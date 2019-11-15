Киргизская коррупция дошла до консулов?

18:17 17.11.2019

Убийство в Стамбуле китайского предпринимателя уйгурской национальности Саймаити актуализировало вопрос коррупции в посольствах Кыргызстана. Обнаружение на месте убийства предпринимателя автомашины консула Кыргызстана вызывает вопросы.



Межведомственная рабочая группа по проверке деятельности бывшего генерального консула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова вылетает в Турцию.

Машина Сопокова

Еще не уточнены состав рабочей группы и временя ее вылета в Стамбул. Министерство иностранных дел ограничилось информацией о включении в состав рабочей группы представителей Генпрокуратуры и ГКНБ.



"Автомашина было собственностью Сопокова, и он выставил ее на продажу через частную компанию. По данному факту он ответит в рамках закона", - сказал на парламентском заседании в среду министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков.



Известно, что Сопоков месяц назад вывел с регистрации транспортное средство в нарушение процедуры сдачи дипломатического номера. Автомашину марки "Рейндж Ровер" он выставил на продажу в автосалоне "Рамадан туризм".



Как заявляет МИД, Эркину Сопокову до этого объявлялся выговор.

Сам Сопоков разъяснений по случившемуся не дал, и неизвестно, вернулся ли он в Кыргызстан.

"Идет разбирательство"

Обнаружение принадлежащей консулу автомашины на месте покушения на Айэркена Саймаити вызвало большой резонанс. На следующий день после случившегося Сопоков был освобожден от должности генконсула Кыргызстана в Стамбуле.

Однако в парламенте заявляют о "наведении черного пятна" на кыргызское консульство и требуют принять меры к Сопокову.



"Находящийся в Кыргызстане в розыске преступник убит, разъезжая на машине консула. Турецкие издания пишут, что он был сотрудником консульства. Мы же просто освободили от должности Сопокова. Он получит наказание?" - спросил представитель фракции "Ата Мекен" Эмиль Токтошев.

Депутат напомнил, что скандалы по поводу дипломатических автономеров в посольствах Кыргызстана происходили и раньше.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что идет разбирательство и меры будут приняты по полученным результатам.



Безопасность Сопокова

Бывший посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан год назад обращался к президенту по поводу коррупции в посольствах. Организовав пресс-конференцию, он заявил, что дипломатические автономера, паспорта, статусы выдаются неизвестным людям.

"Я тогда не смог донести информацию до президента. Если по этому случаю президент не возьмет на себя обязательство по безопасности Сопокова, то этого человека вынудят дать нужные показания и, возможно, действительно причастные к данному делу выйдут сухими из воды. Может быть так, что комиссия, которая едет в Стамбул, едет туда не для выяснения правды, а чтобы скрыть следы настоящих виновных", - считает бывший посол.

Кылычбек Султан, который был освобожден от должности посла в прошлом году, рассказал также о ценах на дипломатические номера:

"Из того, что мне известно, за один только дипномер можно получить 50 тыс. долларов наличными. Кроме того, есть иммунитеты наподобие неприкосновенности.

Имя китайского предпринимателя уйгурской национальности Айэркена Саймаити звучало в нескольких скандальных делах.



После убийства предпринимателя стало известно, что он находился в розыске Службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Давая информацию в Жогорку Кенеше, министр внутренних дел сообщил, что два года назад на Айэркена Саймаити было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и он был объявлен в международный розыск.

Однако до этого ни разу не сообщалось, что МВД его разыскивает.



15 ноября 2019