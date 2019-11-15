Хоким Ферганской области Ганиев отказал в выдаче льготного кредита фермеру из-за его бороды

10:02 18.11.2019

Глава Ферганской области отказал в выдаче льготного кредита фермеру из-за его бороды



В распоряжении "Озодлика" оказалась аудиозапись, сделанная на мероприятии с участием главы Ферганской области Шухрата Ганиева. На аудиозаписи слышно, как глава области унижает и прогоняет с мероприятия фермера с отращенной бородой.



По словам ферганского предпринимателя, обратившегося в редакцию "Озодлика" 14 ноября и попросившего не разглашать его имя в целях безопасности, 12 ноября в "Центре предпринимателей" в Фергане состоялось мероприятие, в ходе которого глава (хоким) области Шухрат Ганиев рассмотрел вопрос о выдаче льготных кредитов на проекты предпринимателей и фермеров.

– Предпринимателей пригласили к 10 часам утра, но мероприятие началось после 12 часов дня. Мероприятие провел глава области Шухрат Мадаминович. В ходе этого мероприятия предприниматели из Коканда и Маргилана получили льготные кредиты по президентской программе. На мероприятии участвовали авторы проектов, а также представители банков и органов внутренних дел, – говорит собеседник.



Он утверждает, что в ходе данного мероприятия глава области Шухрат Ганиев прилюдно унизил предпринимателей и фермеров с бородой.

– Этот чиновник, возомнивший себя властителем мира, прогнал с мероприятия одного из местных предпринимателей с бородой. "Твой проект вычеркнут из списка!", заявил Ганиев предпринимателю. С этого же мероприятия Ганиев прогнал еще одного парня из-за его бороды. Как это можно понять? Ведь днем ранее Ганиев обратился к предпринимателям и обещал устранить любые преграды для решения их проблем. А теперь из-за одной бороды он вычеркнул из списка проект предпринимателя, прилюдно унизил и оскорбил его, а вдобавок ко всему приказал представителю правоохранительных органов сбрить бороду этому предпринимателю и побрить его налысо, – говорит ферганский предприниматель.

В подтверждение своих слов он предоставил редакции "Озодлика" аудиозапись, сделанную 12 ноября в "Центре предпринимателей" в Фергане.



На этой аудиозаписи продолжительностью около 1 минуты мужчина с голосом похожим на голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева приказывает одному из участников мероприятия покинуть зал из-за его бороды. На аудиозаписи слышно, что после хоким Шухрат Ганиев, обращаясь к некоему Кабулову, сидящему в зале, говорит следующее: "Товарищ Кабулов, сбрейте ему бороду и побрейте голову налысо".



"Озодлику" не удалось узнать, кем является Кабулов, к которому в ходе мероприятия обращался Шухрат Ганиев. По словам ферганских предпринимателей, Кабулов является сотрудником органов внутренних дел.

​Руководитель пресс-службы администрации Ферганской области Мухаммаджон Обидов подтвердил, что голос чиновника на аудиозаписи действительно принадлежит главе области Шухрату Ганиеву. Однако Обидов категорически опроверг слова наших собеседников о том, что на мероприятии в "Центре предпринимателей" глава области прилюдно унижал людей.



– Хоким на протяжении двух дней встречался со всеми предпринимателями. В ходе этих встреч он выслушал предпринимателей и фермеров, ознакомился с их проектами и по мере возможности постарался решить их проблемы. Я участвовал в первый день встречи хокима с предпринимателями и фермерами, на второй день меня там не было. Но потом мне обо всем рассказали. На эти встречи участники пришли в спортивных костюмах, с бородами и длинными волосами, что не соответствует этикету. Хоким, как обычный человек, сделал им замечание, попросил их следить за собой, – говорит ​Мухаммаджон Обидов. Он также опроверг информацию о том, что глава области отказался утверждать проект местного фермера из-за его бороды.

Напомним, что в сентябре этого года в распоряжении "Озодлика" оказалась аудиозапись, на которой глава Ферганской области Шухрат Ганиев дает своим подчиненным поручение начать кампанию против ношения бород и хиджабов.