 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коломойский пытается надуть Россию на $100 млрд, - А.Запольскис
11:19 18.11.2019

Наивно думать, что финансист и организатор добровольческих тербатальонов и целого ряда прочих частей, многие из которых формировались из наиболее радикальных националистов, внезапно перековался и хоть сколько-нибудь раскаялся. Просто, будучи человеком ушлым, Коломойский раньше прочих просчитал перспективы складывающихся тенденций и пришел к печальному выводу - Вашингтон Украину откровенно сливает

Российский сектор интернета взорвался "сенсацией" - украинский олигарх Коломойский официально выступил за сближение с Россией! Более того, в интервью газете "The New York Times" он даже позволил себе публичные угрозы допустить российские танки на подступы Кракова и Варшавы, из-за чего НАТО продемонстрирует медвежью болезнь.

Но при ближайшем рассмотрении сенсация оказалась с изрядным душком. Нет, такие слова он, безусловно, произносил, но кроме них говорились и другие, в корне меняющие общий смысл заявления.

Никаких коренных перемен в украинской позиции не произошло. Страна устала от пяти лет состояния гражданской войны - это факт, однако своей позиции по всем ключевым вопросам современности она ни на йоту не изменила. Претензия к Североатлантическому альянсу и самим США только одна: на войну с Россией они не дают денег и оружия. А без них "вернуть мир на Донбасс" у Киева никак не получается.

В том смысле, что в своем текущем состоянии украинская армия отжать его силой не в состоянии. А в своем патовом положении - ни мира ни войны - государство откровенно стагнирует, тем самым критично сокращая кормовую базу для местного олигархата в целом и самого Коломойского персонально.

Отсюда приходится признать критичность превосходства России в военной силе и экономическом масштабе. Однако наивно думать, что финансист и организатор добровольческих тербатальонов и целого ряда прочих частей, многие из которых формировались из наиболее радикальных националистов, внезапно перековался и хоть сколько-нибудь раскаялся.

Просто, будучи человеком ушлым, он раньше прочих просчитал перспективы складывающихся тенденций и пришел к печальному выводу - Вашингтон Украину откровенно сливает. Но так как делается это пока еще кулуарно, то существует некоторый шанс заработать копейку малую на попытке публично помайданить.
Мол, плохие вы оказались партнеры. Мы тут для вас войну начали, головой рискнули, а от вас ни оружия, ни денег. Обиделись мы. Сильно. Вот теперь как возьмем и задружимся с Москвой, а она как двинет свои танки на вас, вот тогда вы и обделаетесь жидко.

Хотя на этом фраза обрывается, содержащийся в ней намек более чем прозрачен. Если Запад, в особенности Вашингтон, немедленно не выделит много денег, причем бесплатных, а не в виде кредитов МВФ, Киев начнет активно искать возможность снова вернуть расположение Москвы. А пять лет войны, ну, подумаешь, народ по обе стороны границы - терпеливый, добрый: вскоре обиды забудет и снова вернется к былой дружбе.
А чтобы понимание намека пришло быстрее, Коломойский в кулуарах Верховной Рады озвучил альтернативный план. По нему Киев должен решительно прекратить сотрудничество с МВФ и взять 100 млрд долларов у России. Это позволит решить экономические проблемы Украины и тем нормализовать отношения с Россией, вернув их к былой "успешной" модели Украины, как моста между Западом и Востоком.

В общем, никаких сенсаций. Украинский олигарх изящно кинул на деньги украинское государство, сначала спихнув на него убытки финансовой группы "Приват", а потом начав процедуру возврата "Приватбанка" себе по суду. На этом, по мнению экспертов, Коломойский уже заработал по меньшей мере 350−400 млн долларов, а в случае успеха общая сумма дохода от операции может достичь 1 млрд.
Теперь он пробует точно так же кинуть на деньги внешних кредиторов Украины, в сумме "одолживших" ей 78,24 млрд долларов. Из которых половину - по линии МВФ. Ну, и, если получится, вытрясти еще 100 млрд из России. И никаких чудес. Исключительно бизнес.

16 ноября 2019
Александр Запольскис

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574065140
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