США раздувают "топливный бунт" в Иране

15:28 18.11.2019

США назвали причины иранских протестов



В республике не прекращается топливный бунт

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Фото Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images

Администрация президента США выразила поддержку участникам акций протеста в Иране и осудила действия местных властей в их отношении. Об этом сообщается в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.



"Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в его мирных протестах против режима, – говорится в заявлении. – Мы осуждаем применение смертоносной силы и жесткие ограничения связи, применяемые в отношении демонстрантов. Тегеран фанатично преследовал свои ядерную и ракетную программы, поддерживал терроризм, превращая гордую страну в еще одну поучительную историю о том, что случается, когда правящий класс бросает свой народ и отправляется в крестовый поход за личной властью и обогащением".

Манифестации начались после того, как в силу вступило распоряжение иранского правительства о повышении цен на бензин. Так, льготная стоимость топлива в пределах квоты на человека выросла до 15 тыс. риалов за литр (около 0,13 долл.) – почти в два раза. В соответствии с установленной новыми законами нормой владелец автомобиля может рассчитывать до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла – до 25. У таксистов отдельная квота – 400 л. Сверх нормы топливо будет стоить 30 тыс. риалов (около 0,2 долл.) за литр. Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане пояснил, что меры нацелены на то, чтобы "обуздать рост потребления" и "увеличить экспорт".

Вечером 17 ноября президент Ирана Хасан Рухани попытался смягчить меры, подписав указ о выплате материальной компенсации гражданам, которые пострадали в результате недавнего повышения цен на топливо. По словам Рухани, государственная финансовая поддержка будет выплачиваться начиная с 18 ноября. Президент также отметил, что "выражение своего мнения и протесты являются правом граждан, однако нельзя при этом допускать, чтобы была нарушена безопасность граждан страны". По словам иранского президента, протесты и беспорядки не могут быть совместимы.