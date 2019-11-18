Путин зачисляет казаков в свой "патриотический резерв", - Le Figaro

16:14 18.11.2019

18 ноября 2019 г.

Ален Барлюэ | Le Figaro



Владимир Путин зачисляет казаков в свой "патриотический резерв"

"Российский президент теперь сам назначает главу казачьих войск, поставленных на службу его политике", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"В августе 2018 года, когда Владимир Путин отправился в Грац на свадьбу Карин Кнайсль, министра иностранных дел Австрии, они были там. Кубанские казаки с черкесской на голове, кинжалом на поясе, патронташем на груди оживили свадьбу своими песнями и танцами под радостным взглядом хозяина Кремля. Сколь же прекрасным воплощением русского патриотического духа служат в его глазахэти воины!" - отмечает автор статьи.



"Долгое время власть опиралась на эти военизированные группы с яркими традициями, которые с XV-го века во весь опор проносятся по истории России. "Свободные люди" - такова этимология слова "казак" - обозначающего уроженцев из славянского населения, спасавшихся от крепостного права на юге России и на Украине. Они безусловно любили независимость, но все же не чурались того, чтобы быть на жалованье у имперской власти, которая никогда не переставала их контролировать и использовать", - отмечает журналист.



"(...) Осужденные большевиками после 1917 года как "контрреволюционеры", казаки подвергались преследованиям, их медленное возрождение началось только после распада СССР в 1991 году", - отмечает Le Figaro. - После аннексии Крыма, где произошло их развертывание в 2014 году, роль казаков стала все более тесно связываться с проектом Владимира Путина о сильном государстве".



"До кризиса на Украине мы не воспринимали их всерьез", - утверждает Алексей Макаркин, заместитель директора московского "Центра политических технологий". - Но позднее официальный взгляд изменился. Мы стали рассматривать их как резервные силы в борьбе с возможным врагом, внутренним и внешним", - продолжает специалист. Он напоминает, что некоторые из них были активны не только в Крыму, но и на Донбассе (бывшем оплоте донских и запорожских казаков).



"Новый этап этой длинной саги произошел 4 ноября. Президентским указом глава Кремля утвердил устав "Всероссийского казачьего общества", - говорится далее.

"(...) Указ прежде всего предусматривает назначение самим президентом атамана, возглавляющего "казачье общество" на шестилетний срок. Такое решение нарушает обычай, согласно которому казаки сами выбирают своих лидеров", - подчеркивает автор статьи.

"(...) Потенциал казачества сейчас полностью не использован государством, и я надеюсь, что мы восполним этот пробел", - пообещал вновь назначенный 67-летний атаман "Всероссийского казачьего общества" Николай Долуда.



"(...) Казацкая галактика уже охватывает множество учреждений: общества взаимопомощи, детские сады, кадетские школы (более 1 тыс. классов, в которых учатся около 40 тыс. учеников) и один университет в Москве, - отмечает Барлюэ. - В 2016 году в Первом Казачьем Университете была создана кафедра кибербезопасности, целью которой является борьба с "экстремистской пропагандой и нетрадиционными ценностями...".

"(...) С 2005 года федеральный закон обеспечивает правовую основу для службы казаков в армии и полиции. Они официально участвуют в защите общественного порядка и границ, а также в охране окружающей среды (особенно от пожаров) и в борьбе с терроризмом", - отмечает издание. - (...) В начале мая 2018 года казаки присутствовали на митинге, проведенном на Пушкинской площади в Москве оппозиционером Алексеем Навальным незадолго до дня инаугурации Владимира Путина на четвертый срок. Позднее казаки отрицали, что совершили хоть малейшее насилие... Однако мэрия Москвы подтвердила, что в том же году она заключила с сотней казаков контракты на их обучение протоколу охраны порядка во время публичных и массовых мероприятий. По сообщениям российских СМИ, между 2016 и 2018 годами казаки получили три контракта на полицейскую деятельность в Москве, а также финансирование для различных "культурных проектов". Однако нельзя считать, что их умения и навыки полностью соответствуют требованиям, по мнению эксперта Алексея Макаркина: "В столице люди на самом деле их не боятся. Они видят в них персонажей в костюмах, участвующих в исторической реконструкции...".



Источник: Le Figaro