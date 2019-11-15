Показал кузькину мамину. КазПремьер поручил наказать вице-министров за повышение цен на продукты

08:26 18.11.2019

Рабочей группе из числа заинтересованных госорганов в течение недели поручили разработать пакет мер по стабилизации цен.



Премьер-министр Аскар Мамин поручил наказать вице-министров и заместителей акимов ряда регионов за повышение цен на социально-значимые товары, передает корреспондент Zakon.kz.



- Необходимо создать рабочую группу из числа заинтересованных госорганов, в течение недели выработать пакет краткосрочных и среднесрочных мер по стабилизации цен на социально-значимые товары. Канцелярии премьер-министра в течение трех дней внести на мое имя представление о привлечении к дисциплинарной ответственности вице-министров сельского хозяйства, национальной экономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары, - поручил на заседании правительства Мамин.



Также он поручил привлечь к ответственности заместителей акимов Актобе, Петропавловска, Кокшетау, Тараза и Жамбылской области.



- Глава государства поставил перед правительством важную социальную задачу не допустить роста цен. Нельзя допускать роста цен на социально-значимые товары. Поручаю уполномоченным госорганам, акимам держать ситуацию на особом контроле, - отметил премьер-министр.



Айша Тулеубекова, Нур-Султан