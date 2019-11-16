Азербайджан готовит запуск газо-труб TANAP и TAP в Европу. Российскому "Газпрому" станет совсем кисло

22:02 18.11.2019 У Газпрома появился новый конкурент в Европе



На мировом газовом рынке у России появился конкурент - скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий?



Уже скоро в Европе заработает конкурирующие с российскими газопроводами трубы – Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). По ним потечет азербайджанский газ в Турцию и три европейские страны – Грецию, Болгарию и Италию.

Первая фаза TANAP была завершена в прошлом году, по нему в Турцию поступило более 3 млрд кубометров газа. Открытие второй, окончательной фазы трубы планируется провести 30 ноября в турецкой Эдирне (на границе с Грецией). Сначала об этом сообщил РИА "Новости" источник на энергетическом рынке Азербайджана. Потом официальное меропрятия подтвердил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган отпразднуют полное завершение строительства газопровода TANAP. Теперь он полностью будет готов к старту поставок газа и на территорию ЕС. Однако собственно поставки азербайджанского газа на территорию Европы начнутся в следующем году, когда будет завершен и Трансадриатический газопровод (TAP), добавил источник. TAP пройдет по европейской территории через Грецию, Болгарию в Италию.



Пропускная способность "Южного газового коридора", куда входят TANAP и TAP, составляет 16 млрд кубометров газа в год. Из них 6 млрд кубов должно оседать в Турции, по 1 млрд кубов – в Греции и Болгарии, и еще 8 млрд кубов должны доходить до Италии. То есть Азербайджан в общей сложности может поставить в Европу пока максимум 10 млрд кубометров газа. Ресурсной базой называется газ с азербайджанского месторождения Шах Дениз на шельфе Каспийского моря.



Таким образом конкурент российского газа – азербайджанский газ – как никогда близок к появлению на европейском рынке. Когда это случится? Успеет ли азербайджанский газ прийти в Европу в январе-марте, когда возможна кризисная ситуация из-за неподписания Украиной и Россией транзитного контракта? Как в целом изменится европейский рынок газа с приходом азербайджанского топливо? Как сильно это может задеть заработок Газпрома в Европе?

Если транзита российского газа через Украину не будет, к чему все и идет, станет ли азербайджанское топливо спасителем для Европы?



По данным министерства энергетики Азербайджана, на конец октября работы по строительству TAP были выполнены почти на 90%. Это значит, что к 1 января 2020 года газопровод только будет построен, но газ по нему пустить еще не смогут, так как потребуется провести пуско-наладочные работы. Скорее всего, TAP заработает так же как и "Северный поток-2" - ближе к апрелю-маю 2020 года, то есть после окончания отопительного сезона.

"Итальянцам газ из Азербайджана вряд ли будет доступен в этот отопительный сезон. Азербайджанский газ может прийти в этот отопительный сезон только разве что в Болгарию и Грецию, куда по контракту запланированы поставки по 1 млрд кубометров газа", – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



При этом для Болгарии это не такое важное событие, так как она без каких-либо препятствий сможет получать российский газ по "Турецкому потоку". Дело в том, что с 1 января 2020 года Турция начнет получать российский газ напрямую по первой нитке "Турецкого потока". Тогда как сейчас часть газа идет транзитом через Украину и далее по Трансбалканскому газопроводу через Болгарию. Этот трубопровод опустеет после запуска "Турецкого потока". "В случае остановки транзита через Украину по этой трубе в реверсном направлении пойдет газ и в Болгарию, и в Румынию, и в Молдавию. Все потребности в российском газе, которые имеются у этих стран, буду удовлетворены через Трансбалканский газопровод в реверсном (обратном) направлении. Никаких проблем с закупкой нашего газа у них не будет", – говорит Юшков.



А вот ситуация с Грецией немного сложнее, так как Россия запитывала страну с севера. В худшем случае, если Газпром не сможет другими путями поставить все объемы, прописанные в контракте, то это будет означать срыв поставов и штраф. При этом сама Греция, скорее всего, пройдет отопительный сезон без дефицита газа, так как Газпром – не единственный поставщик газа, считает эксперт. У Греции есть возможность покупать сжиженный природный газ (СПГ), а также, вероятно, и азербайджанский газ.

"Греция может потребовать оштрафовать Газпром в рамках контракта или потребовать компенсацию за покупку более дорогого сжиженного природного газа. СПГ явно возрастет в цене в случае прекращения транзита газа через Украину, так как СПГ в большей степени привязан к спотовым поставкам, а на споте от одной только новости цены скаканут. Плюс будет повышенный спрос на СПГ", – отмечает эксперт ФНЭБ.



Впрочем, добавляет он, Газпром сможет избежать репутационного риска, если сам будет скупать СПГ на рынке и поставлять его Греции. Правда, спасение собственной репутации будет недешевым, ведь цены на СПГ серьезно вырастут. В итоге Газпром будет покупать газ по более высокой цене, а поставлять его Греции по той цене, которая указана в контракте. А контрактная цена газа в меньше степени зависит от спотовой составляющей, поэтому она будет существенно ниже, чем на рынке.

Зато Газпром сможет полностью исполнить свои контрактные обязательства и его не в чем будет упрекнуть недоброжелателям. "Для Газпрома это важно: пусть он сам уйдет в убытки, но лишь бы его не обвиняли в срыве контрактов. Наоборот, он покажет, что даже в такой кризисный момент смог выполнить контракт", - считает Игорь Юшков.



