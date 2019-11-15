 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чем страшен для Британии гнев Китая, - Взгляд
00:18 18.11.2019

Гонконгские "разборки" перекинулись на улицы Лондона. После того, как группа эмигрантов в британской столице напала на китайскую чиновницу из Гонконга, обычно сдержанный МИД КНР выдал жесткое заявление. Лондон обвинили в подливании масла в огонь гонконгских беспорядков и пригрозили ответными мерами. Но решится ли ведущий торговую войну с США Китай еще и на обострение отношений с Британией?

В пятницу представитель китайского МИД Гэн Шуан выступил с жестким заявлением в адрес Великобритании. По его словам, английские власти должны перестать сочувствовать гонконгским радикалам и обеспечить поимку лиц, напавших в Лондоне на министра юстиции Гонконга. "Если британская сторона не откажется от ошибочных взглядов, не исправит ситуацию и будет подливать масло в огонь, она нанесет удар по собственным интересам – ответные меры последуют однозначно", – предупредил Гэн.
Непосредственным поводом для демарша Пекина стал инцидент, произошедший накануне в Лондоне с Терезой Чэн – министром юстиции в правительстве специального административного региона Сянган (как официально именуется Гонконг). Чэн, прибывшая в Англию с визитом, подверглась преследованию группы демонстрантов. Судя по тому, что они выкрикивали оскорбления на кантонском диалекте, это были выходцы из Гонконга или соседней провинции Гуандун.

"В крупных городах Британии, США, Канады, Австралии имеются не просто диаспоры кантонцев, чьи предки выехали из региона в ХIХ-ХХ веке, а именно потомки жителей Гонконга. То, что происходит на их исторической родине сейчас, вызывает у них озабоченность. И сочувствие протестующим они и выразили соответствующим образом", – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге Кирилл Котков.
Окруженная агрессивно настроенной толпой Тереза Чэн упала и повредила руку. По видеозаписи с кадрами случившегося неясно, толкнули министра или она споткнулась сама. Но, судя по заявлению Гэна, в Пекине расценили это однозначно. "Не думаю, что это было инициировано британскими спецслужбами, но в ряде случаев можно закрыть глаза на действия определенных сил. Можно молчаливо дать понять, что власть на стороне протестующих", – отметил Кирилл Котков.
Китай связывает нападение с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил Гэн Шуан. Как напоминают РИА "Новости", с начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей из "специального района" Пекину. Хотя глава автономии Кэрри Лам уже полностью отказалась от этой инициативы, оппозиция, особенно ее молодежное крыло, продолжает уличные выступления, требуя теперь уже отставки самой Лам и политических реформ.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, если поначалу протест был сугубо мирным (в духе "революции зонтиков" 2014 года), то постепенно радикальное крыло оппозиции перешло к насилию.

"Имидж "мирных протестующих детей" канул в Лету. Демонстранты поджигают на улице человека, который сказал им что-то оскорбительное,
но это уже не вызывает возмущения мировой общественности", – сказал газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов.
В сентябре демонстранты разгромили 40 станций городской подземки, в октябре бросили несколько "коктейлей Молотова" внутри станции метро "Коулун Тон". В начале ноября после столкновений с полицией были госпитализированы 17 раненых. Накануне стало известно, что 70-летний житель Гонконга умер в больнице после того, как демонстранты проломили ему голову кирпичом.

В октябре посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил о появлении "украинских инструкторов" на акциях протеста в Гонконге. Показательно, что протестующие не скрывают: успешный пример Майдана их вдохновляет, они охотно используют приемы, опробованные в Киеве в 2014 году. "Они забывают, что сегодня в административном районе ВВП на душу населения составляет порядка 20 тысяч долларов. Но если они хотят такой же уровень жизни, как на Украине, этого можно в результате беспорядков добиться", – саркастически заметил Чжан.

Но в гонконгских протестах был замечен не только украинский след. Как отмечала еще в 2016 году газета ВЗГЛЯД, оппозиционные настроения в бывшей британской колонии подогревает Запад: США и, что важно, экс-метрополия Гонконга – Соединенное Королевство. Одним из символов манифестаций оппозиции (а они собирали, напомним, до двух миллионов человек) стал старый флаг города с "Юнион Джеком" – тех времен, когда город был английской колонией. Именно под этим флагом оппозиционеры захватили ранее здание парламента Гонконга. В сентябре один из митингов протеста собрался как раз у консульства Соединенного Королевства. Размахивая уже не старыми, а современными британскими флагами, оппозиционеры призывали Лондон вмешаться и "спасти Гонконг", обвиняя Пекин в попытках нарушить политику "одна страна – две системы".

