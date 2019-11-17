Вашингтон хочет заменить международные нормы своими правилами, - В.Иванов

12:55 18.11.2019

Генерал СВР и секретарь СБ призвали к укреплению обороны России



Подписанный в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), более широко известный как Договор СНВ-III, вступил в силу в феврале 2011 года. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. В Договоре оговорено, и то что он может быть продлен еще на пять лет по взаимному соглашению обеих сторон. Но, как заявил 15 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе в Балтийском государственном техническом университете "Военмех", посвященном истории отечественного ракетостроения, скорее всего, продлен не будет. "Печальная судьба ДРСМД с высокой долей вероятности ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", - заявил он.



"Действия США - не что иное, как подрыв системы международной безопасности. Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - заметил директор СВР и подчеркнул, что "в складывающейся тревожной ситуации" Россия не остается ничего другого, как "активизировать усилия по укреплению обороноспособности" страны. "Как говорится, хочешь мира, готовься к войне", - сказал Нарышкин.



За четыре дня до выступления Сергея Нарышкина 11 ноября в статье, опубликованной в Российской газете под заголовком "Видеть цель", секретарь Совета безопасности (СБ) РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев указал на то, что "военно-политическая безопасность России, как, впрочем, и всего мира, характеризуется сегодня возросшими рисками и снижением предсказуемости, связанными с началом развала текущей архитектуры стратегической стабильности и системы контроля над вооружениями в результате односторонних действий США и их стремления избавиться от международно-правовых рамок, ограничивающих их военные возможности". Он отметил, что США пытаются подменить действующую международно-правовую систему неким альтернативным "порядком, основанным на правилах".



Нельзя не вспомнить, что нечто подобное существует и в уголовном мире. Там тоже существует набор неких правил, которым должны строго следовать все члены этого сообщества. Они именуются "понятиями". Вот и Америка хочет, чтобы весь мир жил не по международным нормам, а по установленным ей правилам, по "понятиям".

Нежелание США работать над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и их возможный выход из договора по открытому небу увеличивают риски для человечества, ведет к понижению порога применения ядерного оружия, отметил секретарь СБ. "Все это негативно влияет на предсказуемость военно-стратегической обстановки, в том числе ведет к понижению порога применения ядерного оружия и, соответственно, кратно увеличивает риски для всего человечества"", - написал Патрушев.



Он также отметил, что "в один ряд с развалом" ДРСМД "можно поставить выход США в 2002 году из договора по ПРО, нежелание Вашингтона ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и работать над продлением договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также недавнее заявление Белого дома о подготовке к выходу из договора по открытому небу".

Секретарь СБ заявил о росте рисков для России, связанных "с началом развала текущей архитектуры стратегической стабильности и системы контроля над вооружениями в результате односторонних действий США".



В заключительной части своей статьи Патрушев констатировал: "Высокую актуальность сохраняет задача укрепления обороноспособности России, в том числе поддержание сил ядерного сдерживания на уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности".



Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"

17.11.2019