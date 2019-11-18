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Отъем территории бывшего военного городка в Ташкенте происходит вопреки законуОтъем территории бывшего "военного городка" в Ташкенте происходит вопреки закону
00:25 19.11.2019

Отъем территории бывшего "военного городка" в Ташкенте происходит вопреки действующих законодательных норм

Понедельник, 18 Ноября 2019

На двух заседаниях в Административном суде Чиланзарского района г. Ташкента, состоявшихся 11 и 14 ноября состоялись прения сторон по иску жителей бывшего "военного городка" по адресу улица Паркент-2 на отмену решений двух хокимов (руководителей городских администраций) о сносе их домов. Как мы уже писали, жители обратились в суд с заявлением о признании недействительными решения хокима города Ташкента №463 от 23 марта 2018 года и №116 от 4 февраля 2019года, согласно которым, ООО "Aliakbar story servis" был выделен земельный участок площадью 1,6 га, расположенный возле Малой кольцевой дороге, на ул. Паркент, 21 для сноса существующих зданий и строительства на данном участке многоэтажных домов, а также парка боевых машин.

Оба заседания отличались тем, что на них лихорадочно искали представителя Академии вооруженных сил. На заседание 11 ноября он явился со значительным опозданием, а на второе и вовсе не пришел, под предлогом того, что перепутал дни заседаний.

Представитель Военной Академии был необходим, т. к. оба решения на снос ссылаются на некие нужды этого ведомства: по первому решению от 2018 года участок предназначался под строительство многоэтажного жилого дома, часть квартир в котором должна была быть продана военным по себестоимости. А по второму решению, уже от 2019 года, этот участок освобождался под строительство парка боевых машин (напомним, что таковой парк, причем вполне оборудованный, уже существует метрах в 50 метрах от означенного участка).

КТО ПЛАТИТ ЗА СНОС?

В обоих решениях важные для обороны Узбекистана задачи возлагаются на малоизвестное ООО Aliakbar stroy servis. Это партнерство вызвало вопросы как со стороны адвоката истца, Т. Бабаджанова, так и со стороны прокурора.

Адвокат напомнил, что по существующему законодательству, все затраты на снос и строительство по государственным и общественным нуждам возлагаются на органы власти, в данном случае - на хокимият (администрацию) г. Ташкента, согласно Постановлению абинета министров от 29.05.2006 г. N 97, либо из средств Централизованного Фонда по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд. Необходимо отметить, что данный фонд был создан Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 горда за №1047.

Однако, согласно обоим решениям, все затраты по возмещению сносимого имущества возлагаются на Aliakbar stroy servis. По такому случаю прокурор поинтересовался у представителя застройщика, был ли заключен инвестиционный договор между ООО Aliakbar stroy servis и хокимиятом, на что застройщик ответил, что такого договора заключено не было.

Участвовавший в заседании представитель хокимията города заявил, что комиссия по возмещению убытков должна была быть создана в хокимияте Мирзо-Улугбекского района, - каковой, тем не менее, судя по всему, тоже не было создано.

Дома бывшего военного городка в Ташкенте, ноябрь 2019

Представитель застройщика пояснил, что его фирма занята только сносом домов и выплатой компенсаций, но строить военный парк будет само Министерство обороны. Взамен таких услуг ООО получит 1,5 гектара земли по непонятному адресу, означенному в решении как Паркент-21.

"Получается, что хокимият города вам продал землю?", спросил адвокат жителей. На этот вопрос, как и на вопрос прокурора "заключался ли договор купли-продажи с хокимиятом", застройщик ответил отрицательно.

Представитель Военной Академии пояснил, что его учреждение платит за снос, но не выплачивает компенсацию жителям. Что касается адреса Паркент-21 в решении хокима, то "он указан неверно, вообще сейчас все запутано".

КАК ДОЛЖНЫ ВЫДЕЛЯТЬСЯ УЧАСТКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО?

Истцы настаивают на том, что решение 463 от 23 марта 2018 года недействительно в силу того, что по действовавшему на тот момент законодательству, а именно, в соответствии с Постановлением КМ РУз от 22.08.2008 за №189, земельные участки в Ташкенте должны было предоставляться городским хокимиятом на основании решения Комиссии из 12 членов во главе с премьер-министром республики.

Однако, в нарушение данного ПКМ, решение 463 ссылается на некое выездное собрание Кабинета министров от 21 февраля 2018 года. Адвокат жильцов запросил копию этого протокола у Секретариата по вопросам комплексного развития территорий, коммуникаций и оборонной промышленности Кабинета министров. Но этот орган официально сообщил, что запрашиваемых протоколов (№ 01-05/121-1 от 21 февраля 2018 года и выездного собрания Премьер-министра Республики Узбекистан за №726 от 29 июня 2018 года) на указанную дату НЕ ИМЕЕТСЯ.

