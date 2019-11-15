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Обзывавшего журналистов "пидарасами" ташкентского хокима тянут за язык в Генпрокуратуру
10:17 18.11.2019

Генпрокуратура начала изучать скандальную аудиозапись, связанную с градоначальником Ташкента

Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала появление в Интернете аудиозаписи, на которой мужчина с голосом, похожим на голос главы Ташкента Джахонгира Артыкходжаева высказал оскорбления и угрозы в адрес журналистов. На записи мужчина угрожает уничтожить журналистов и выставить их геями.

По словам мужчины, чей голос запечатлен на этой записи, можно понять, что он общается с журналистами.
"Сначала они негативно пишут про продукцию, изготавливаемую на моих заводах, разнося их в пух и прах. Называют монополией, говорят, что "Артель" (производитель бытовой техники и электроники, являющийся частью самого крупного частного холдинга в Узбекистане Акфа Групп, который принадлежит главе Ташкента Джахонгиру – Ред.) – туфта! А когда спустя неделю ты даешь им 10 тысяч долларов, они начинают хвалить их! Кто они такие?! Они – твари последние!!! Они дети человека или дети собаки? Беспринципные грязные бедолаги, петухи – вот кто они!", – говорит голос на аудиозаписи. В конце аудиозаписи мужчина угрожает физически уничтожить журналистов.

17 ноября на сайте Kun.uz была опубликована статья под заголовком "Свобода слова по-артыкходжаевски: обнародованы обстоятельства, при которых градоначальник угрожал журналистам". В статье приводится, что угрозы из уст Джахонгира Артыкходжаева прозвучали в адрес журналистов сайта Kun.uz Рахматиллы Исроилова, Шерзода Эгамбердиева и Баходира Ахмедова в рабочем кабинете градоначальника на следующий день после резонансной истории с преследованием и угрозами в адрес сотрудников сайта со стороны замхокима Алмазарского района А.Вахобова.

"В тот день глава Ташкента пригласил к себе в кабинет обе стороны конфликта с целью примирения сторон и улаживания разногласий. Однако несогласие сторон на примирение привело чиновника в ярость и встреча переросла в "воспитательное мероприятие" для журналистов. Редакцией тогда было принято решение с целью недопущения разрастания конфликта между Вахобовым и Kun.uz и негативного влияния на репутацию хокима города не обнародовать данную запись", – пишет Kun.uz.

"Генеральной прокуратурой проводится изучение обстоятельств, при которых был записан аудиоролик, распространенный 16 ноября в Интернете, на котором, как отмечается, записан голос главы города Ташкента Д.Артыкходжаева, а также подлинность записи, когда, где и при каких обстоятельствах она была сделана. Результаты изучения будут обнародованы в установленном порядке", – говорится в заявлении Генпрокуратуры от 17 ноября.
В свою очередь пресс-служба администрации города Ташкента в своем Telegram-канале сообщила, что также начала изучать данное обстоятельство. "Аудиозапись, распространенная в социальных сетях 16 ноября текущего года, с якобы голосом главы города Ташкента Джахонгира Артикходжаева, вызвала широкий общественный резонанс. В настоящее время создана рабочая группа, состоящая из представителей компетентных организаций, – для внесения ясности и всестороннего изучения данного вопроса. О результатах изучения будет предоставлена дополнительная информация", – говорится в сообщении столичной администрации.

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана также сообщило, что проводит изучение, по итогам которого будут приняты необходимые меры.
Между тем, в узбекском сегменте соцсетей уже начались призывы с требованием отставки главы Ташкента.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574061420
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