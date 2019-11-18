Эрдогану, как родному... Россия хочет продать Турции новейшие Су-57

15:26 18.11.2019

В России готовы продать Турции Су-57



Москва не планирует останавливаться на С-400

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

18.11.19



Российская сторона готова поставить Турции как истребители поколения 4++ Су-35, так и истребители 5-го поколения Су-57. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"Мы свои предложения сделали, Су-35 мы предложили. Пока они думают. Когда решение примут, мы готовы к продаже, а промышленность готова произвести и Су-57, и Су-35", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналистов. Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, который оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.



Продолжение ВТС между Анкарой и Москвой регулярно становится темой переговоров лидеров двух стран. Однако сделки в этой сфере вызывают неодобрение в Вашингтоне. Закупки российской техники подпадают под американское санкционное законодательство. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Анкароы приобрести российские С-400 делает невозможным ее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35



Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев накануне сообщил, что Россия полностью поставила Турции первую партию зенитно-ракетных систем С-400. В дальнейшем система будет поставлена в Турции на боевое дежурство. "Контракт, который мы исполнили, содержит оговорку по опционам и нашим обязательствам предоставить турецкой стороне возможность закупить второй комплекс, вторую партию. В настоящий момент идет обсуждение программы локализации и индустриального партнерства с турецкой стороной", – добавил Михеев.