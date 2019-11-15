Почему провалилось второе монгольское вторжение в Европу?

22:10 17.11.2019

В 1241 году монгольская армия под командованием Бату и Субудая после успешного покорения Руси вторглась в Центральную Европу. Поляки и немцы были разбиты при Легнице, венгры и хорваты потерпели поражение при Шайо. Их земли были разграблены, но дальнейшее продвижение на запад остановилось из-за того, что дальше степь заканчивалась. А вскоре умер великий хан и монголы отступили, чтобы выбрать нового.



Основную часть венгерской армии составляла легкая кавалерия, которая против монголов никак не тянула. Правда, тяжеловооруженные рыцари, в основном, тамплиеры, показали себя лучше.



Большинство городских укреплений из дерева и земли были легко разрушены монгольскими метательными машинами. А вот все пять каменных замков, что были на восточных и южных границах, устояли, даже несмотря на то, что были отрезаны от основных сил и оказались в глубоком монгольском тылу. Устоял и хорватский замок Клис, и цитадель города Эстергома. Их стены не понесли никакого ущерба, а нападавшие были отбиты с большими потерями.



Король Бела IV принял это к сведению и провел следующие несколько десятилетий в стараниях подготовить страну к следующим нашествиям. Прежде всего, он изменил свою кавалерию на европейский лад – сделал из воинов тяжелых рыцарей западного типа. А для их обучения и увеличения количества конницы пригласил к себе госпитальеров и дал им земли.



Затем при посредничестве римского папы, он заключил договор с Венецией, по которому получил возможность нанимать итальянских арбалетчиков. В 1241-м году арбалеты неплохо показали себя против монголов, несмотря на то, что их было очень мало.



Потом началось крепостное строительство. К концу правления короля в стране стало больше на 100 каменных замков, 66 из которых были поставлены на возвышенностях.



Ханы Бату и Берке требовали от венгров подчинения и выделения войск для войны с Западом, а взамен предлагали долю в добыче и освобождение от налогов. Их предложения были отвергнуты. В 1259-м году Бела и папа римский обменялись письмами, в которых называли монголов ненадежными и вероломными дикарями.



К 1285-у году ордынцы созрели для нового вторжения. Ласло IV, которому пришлось его отбивать, не обладал и тенью авторитета своего предшественника. К тому же, бароны ненавидели его за то, что он пригласил в страну половцев и отказался от жены ради любовниц-половчанок. Накануне нашествия епископ Эстергома призвал князей на крестовый поход против короля.



В феврале 1285-о три армии вторглись в Венгрию с разных сторон, повторив путь, пройденный в 1241-м году Бату и Субудаем. Только теперь ими командовали менее заслуженные личности – беклярбек Ногай и будущий хан Тула-Буга. Как и в первый раз, они полагались на свою скорость и внезапность и планировали разбить врага по частям. Из-за отсутствия других конфликтов они смогли собрать крупную армию.



Тула-Буга, как чингизид, вел с собой большие силы. Из-за нехватки продовольствия и снегопадов его армия потерпела немалые потери и была ослаблена еще до столкновения с врагом. Польские хронисты писали потом, что король венгров был слишком труслив, чтобы встретиться с татарами в прямом бою. Это можно истолковать и как успешное применение тактики выжженной земли.



Степняки не смогли взять ни столицу, ни другие города, а около замка были разбиты, причем тысяча из них попала в плен. Затем Тула-Буга был побежден наспех собранным королевским войском. После поражения от тяжелых рыцарей при отступлении татар еще раз сильно пощипала легкая кавалерия секеев.



Следующий правитель Орды, как говорит, венгерская летопись, вернулся домой только с женой и одной лошадью.



Ногай был более умелым полководцем и опытным политиком. Но и ему не везло. Если не считать разграбленных сел и неукрепленных городов, им был взят только один серьезный замок. Армия, победившая Тула-Бугу, горела желанием схватиться и с ним. Но до прихода войска беклярбек был разбит местными баронами.



В отличие от 1241-о года это нашествие было легко отбито благодаря реформе войска и строительству замков. Через два года татары попробуют попытать счастья в Польше, но и поляки выдержат удар благодаря той же тактике.



Больше ордынских вторжений в католические страны не будет, если не считать мелких приграничных стычек. Замки и рыцари сделают то, что не получилось у кремлей и витязей.