В конце концов, Газпрому может помочь "Новатэк", который в этом году наладил поставки СПГ в Европу. Надо понимать, что эти убытки для Газпрома будут временными – всего несколько месяцев этой зимой. Потом заработают обходные газопроводы России, благодаря которым экспортные продажи будут приносить выгоду всей стране.

Что касается Италии, то она этой зимой неплохо защищена от газового кризиса на случай остановки украинского транзита. "Обязательства перед Италией Газпром собирается покрывать классическим образом. В Италию может пойти газ из подземных хранилищ в Центральной Европе, в которые Газпром закачал рекордные объемы. До Италии может дойти газ из "Северного потока" плюс СПГ. Поэтому Газпрому исполнить контрактные обязательства перед итальянцами за счет своей кризисной схемы будет гораздо проще, чем это могло бы быть, например, с Болгарией, если бы не было газопровода", – объясняет собеседник. На Юг Италии приходит еще газопровод из Алжира. Поэтому дефицита газа здесь вряд ли стоит ожидать.



Между тем, когда кризисная зима пройдет, Газпром, скорее всего, сможет ощутить на себе негативное влияние от прихода на европейский рынок конкурента – азербайджанского газа. Однако оно будет точечным и не катастрофичным. "Конкуренция с российским газом возникает, но на рынке буквально нескольких европейских стран. О рынке всего ЕС говорить не приходится, это слишком небольшие объемы", – говорит Юшков.

В Болгарии и Греции, если эти страны, конечно, будут отбирать весь законтрактованный объем – по 1 млрд кубов азербайджанского газа, то Газпром потеряет эти объемы.



"Болгария и Греция закупают у Газпрома по 2-3 млрд кубов газа, поэтому приход по 1 млрд кубов другого газа означает сокращение закупок российского газа на две трети. В процентах это выглядит ужасающе, но на самом деле это незначительные объемы",



– говорит Игорь Юшков. Речь о потере максимум 2 млрд кубов на двух рынках при экспорте российского газа Европу в 200 млрд кубов.



Что касается Италии, то Азербайджан обещал поставлять сюда 8 млрд кубометров газа в год. Это уже более значительные объемы. "Однако непонятно, насколько итальянцы готовы полностью брать этот газ. Потому что во время реализации проекта итальянцы то соглашались на строительство газопровода, то отказывались. Непонятно, видимо, какая будет цена азербайджанского газа для них", - указывает нефтегазовый эксперт.



Но если в итоге Италия все-таки будет брать все 8 млрд кубов азербайджанского газа, тогда ей придется отказаться от какого-то другого газа. Вот только не факт, что Рим откажется только от российского газа. "Возможно, Италия пойдет на равномерное сокращение закупок газа у Алжира, СПГ и у России. То есть впишут четвертого поставщика равномерным сокращением долей у других поставщиков", – не исключает Юшков.



А вот появление азербайджанского газа в Турции окажется чувствительным моментом. Во-первых, здесь речь идет о поставках 6 млрд кубометров газа из каспийского региона. Во-вторых, приход азербайджанского газа совпал с экономическим спадом в стране, когда турки стали меньше потреблять газа. В итоге уже, несмотря на снижение потребления, турки взяли в 2019 году больше СПГ, который в этом году был довольно дешевым и новый азербайджанский газ (пока 3 млрд кубов). А вот потребление российского газа проседает больше, чем средние показатели, отмечает собеседник.



При этом Азербайджан строит планы по увеличению мощностей TANAP с 16 до 24 млрд кубометров в года, а затем и до 31 млрд кубов в год. И это, конечно, грозит еще большими потерями Газпрому, если, конечно, в Турции и ЕС не случится экономический бум. Однако планы по расширению пока слишком амбициозны. У Азербайджана, как оказалось, не хватает газа и для собственного внутреннего рынка, и для экспорта. У него проблемы с выполнением поставок уже законтрактованных объемов. Потому что собственная добыча в стране падает, месторождения оказались жутко затратными, а расширение месторождений – под вопросом. Это доказывает тот факт, что еще в ноябре 2017 года Азербайджан решил подстраховаться и вернуться к закупкам российского газа в районе 1-2 млрд кубов в годовом выражении.



"Поэтому по факту может получиться так, что Азербайджан покупает газ у России и отправляет его на экспорт. Если Азербайджан увеличит закупку российского газа, то по объемам Газпром, может, и не проиграет. Однако вопрос в том, согласится ли Россия продавать Азербайджану продавать больше 2 млрд кубов газа, как сейчас, и создавать себе агрессивного конкурента на европейском рынке?", – заключает нефтегазовый эксперт.



Ольга Самофалова Источник - взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574103720

Новости Казахстана

- Правительство рассмотрело ход реализации Госпрограммы "Нұрлы жер" и поставило цели на 2020-2025 годы

- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева

- Кадровые перестановки

- Первый Заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета Евразийской Экономической Комиссии

- Правительственный час в Мажилисе: "Внедрение бюджета IV уровня в рамках 98 шага Плана нации – 100 конкретных шагов"

- В Нур-Султане состоялось 17-е заседание Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан

- Глава МСХ подверг критике темпы обновления парка сельхозтехники

- Перезагрузка Комитета по финансовому мониторингу Минфина: акценты на теневой сектор

- Имущество Семипалатинского кожевенно-мехового комбината могут продать с молотка

- Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции

