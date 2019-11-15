 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гонконг становится более радикальным
07:57 18.11.2019

Полиция все чаще разгоняет демонстрантов слезоточивым газом

В Гонконге на воскресенье запланированы новые масштабные акции протеста. При этом прямые столкновения между полицией и протестующими продолжаются уже пять дней. Радикально настроенные жители Гонконга блокируют транспортное движение и закидывают полицию "коктейлями Молотова". Студенты превратили университеты в крепости с катапультами и блокпостами. А применение полицией слезоточивого газа стало регулярным. В Пекине тем временем дают понять, что идти на уступки манифестантам не собираются.

На этой неделе протесты в Гонконге стали куда более радикальными, чем раньше. Как сообщила в пятницу телерадиокорпорация RTHK, гонконгская полиция по меньшей мере четыре раза применила слезоточивый газ в районе Мон-Кок. Этот район стал одним из центров столкновений между полицией и манифестантами, которые возвели там баррикады.

Ситуация заметно обострилась после того, как в понедельник полицейский в упор выстрелил из револьвера в участника забастовки. Этот случай разозлил протестующих: все последующие дни они поджигали станции метро, а также блокировали дороги, раскидывая кирпичи, плитку и другие предметы. По сообщениям Службы здравоохранения Гонконга, в течение недели в госпитали были доставлены не менее 150 человек.

Эпицентром событий стал Китайский университет Гонконга. Во вторник студенты приняли решение укрепить его и буквально превратили учебное заведение в крепость. На спортивном поле расположился палаточный лагерь, в кампусах обустроили собственную столовую и арсенал с "коктейлями Молотова".
Также студенты прибегли к древнекитайским технологиям: собрали из бамбука катапульту и вооружились луками с зажигательными стрелами.

Этот университет находится на возвышенности. Сзади - горы и лес. А напротив - ключевая магистраль Гонконга (шоссе Толо) и железная дорога, которые соединяют центр города с северными районами и континентальным Китаем. Студенты решили этот путь перекрыть. Они стали скидывать с моста различные предметы, блокируя проезд по дороге, а также забрасывали железнодорожные пути бутылками с зажигательной смесью и даже полностью сожгли близлежащую станцию метро "Университет". В результате полиция начала штурм университета. Первый штурм оборонявшиеся выдержали, после чего сразу приступили к строительству блокпостов из кирпичей.
За время осады полиция использовала более 1 тыс. патронов со слезоточивым газом.

Отметим, что ключевые высшие учебные заведения города были вынуждены досрочно завершить преподавание в этом семестре, а многие студенты из континентального Китая решили уехать из Гонконга. Тем временем ректоры девяти гонконгских университетов опубликовали совместное заявление, в котором призывали администрацию города приступить к решительным действиям.

Правительство должно взять инициативу на себя, предпринять конкретные действия и разрешить политический кризис",- говорится в заявлении ректоров.
Впрочем, как именно этот кризис можно разрешить, ректоры университетов не сообщили. Напомним, что 23 октября правительство Гонконга официально отозвало законопроект об экстрадиции, тем самым выполнив главное требование протестующих. Но за время волнений, которые начались летом этого года, поводов не любить нынешнюю администрацию города у недовольных стало еще больше. Появились новые требования, а именно: создание независимой комиссии для расследования действий полиции, отказ от рассматривания протестов в качестве мятежа, амнистия ранее арестованных, предоставление гражданам Гонконга всеобщего избирательного права, отставка главы города Кэрри Лам.
Как власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

Между тем, в четверг на полях саммита БРИКС в Бразилиа председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что идти на уступки Пекин не будет. "Мы будем продолжать твердо поддерживать главу исполнительной власти (Кэрри Лам.- "Ъ"), полицию и судебные органы Гонконга",- заявил он, высказавшись за то, чтобы насильственные действия манифестантов наказывались строго, но в соответствии с законом.
Андрей Федотов
"Коммерсантъ" от 15.11.2019,

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574053020
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