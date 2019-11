Борис Джонсон тоже - агент КГБ! - разоблачает The Observer

18:11 18.11.2019

18 ноября 2019 г.

Кэрол Кэдвалладр и Марк Таунсенд | The Observer



Борис Джонсон встречался с бывшим агентом КГБ на итальянской вечеринке

"Борис Джонсон встречался с бывшим агентом КГБ во время крайне противоречивой поездки на вечеринку через два дня после посещения саммита НАТО на высоком уровне, который был сфокусирован на России", - утверждает The Observer.



"Премьер-министр, который в то время был министром иностранных дел, встретился с российским бизнесменом-миллиардером Александром Лебедевым, чья семья владеет британскими газетами Independent и Evening Standard, после саммита министров иностранных дел в Брюсселе, организованного после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля. Они встретились в Италии в апреле 2018 года, через месяц после нападения с использованием нервного агента "Новичок" в Солсбери, когда Джонсон, пойдя на весьма необычное несоблюдение протокола, по-видимому, оставил свою личную охрану и полетел на пышную вечеринку в палаццо под Перуджей, которую устраивал сын Лебедева Евгений", - говорится в публикации.



"В то время как встреча с Евгением Лебедевым была подтверждена The Guardian еще в сентябре, Александр Лебедев отрицал, что встречался с Джонсоном. Однако его официальный представитель признал, что встреча Джонсона и Александра Лебедева, бывшего офицера КГБ, действительно состоялась, хотя он настаивает на том, что в ней не было ничего необычного", - сообщает The Observer.

"Он часто ездит туда [в Италию], чтобы побыть со своим сыном. Он часто бывает в Европе и за эти годы встречался здесь почти со всеми друзьями Евгения. Так что в этой встрече нет ничего особенно необычного ", - сказал пресс-секретарь Александра Лебедева.



"(...) Это известие появилось на фоне продолжающегося беспокойства по поводу того, почему Даунинг-стрит в прошлом месяце решила заблокировать секретный доклад Комитета по разведке и безопасности об угрозах, которые представляет для британской демократии незаконная деятельность России в Британии. (...) Высокопоставленные источники в Уайтхолле, близкие к Комитету, сообщили The Observer, что причиной, по которой досье было отправлено на полку, могли быть отношения Джонсона с Дональдом Трампом и то, что говорится в докладе об отношениях президента США с Россией", - указывается в статье.

"Источник также охарактеризовал решение Даунинг-стрит заблокировать отчет как "поразительное" и сказал, что все причины, впоследствии выдвинутые властями для объяснения этого решения, являются "абсолютно надуманными". "Это был настоящий шок, - добавил источник. - Мы не ожидали подобной реакции. Это был очень тщательно подготовленный, беспристрастный доклад. Никто не ожидал, что Даунинг-стрит отреагирует таким образом. В этом докладе есть что-то, что вызвало тревогу, но я, честно говоря, не знаю, что это такое".



(...) Как пишет The Observer, "пресс-секретарь Evening Standard and Independent, который также является пресс-секретарем Лебедевых, сообщил The Observer, что Александр Лебедев является "открытым критиком Путина", что нет никаких предположений о том, что у него "вообще есть какие-либо отношения с Кремлем", и что "когда Лебедевы покупали газеты, конечно, в то время их подвергали тщательной проверке" (...).



Источник: The Observer