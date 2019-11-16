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Понедельник, 18.11.2019
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Таджикистан ищет где бы занять еще $1 млрд. К уже имеющемуся госдолгу в $2,9 млрд. или 35,9 % ВВП
23:07 18.11.2019

Таджикистан планирует привлечь кредиты на сумму в $1 млрд

Правительство Таджикистана в последующие три года намерено привлечь внешние кредиты на общую сумму в $1 млрд . Общая сумма внешнего долга страны составляет $2, 9 млрд., или 35,9 % ВВП. Если эту сумму разделить на жителей, то по средним подсчетам, каждый гражданин задолжал 318 долларов.

Правительство Таджикистана одобрило новую "Программу государственных внешних заимствований РТ на 2020-2022 годы". Согласно документу, копия которого 18 ноября оказалась в распоряжении Радио Озоди, власти Таджикистана собираются в 2020 году привлечь внешние кредиты на сумму в $220 млн., в 2021 году – в $336,48 млн, и в 2022 году - в $365.31 млн. Программа государственных внешних заимствований подписана президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В документе не указаны страны и международные организации, у которых Таджикистана собирается просить кредиты. Самым большим кредитором Таджикистана на протяжении нескольких лет остается Китай - на начало второго полугодия общий объем привлеченных Таджикистаном китайских кредитов для реализации государственных инвестиционных проектов составляет около $1 млрд 525 млн. Сообщается, что большая часть обязательств Таджикистана - это госдолг по "связанным" кредитам. Средства идут на инфраструктурные проекты, необходимые, по мнению правительства, для развития экономики страны.

В обмен на кредиты Таджикистан обязан импортировать товары, предоставлять контроль над месторождениями, выполнять другие, часто невыгодные, для страны условия соглашений. Большинство кредитов КНР Таджикистану так или иначе связано с горнорудной промышленностью.
Эксперты не исключают, что растущие объемы прямых инвестиций в стратегически важные отрасли могут привести к зависимости Таджикистана от могущественного соседа.
Однако министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода в начале года на пресс-конференции в Душанбе, касаясь доли Китая во внешнем долге Таджикистана, заявил, что правительство заинтересовано работать в этом направлении со всеми странами. "Мы проводим политику открытых дверей, и это касается также вопроса привлечения финансовых ресурсов. Китай это или другая страна - мы заинтересованы, чтобы привлекать средства для достижения стратегических целей, которые предоставляются на льготных условиях", - отметил глава Минфина Таджикистана.

В начале 2019 года экономисты Всемирного банка (ВБ) прогнозировали сохранение в среднесрочной перспективе низкого уровня притока прямых иностранных инвестиций в Таджикистан и ускорение оттока капитала. "Объемы прямых иностранных инвестиций будут оставаться низкими по причине неблагоприятного воздействия на фоне общего делового климата", говорилось в ВБ по экономической ситуации в Таджикистане.

Напомним, после скандала 2009 года с "предоставлением ложной информации" и "нецелевым использованием кредитов Международного валютного фонта (МВФ), Таджикистан пока еще не получал одобрения новых программ этой финансовой организации. В течение почти десяти лет страна получает отказы в получении грантов и кредитов МВФ.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574107620
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