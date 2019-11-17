Шри-Ланка проголосовала за "сильную руку". На президентских выборах победил брат бывшего президента Раджапакса

07:09 18.11.2019

В воскресенье в Шри-Ланке обнародовали итоги президентских выборов, состоявшихся 16 ноября. Большинство голосов получил кандидат от оппозиционного "Народного фронта" Готабая Раджапакса - бывший замминистра обороны, который десять лет назад руководил операцией против радикальной группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", завершившейся разгромом "Тигров" и окончанием многолетней гражданской войны на острове. Победа господина Раджапаксы означает усиление позиций крупнейшего политического клана Шри-Ланки - семьи Раджапакса, представитель которой - брат будущего президента Махинда Раджапакса - уже правил страной с 2005 по 2015 год.



В воскресенье избирательная комиссия Шри-Ланки объявила о победе на президентских выборах 16 ноября кандидата от "Народного фронта" Готабаи Раджапаксы, который получил 52,2% голосов. Его главный конкурент - кандидат от правящей Объединенной национальной партии Саджит Премадаса - заручился поддержкой 41,99% избирателей и уже поздравил будущего президента с победой. "После упорной борьбы в ходе предвыборной кампании я имею честь поздравить господина Раджапаксу с избранием на пост седьмого президента Шри-Ланки",- заявил Саджит Премадаса.



Прошедшие выборы примечательны тем, что впервые в истории Шри-Ланки в качестве кандидатов в них не участвовали ни президент Майтрипала Сирисена, ни лидер оппозиции Махинда Раджапакса - кандидатами от обеих сторон стали фигуры второго плана.

Несмотря на это, выборы в Шри-Ланке проходили в крайне напряженной обстановке.



В день голосования, в субботу, неизвестные открыли огонь по колонне автобусов, в которых на выборы ехали представители мусульманской общины. Нападавшие устроили засаду, установив самодельные дорожные заграждения. Другой предвыборный инцидент произошел в четверг: вооруженные люди проникли в дом журналиста Ласанта Виджератне и устроили там погром. Господин Виджератне - автор книги "Бессмысленное развитие и коррупция", в которой он раскритиковал будущего президента Раджапаксу. Книга была опубликована за неделю до голосования, а первый экземпляр автор подарил главному противнику Раджапаксы - Саджиту Премадасе. Все это - показатели напряженности в Шри-Ланке, с которой никак не может справиться руководство страны.

Напомним, недавно в стране произошел крупнейший политический кризис. В октябре 2018 года тогдашний президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, опасаясь растущего влияния премьер-министра Ранила Викрамасингхе, назначил нового главу правительства - бывшего президента Махинду Раджапаксу. В годы правления Махинды Раджапаксы в его адрес звучало много критики и обвинений в авторитаризме и коррупции, поэтому в парламенте сразу же раздались призывы к его отставке. Премьер Викрамасингхе, пользуясь поддержкой парламента, не признал новое назначение, в результате чего в стране возникло двоевластие. Кризис был разрешен только в декабре, когда Махинда Раджапакса покинул пост премьера.



Как теракты изменили жизнь на Шри-Ланке



Однако в апреле этого года страну потрясли беспрецедентные теракты. В католическую Пасху в Коломбо и других городах прогремело восемь взрывов, жертвами терактов стали более 200 человек. Именно тогда Готабая Раджапакса объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах. Он обвинил правительство в неспособности предотвратить катастрофу, заявив, что главная задача его будущего президентства - укрепление национальной безопасности. Действительно, в этом ему опыта не занимать, ведь именно он, будучи замминистра обороны, разгромил радикальную группировку "Тигры освобождения Тамил-Илама" - движение, на протяжении более чем 25 лет сражавшееся за создание тамильского государства на северо-востоке Шри-Ланки.

Приход к власти Готабаи Раджапаксы приведет к усилению позиций крупнейшего политического клана страны - семьи Раджапакса.



Брат будущего президента, Махинда Раджапакса, уже занимал президентский пост с 2005 по 2015 год. Период его правления запомнился увеличением непотизма: другие братья президента Раджапаксы, Базил Раджапакса и Чамал Раджапакса, соответственно занимали посты министра экономического развития и спикера парламента Шри-Ланки, в результате семья контролировала более 70% бюджета страны. Другой характерной чертой правления семьи стало преследование СМИ: за десять лет президентства были убиты 17 журналистов.



Многие иностранные СМИ отмечают тесную связь семьи Раджапакса с Китаем. Во время президентства Махинды Раджапаксы Китай инвестировал в Шри-Ланку более $4,5 млрд и занялся строительством амбициозного проекта на южном побережье острова - порта Хамбантота. Сразу после того, как Махинда Раджапакса покинул пост президента, выяснилось, что Шри-Ланке нечем возвращать долги, в итоге порт Хамбантота был сдан в аренду китайской компании сроком на 99 лет в обмен на $1,4 млрд, которые пошли на оплату долгов Пекину. Более того, в 2018 году газета The New York Times опубликовала доклад, в котором сообщалось, что в ходе предвыборной кампании 2015 года Махинда Раджапакса получал финансирование от китайской компании. Однако победа Готабаи Раджапаксы не означает увеличения влияния Китая в стране.



"Вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений во внешней политике Шри-Ланки. Внешнеполитическая линия руководства определяется объективными факторами, а не симпатиями президента: стремлением получить китайские кредиты для развития экономики острова и в то же время не ухудшить отношения с могущественным индийским соседом",- пояснил "Ъ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.



Андрей Федотов



"Коммерсантъ" от 17.11.2019,