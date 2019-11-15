 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 17.11.2019
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14:14  Одичал от безнаказанности. Ташкентский хоким угрожает журналистам

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Суббота, 16.11.2019
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Пятница, 15.11.2019
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16:28  Как Госдеп вербует оппозиционеров со всего бывшего СССР. Часть 5
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ТашХокиму Артыкходжаеву не дадут покуражиться. Разбором его брани займутся на самом верху
20:05 17.11.2019

"Принимаются соответствующие меры" - АИМК о записи с угрозами хокима Ташкента

"Мы осведомлены о ситуации и по этому поводу принимаются соответствующие меры". Агентство информации и массовых коммуникаций обратилось в Минюст и Генпрокуратуру касательно аудиозаписи с оскорблениями и угрозами в адрес журналистов.

Руководитель пресс-службы Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Хикматилла Убайдуллаев прокомментировал аудиозапись, на которой мужчина, чей голос похож на голос хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, оскорбляет и угрожает журналистам. "Газета.uz" приводит перевод заявления.

"Последние несколько часов многие наши соотечественники, журналисты и блогеры просят нас прокомментировать аудиозапись, как сообщается, с голосом хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.
Я заявляю, что мы осведомлены о ситуации и по этому поводу принимаются соответствующие меры. На основании всей собранной информации направлено обращение в Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Мы убеждены, что государственные органы, ответственные за обеспечение верховенства закона в стране и защиту прав граждан, дадут надлежащую правовую оценку по этому вопросу.
Мы просим журналистов и блогеров не поддаваться эмоциям и не принимать поспешных решений до тех пор, пока не будет дана юридическая оценка.
Я хотел бы подчеркнуть, что подобные заявления о четвертой власти - о журналистах, независимо от кого они исходят, - крайне неприятная ситуация и на нее нельзя смотреть молча. Это прямо противоречит правилам, установленным в государственной политике и обществе.
Мы твердо придерживаемся своей позиции - все журналисты и блогеры в нашей стране находятся под защитой нашего агентства. Если их права будут нарушены, обязательно будут приняты соответствующие меры".
Ранее партия "Адолат" призвала правоохранительные органы "принять жесткие меры против хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в соответствии с законом".

Источник - gazeta.uz
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