальные последствия для всей бригады, не вызвало у узбекских националистов никакого интереса. Здесь – иллюстрация того, что иногда происходит при технологических авариях.



Попытаемся подвести итоги. Шилов не сказал ничего такого, чего узбекские начальники постоянно не говорили бы зависящим от них людям, и что в Узбекистане воспринимается едва ли не как норма. Приблизительно так же, только значительно грубее, общались со своими подчиненными и президент Каримов, и его премьер-министр, нынешний президент страны Мирзиеев. При этом слова энергетика Лукойла были вызваны не просто хамством, но возмущением от выявленной им опасной ситуации, где, в случае ЧП с трагическим исходом, отвечать бы пришлось именно ему (хотя ругань непростительна в любом случае). Поэтому весь шум вокруг этого дела был поднят только потому, что он русский. Интернет-пользователи совершенно справедливо указали, что со стороны партий это была попытка набрать популярность перед выборами, которые состоятся 22 декабря. О том, как они обычно проходят, рассказывается здесь.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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