 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жэньминь жибао: в каком направлении идти пылающему Сянгану?
19:09 18.11.2019

В последнее время обострилась ситуация в Гонконге, который превратился в выжженную землю, пишет "Жэньминь жибао". Однако обнадеживает то, отмечает издание, что этот огонь сжег терпимость людей к насилию и их симпатию к бунтовщикам, и теперь наконец-то зарождается пламя истины и справедливости.

Жэньминь жибао (Китай): в каком направлении идти пылающему Сянгану?

Впоследние несколько дней в Сянгане в очередной раз обострились насильственные действия. Участники акций протеста поджигают поезда в метро, кидают зажигательные снаряды в школьные автобусы, окружают и поджигают полицейских, а самое страшное то, что группа протестующих облила одного пожилого человека легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла его, он получил серьезные ранения. Демонстранты в Китайском университете Сянгана стреляют из луков горящими стрелами в полицейских, в кампусе повсюду разбросаны коктейли Молотова, и открыто заявляется о намерениях подорвать учебные заведения… Пылающий пламенем Сянган вызывает негодование и скорбь у людей, которые понимают, что на самом деле происходит.

Протестующие заявляют, что они на стороне слабых групп людей, однако они притесняют ни в чем не повинных жителей; они говорят, что проводят мирные демонстрации, но тем не менее они организованно и преднамеренно поджигают и нападают на полицейских. Участники акций протестов выступают за защиту демократии, а сами следуют абсурдной логике о том, что "кто с ними - тот прав, а кто против них - тот неправ". Они заявляют, что защищают свободу, а сами ограничивают свободу личности и слова других людей. Из-за беспорядков протестующих жители этого специального административного района постоянно находятся в опасности. Действия по поджогу пожилого человека, принуждению маленьких детей оставаться дома, избиению беременных женщин бесчеловечны и совершенно не имеют пределов. К настоящему времени акты насилия уже стали сконцентрированным проявлением ультраправого экстремизма против демократии, свободы и прав человека.

12 ноября отдельные иностранные СМИ опубликовали документ, в котором заявили о том, что протестующие использовали ложные слухи для "демонизации" полиции и администрации Сянгана. В действительности своевольные высказывания, искажающие факты, в большинстве случаев являются сообщениями оппозиционных СМИ. Среди представителей оппозиции есть юристы, которые нарушают закон, учителя, утратившие преподавательскую этику, и псевдожурналисты, покрывающие насилие. Они разными способами вводят в заблуждение общественность, отдельные структуры, и люди напрямую принимают финансовую помощь от антикитайских сил, которые "изменяют Родине и способствуют беспорядкам в Сянгане". Для мест в парламенте и личной выгоды оппозиционеры скрываются за кулисами и надеются, что через студентов смогут шантажировать родителей, а путем насилия запугать жителей, они являются главными инициаторами и виновниками насилия.

Масла в огонь также подливают антикитайские силы Запада, акты насилия в Сянгане также стали их орудием по очернению и сдерживанию Китая. Отдельные страны и структуры с помощью денег, материальных средств и обучения персонала оказывают поддержку оппозиционерам, немало сянганских организаций и группировок стали перевалочными пунктами для "политических незаконных денег" западных сил, поддерживающих беспорядки в Сянгане - это уже всем известный факт. В последнее время британские и американские политики путают нормальные правоохранительные действия с невменяемым бесчинством, что в очередной раз свидетельствует об их связи с протестующими, нарушающими закон. Вице-президент США Майк Пенс даже заявил, что проблемы в Сянгане являются частью американо-китайских торгово-экономических трений, США стоят вместе с Сянганом. С одной стороны, Соединенные Штаты при помощи насильственных действий угрожают Китаю, а с другой, - тянут молодежь на совершение "цветной революции", их коварные планы предопределены на провал.

В военной науке есть тактика "выжженной земли", под которой подразумевается уничтожение всего, что будет полезно для врага. "Общий конец", который поддерживают представители оппозиции и радикальных сил, на самом деле, является целью, которую они хотят достичь, но без оглашения. Насильственные мероприятия не только не воссоздают Сянган, а наоборот уничтожают сравнительные преимущества района, которые формировались на протяжении долгих лет, нарушая порядок, истребляя богатство и подавляя моральные принципы в Сянгане. В действительности, "общий конец" - это всего лишь прикрытие оппозиционеров. Сянган превратился в выжженную землю, иностранные силы лишь наблюдают со стороны, представителям оппозиции можно проставить визы и уехать, а кто больше всех пострадает и останется ни с чем - так это простые люди.

Обнадеживает то, что огонь зла сжег терпимость людей к насилию и симпатию к радикалам, зарождается пламя истины и справедливости. Борьба с насилием постепенно становится наибольшим консенсусом в сянганском обществе. Все больше жителей района самостоятельно поддерживают порядок, расчищают дороги, помогают перевозить пострадавших людей, именно они и вселяют надежду. Конечно, самым эффективным оружием против беспредела и насилия является закон. Поддержка сянганской полиции в борьбе с насилием является лучшей защитой верховенства закона, а также самой сильной обороной свободы и демократии.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574093340
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