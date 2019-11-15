Армия Асада освободила от джихадистов Тишринскую ГЭС

11:02 18.11.2019

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС



Правительственные силы Сирии установили контроль над гидроэлектростанцией в Тишрине (провинция Алеппо), которая является второй по мощности в Сирии. Об этом 18 ноября сообщил представитель командования группировкой войск ВС России в САР Борис Фомичев.



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"Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет", - цитирует его ТАСС.

Ранее станция находилась под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным Kurdistan24, российская военная полиция уже переброшена в район станции, чтобы начать патрулирование объекта.



Тишринская ГЭС находится в 90 км от Алеппо, станция была построена около 20 лет назад совместно российскими и сирийскими инженерами. Мощность ГЭС - около 630 мВт.

Накануне российские военные раздали 10 т продуктов жителям сирийской Ракки. В индивидуальные продовольственные наборы вошли мука, сахар, рис, чай, сгущенное молоко.