Дома бывшего военного городка в Ташкенте, ноябрь 2019

Также было нарушено требование п. 10 приложения к Постановлению КМ РУз от 31.12.2008 г. N292, согласно которому для принятия вышеупомянутой Комиссией решения о предоставлении земельных участков хокимият Ташкента должен был предоставить характеристику земельного участка. Этот документ означает копию с дежурного плана города в масштабе 1:2000, и он должен быть согласован с главным архитектором города Ташкента, представителями управления по земельным ресурсам и государственному кадастру. К тому же данная характеристика должна быть предоставлена до начала заседания указанной Комиссии.

Однако заключение Управления по земельным ресурсам и государственного кадастра города Ташкента за №88, которое суду представил сотрудник городского хокимията, датируется 3 марта 2018 года т.е., написано после упомянутого выездного собрания Кабинета министров от 21 февраля 2018 г.

В этом заключении говорится о наличии жилых зданий на земельном участке. Следовательно, обращения Академии Вооруженных сил и ООО "Aliakbar story servis" подлежали отказу в удовлетворении, поскольку в соответствии с постановлением КМ РУз от 25.02.2013 г. N 54), "в случаях поступления от юридических и физических лиц заявления на предоставление земельных участков, занятых зданиями и сооружениями, права на которые зарегистрированы за другими физическими и юридическими лицами, заявителю направляется уведомление о невозможности предоставления запрашиваемого земельного участка, с предложением самостоятельно выкупить недвижимое имущество у собственников или других вариантов выбора свободных земельных участков".

Что касается второго решения хокима города Ташкента (за №116 от 4/02/2019), то и здесь не все было сделано аккуратно с точки зрения законодательства.

В 2019 году был принят новый нормативно-правовой акт касательно отводов земельных участков, а именно ПКМ РУз от 28.01.2019 г. за №63 с длинным названием "О дополнительных мерах по внедрению современных и прозрачных механизмов предоставления земельных участков и реализации права на пожизненное наследуемое владение земельными участками под индивидуальное жилищное строительство".

Дома бывшего военного городка в Ташкенте, ноябрь 2019

В соответствии с положениями этого ПКМ, к делу об отводе земельного участка должны прилагаться:

- план размещения земельного участка на топографической карте (с координатными точками) в масштабе от М 1:500 до М 1:1000 с указанием границы и адреса земельного участка , с указанием населенного пункта и улицы (а именно с адресом в этом решении проблема!)

- перечень граждан и юридических лиц и их жилых, производственных и иных строений, сооружений и насаждений, сносимых в связи с изъятием земельного участка для государственных и общественных нужд;

- размеры убытков и потерь, а также данные оценки сносимых зданий и сооружений, многолетних насаждений;

- указание кому, для каких целей и на какой срок предоставляется земельный участок, а также, при их наличии, - наименование собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земель, у которых производится изъятие (выкуп);

- размеры убытков, подлежащих возмещению собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам земельных участков, и сроки их возмещения.

Этих документов представлено не было. К тому же, решение хокима №116 от 4 февраля 2019 года противоречит ранее принятому решению хокима города Ташкента №463 от 23 февраля 2018-го т.к. в решении №463 речь идет о строительстве многоэтажных жилых домов, а в №116 - парке боевых машин т.е. для государственных нужд.

Согласно п. 1 утвержденному Постановлением КМ РУз от 30.06.2018 г. №493, предоставление земельных участков для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности производится исключительно посредством электронного аукциона, которого, в нарушение данной нормы законодательства, проведено не было.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОГЛАСИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ НА СНОС?

Представитель хокимията города Ташкента заявил, что у хокимията нет обязательств открытого обсуждения (согласование) вопроса об изъятии земельного участка с собственниками планирующихся к сносу зданий и сооружений, а также с землевладельцами и землепользователями земельных участков, подлежащих изъятию

Однако, как заявил адвокат Бабаджанов, согласно п. п. 2, 3 положения "О порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд", утвержденного Постановлением КМ от 29.05.2006 г. за № 97, изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд производится ПРИ СОГЛАСИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ПО СОГЛАСОВАНИБ С ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. Аналогичные требования установлены статьей 23 Земельного Кодекса Республики Узбекистан, а также статьей 19 закона Узбекистан "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников".

Какое решение примет суд, мы узнаем позже.

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Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574112300
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