Как указывала газета ВЗГЛЯД, свой вклад в формирование "пятой колонны" в Гонконге внес последний губернатор колонии, ныне здравствующий член палаты лордов Кристофер Паттен. Отмечалось, что на Лондон ориентировались и спонсор "революции зонтиков" олигарх Джимми Лай, и лидеры гонконгских христиан – католический священник, кардинал Джозеф Дзен (лорд Паттен – католик) и баптистский пастор Чжу Яомин.

Дело осложняется и историческими претензиями Пекина к Лондону. "У Поднебесной с Великобританией очень долгая история "разборок". Не кто иной, как Англия, была вдохновителем "опиумной войны" в первой четверти ХIХ века", – сказал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. – Неслучайно именно она ассоциируется в Китае с колониальным типом поведения. И если политики начнут раскручивать этот образ, это вызовет огромную эмоциональную волну как внутри страны, так и за ее пределами", – отметил Маслов.
Возмущение Китая тем, что Лондон поддерживает гонконгских радикалов, вполне понятно и предсказуемо. Но возникает вопрос – готов ли Пекин на фоне торговой войны с США принимать "ответные меры" еще и против Британии? Каким может быть китайский ответ?

"Конечно, меры будут приняты, – полагает эксперт-китаист Кирилл Котков. – В китайском обществе очень сильные реваншистские настроения в обществе. Могут припомнить примеры из колониального прошлого. Могут кого-то выслать". Но до принятия более серьезных мер дело не дойдет, считает собеседник.
"В целом в Поднебесной не хотят портить отношения с Западом. Поэтому, кстати, и не предпринимают резких действий в Гонконге, а пытаются пересидеть этот "Майдан" так же, как Франция пересидела бунт "желтых жилетов", – отметил Котков.

Алексей Маслов считает, что ситуация будет развиваться несколько иначе. Антикитайские настроения в Великобритании будут раздуваться, тем более среди китайских дипломатов и политиков очень много "токсичных" людей", отметил эксперт в интервью.
"Для начала Пекин попытается решить ситуацию дипломатическим путем, по сложившейся уже собственной традиции не выносить сор в публичное поле, – прогнозирует руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ. – Но если сделать этого не удастся, если Пекин придет к выводу, что такое нападение было лишь началом очередной цепочки давления, то он пойдет на крайние меры".
"Что может сделать Пекин? Он может сократить инвестиции, начать пересматривать вопрос о тарифах и льготах – сейчас в торговле двух стран относительно льготный режим. Может ограничиться объявлением персоной нон-грата на территории КНР одного или нескольких британских дипломатов", – предположил Маслов.

"Не думаю, что мы можем так легко просчитать ответ Пекина, – в свою очередь отметил Александр Ломанов. – Китайская политика слишком сложная и достаточно современная, чтобы представить, что это обернется в "зеркальные" избиения британского политика, который прибудет на территорию Гонконга или материкового Китая". Но очевидно, что происходящее ведет к дальнейшему отчуждению между Китаем и Западом, и к углублению представления Пекина о том, что вся западная пропаганда свободы и демократии – это инструмент давления на Китай и его сдерживания", подчеркнул эксперт. Кроме того, лондонский инцидент дополнительно ударит по репутации самих гонконгских протестующих, полагает собеседник.
Тем временем появились новые данные о том, как протесты ударили по уровню жизни в мегаполисе. Экономика Гонконга вошла в стадию технической рецессии: в правительственном докладе, опубликованном в пятницу, зафиксирован спад в 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам года ожидается "первое годовое падение с 2009 года", – цитирует ТАСС доклад.
"Уже все катится к тому, что жители Гонконга сами начнут признавать, что система, обеспечивающая за счет частичного ограничения свободы собраний и слова порядок и экономическую стабильность, более подходит нынешнему Гонконгу, чем неограниченная свобода погромов, которая ведет к разрушению гонконгской экономики", – отметил по этому поводу Ломанов.

Текст: Иван Абакумов,
Михаил Мошкин

Источник - vz.ru
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