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Международный арбитраж отклонил 90% исковых требований турецкой "Гюнеш" к Узбекистану. Живем, рванина!
14:09 18.11.2019

Минюст: ICSID отклонил 90% исковых требований турецких инвесторов к правительству Узбекистана

Арбитражный трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), рассматривавший иск турецкой компании Güneş Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi и других лиц против Узбекистана, постановил выплатить компании 10% от суммы ущерба.
Остальные требования и претензии суд отклонил, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.
Министерство юстиции Узбекистана представило свою версию итогов тяжбы с турецким бизнесменом Вахитом Гюнешом и его партнерами.

Арбитражный трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) полностью отклонил претензии к узбекскому правительству по выплате турецким предпринимателям морального ущерба в размере 180 миллионов долларов. Сумма материального ущерба (66 миллионов долларов) была сочтена завышенной. В конечном итоге иностранные инвесторы по решению ICSID должны получить 26 миллионов долларов (без учета процентов и административных расходов), что составляет 10% от суммы заявленных ими убытков.

"Трибунал отказался рассматривать все претензии истцов в отношении утверждений о якобы жестоком обращении; поэтому все заявления Вахита Гюнеша о жестоком обращении остаются односторонними утверждениями", – сказано в сообщении министерства.
В Минюсте добавили, что трибунал признал отсутствие правовой основы для подачи иска в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров против Узбекистана в соответствии с законом "Об иностранных инвестициях" РУз.
В конце октября этого года стало известно, что Международный арбитражный суд, сформированный под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке (ICSID), вынес решение по иску турецкой компании Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd к правительству Узбекистана.
По данным издания Global Arbitration Review, суд под председательством бельгийского судьи Ганса ван Хоутте рассматривал исковое заявление турецкого предпринимателя Вахита Гюнеша целых 7 лет и 4 октября этого года вынес свое окончательное решение.
По решению Международного арбитражного суда, правительство Узбекистана обязано выплатить турецкой компании компенсацию в размере 40 миллионов долларов США. Эта сумма намного меньше той, которую требовал истец.
В предоставленных в Международный арбитражный суд документах говорилось, что по вине узбекского правительства турецкая компания Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd понесла убытки в размере 180 миллионов долларов США.
Глава Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Вахит Гюнеш говорил, что доволен решением ICSID.
– Как говорят палец, отрезанный по шариату, не болит. Мы довольны решением ICSID, это справедливое решение! Мы требовали компенсацию в размере 180 миллионов долларов, но суд обязал власти Узбекистана выплатить нам 40 миллионов. Но все равно мы довольны этим решением. Помимо потери крупной суммы денег, я понес также моральные страдания, целых 9,5 месяцев отсидев в следственном изоляторе СНБ в Юнусабадском районе города Ташкента. Я обращался в суд и по поводу пыток, которым подвергался в СИЗО. Но, кажется, суд не принял во внимание этот аргумент, – сказал Вахит Гюнеш.
Напомним, что турецкий предприниматель Вахит Гюнеш после семилетней предпринимательской деятельности в Узбекистане на протяжении девяти месяцев содержался под арестом.
Узбекский суд признал виновным его и еще семь предпринимателей в уклонении от уплаты налогов и "содействии развитию теневой экономики". Торговый центр Turkuaz был закрыт в 2011 году.
После того, как Гюнеш и остальные турецкие предприниматели заплатили узбекским властям 700 тысяч долларов США, выдвинутые против них обвинения были смягчены, а сами они были депортированы из страны.

Источник - Радио Озоди
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