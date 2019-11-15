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Медвежьи кудри. Будущий президент России копит деньги для госпереворота, - М.Делягин
12:02 18.11.2019

М. Делягин: Будущий президент России копит деньги для госпереворота
Нет внятного объяснения тому, почему страна беднеет, пенсии убогие, когда бюджет переполнен

Федеральный бюджет привычно захлебывается от денег. В то самое время, когда люди в России сходят с ума от отчаяния и собирают через СМС деньги для умирающих от отсутствия бюджетного финансирования детей, правительство Медведева за январь-октябрь заморозило в бюджете еще 4,3 трлн.руб., доведя его неиспользуемые остатки до 14,5 трлн. - суммы, достаточной, чтобы отстроить заново всю страну.

Основоположник этой стратегии Кудрин, более 11 лет бывший министром финансов, сейчас возглавляющий Счетную палату и имеющий все шансы возглавить Россию после организуемого либеральным кланом Майдана, осуществляет разработанную им политику.
В частности, Кудрин, как и положено будущему президенту, вспомнил о бедных (так российские чиновники привычно именуют нищих - людей с доходом ниже прожиточного минимума) и объявил, что для снижения бедности на 40% достаточно 400 млрд руб. в год.

Это понятная оценка: по данным Росстата, "дефицит дохода" (то есть денег, позволяющих всем гражданам страны жить не ниже прожиточного минимума) в 2018 году составил 870 млрд. В этом году он не превысил триллиона, 40% от которого - как раз 400 млрд.
Назвав эту сумму, Кудрин не настаивал на ее направлении на исполнение Конституции (среди других прав она предусматривает право граждан на жизнь, что означает гарантию прожиточного минимума), - он просто назвал ее как, вероятно, недостижимо высокий для либерального правительства ориентир.

Однако, как следует из отчета Минфина, за один лишь только октябрь правительство Медведева заморозило в федеральном бюджете 421 млрд руб. российских налогоплательщиков, выведя их из оборота и тем существенно усугубив бюджетный кризис. Просто направив эти средства на благо России, можно было сократить нищету на 40%! А направив на борьбу с нищетой средства, замораживаемые в бюджете не за один, а за целых три месяца, можно было полностью искоренить нищету, начав выполнять Конституцию страны и достигнув результата, на который Китаю понадобилось восемь лет (в 2010 году доля нищих в России и Китае немного превышала 10%, но Китай снизил ее почти до нуля, а Россия увеличила более чем до 13%).

Но у либералов совершенно иные приоритеты.
Другой, не менее значимый показатель, - доход бюджета от дискриминации работающих пенсионеров. Глава Пенсионного фонда Дроздов заявил в Госдуме, что отказ от индексирования пенсий этой категории граждан позволит в 2020 году сэкономить (то есть вынуть из карманов людей и в целом из экономики для заморозки в бюджете) 368 млрд руб. Да, эта сумма позволила бы сократить нищету не на 40, а лишь на 36,8%, - но мысль об этом, похоже, просто не пришла ни в одну чиновную голову (равно как и то, что направляемые на снижение нищеты деньги в значительной части вернутся в бюджетную систему через налоги с торговли и производства).

При этом решение насущных проблем, грозящих уничтожением страны, стоит значительно меньших сумм. Так, глава комитета Госдумы по региональной политике Харитонов предложил вернуть жителям Дальнего Востока нормальный, человеческий, продиктованный физиологией возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Причина проста: кража у нас 5 лет жизни под видом "пенсионной реформы" качественно ускорила бегство населения с Дальнего Востока, так как люди, убедившись во враждебности к ним государства, окончательно утратили связанные с ним надежды.

Нормализация пенсионного возраста на Дальнем Востоке, коснувшись 1,2 млн. чел., обошлась бы бюджету всего в 16,2 млрд руб., - выделение которых правительством, замораживающим в бюджете в 26 раз большие суммы (но только не в год, а в месяц), представляется невозможным в силу исповедуемой им либеральной идеологии. Ведь, когда его глава Медведев заявил крымским пенсионерам сакраментальное "денег нет, но вы держитесь", неиспользуемые средства на счетах бюджета превышали 7 трлн. руб!

Апофеозом "бюджетобесия" (как называет либерализм в бюджетной сфере Александр Привалов) стали изменения в бюджет 2019 года, подготовленные Минфином из-за того, что в силу ошибок прогноза, на основе которого был составлен бюджет, он может недополучить (с учетом сверхплановых поступлений по другим статьям доходов) 204,7 млрд руб.

Сам факт возможного недобора налогов вызывает недоумение, так как бюджет выполняется со значительным превышением поступлений, но даже если это действительно правдоподобно, - что может быть проще, чем сократить масштабы замораживаемых средств с запланированных 3,2 трлн. руб. до 3,0 трлн. Тем более что за первые 10 месяцев бюджетные проектировки по этой статье уже превышены более, чем на треть: прирост "бюджетных резервов" составил 4,3 трлн. руб.

Но Минфину и в целом либеральному правительству Медведева подобная разумная мера, похоже, даже не приходила в голову. Минфин требует качественно усилить налоговый пресс на экономику, собрав (за оставшиеся менее полутора месяцев) дополнительно 89,5 млрд руб. НДС и 56,5 млрд руб. налога на прибыль, а также 8,9 млрд руб. сверхплановых штрафов.
Это означает резкое ужесточение налогового террора и вероятное расширение практики предъявления произвольных налоговых претензий предпринимателям, да и не только им.

По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, - вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха.
Маниакальное стремление к разрушению российской экономики и к замораживанию денег налогоплательщиков в бюджете, демонстрируемое российскими либералами, производит впечатление накапливания запасов денег для предстоящего либерального государственного переворота, - с одновременным доведением людей до отчаяния, выталкивающего их на площади, и успешной реализации в нашей стране пресловутого "украинского сценария".

Михаил Делягин

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574067720
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