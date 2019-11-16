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В общежитии Алматинского университета "Туран" избили клоуна Кроху...
19:12 18.11.2019

Университет "Туран" сообщает по инциденту, случившемуся 16 ноября в 9.30 вечера, следующее: Подобный случай является первым почти за 30-летнюю деятельность университета.

Университет "Туран" принял следующие меры:

1. Оперативно проведено заседание ректората по факту произошедшего конфликта между проживающими в общежитии университета Разамановым Саматом, студентом 2 курса специальности "Режиссура", 1989 года рождения и Осеровым Ермаханом, студентом 2 курса специальности "Мировая экономика", 2001 года рождения.

Студент Осеров Ермахан рассказал, что они с Саматом поссорились из-за недопонимания по поводу дежурства по комнате и сейчас он сожалеет об этой ссоре.

2. Состоялся визит в общежитие, где Самат проживает бесплатно за счет университета и разговор с членами Студенческого совета общежития. Представитель Студенческого совета Бикен Наргиз рассказала, что все жильцы должны дежурить по графику и содержать в чистоте свои комнаты.

3. Было выяснено, что Осеров Ермахан не является боксером, а пару раз заходил в зал бокса посмотреть на остальных студентов, что подтверждает тренер по боксу.




По итогам проведенного расследования были предприняты следующие меры:

1) выселение Осерова Ермахана из общежития;

2) окончательное решение по поводу продолжения его обучения в университете будет принято после полного выяснения обстоятельств и выхода Рамазанова Самата из больницы;

3) в отношении сотрудников (проректора по воспитательной работе, администратора общежития, деканов) университета будут приняты соответствующие меры;

4) руководство университета надеется, что правоохранительные органы обоснованно расследуют этот вопрос.

Также университет отмечает, что 18 ноября в первой половине дня состоялся повторный визит в больницу Осерова Ермахана в сопровождении заместителя декана, администратора общежития к Самату с целью попросить прощения. По информации заместителя декана экономического факультета Жарылкасын Ж.К., Самат предварительно согласился дать прощение, но ожидает результаты медицинской экспертизы.

Источник - CA-NEWS
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