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США, Россия и Турция вместе разрушают НАТО? - С.Тарасов
01:24 19.11.2019

США, Россия и Турция вместе разрушают НАТО?

Турецкая игра "троянским конем" с Москвой и Вашингтоном раздражает Париж и Берлин. Они понимают, что Анкара перестает воспринимать их в качестве геополитических игроков. В диалоге с американцами Турция стала опережать Брюссель, отказавшись от его посреднических услуг, ведет на равных диалог и с Россией, проводя самостоятельную политику по поддержанию своего военного потенциала.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Депутат фракции "Левые" в германском Бундестаге Александер Ной выступил с интригующим заявлением, назвав США и Турцию "могильщиками НАТО". По его словам, Североатлантический альянс близок к "смерти мозга", о чем ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон. "Партнеры по альянсу все больше говорят о собственных интересах помимо НАТО, - добавил он. - С другой стороны, мы видим попытки инструментализировать НАТО в собственных интересах".

О кризисе в альянсе на Западе говорят и пишут не одно десятилетие, припоминая решение, принятое в 1966 году Шарлем де Голлем о выходе Франции из военных интегрированных структур альянса и о переводе штаб-квартиры НАТО из Парижа в Брюссель. Но всякий раз альянсу удавалось так или иначе находить приемлемые для его участников решения существующих или вновь возникающих сложных вопросов. В таком ключе многими сейчас воспринимаются резкие критические замечания президента США Дональда Трампа в адрес альянса, призывая его участников увеличить свои расходы на оборону, угрожая даже тем, что Вашингтон может выйти из НАТО. Но, пожалуй, впервые США и Турцию стали обозначать в единой связке в качестве "могильщиков НАТО", хотя ранее в этом обвиняли больше Россию, имея в виду ее расширяющееся военно-техническое сотрудничество с Турцией как членом альянса.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist охарактеризовал нынешнее состояние альянса как "смерть мозга" и заявил об отсутствии координации в принятии важных стратегических решений, относя к ним решение США начать вывод войск из Сирии и начало Турцией боевой операции на севере Сирии без консультаций с другими участниками Североатлантического альянса. По словам Макрона, это сорвало какой-то "европейский проект". Но справедливости ради отметим, что когда летом 2019 года американцы попросили европейцев предоставить войска для создания на границе Сирии с Турцией зоны безопасности, те ответили отказом. А теперь французам пришлось вывести из северо-восточной Сирии свой спецназ, равно как и британцам. Ранее США заявили о выходе из ДРСМД, а также отказались от соглашения с Ираном в одностороннем порядке, без согласования внутри НАТО.

Более того, на днях французское правительство выступило за усиление статьи Договора о Европейском союзе, касающейся взаимной военной помощи. По мнению немецкой газеты Welt am Sonntag, "Париж хотел бы сделать ЕС более независимым от обороны НАТО". И не только это. Франция предупредила своих европейских партнеров, что "США и Турция могут блокировать их усилия по созданию системы коллективной безопасности". Это что-то новое, так как западные СМИ переполнены публикациями об обострившихся отношениях между Турцией и США из-за закупок турками российских С-400, что часто воспринимается как "начало развода" прежде всего между Анкарой и Вашингтоном. А теперь выходит, что С-400 - это часть антинатовской интриги, в которой принимают участие США, Турция и Россия. Этим объясняется политика Анкары, которая не намерена порывать с Вашингтоном, равно как и с Москвой.

Причина, на наш взгляд, очевидна. Раньше базовой основой членства Турции в НАТО выступали две идеи: принадлежность этой страны к Западу (то есть ее приверженность принципам демократии) и общая угроза (Россия). Сейчас эта основа начала разрушаться. Анкару вывели из европейского проекта, а Москва для нее сейчас партнер и союзник. Помимо того, как пишут турецкие эксперты, у страны появляется шанс принять участие в "концерте держав" с участием России и Ирана. Интрига сейчас в том, станет ли дальше нарастать напряженность между Вашингтоном и Анкарой или она постепенно будет смягчаться Россией. При этом никто не требует от Турции отказываться от прозападной стратегии и выходить из НАТО.

Такая игра "троянским конем" раздражает Париж и Берлин, так как они понимают, что Анкара перестает воспринимать их в качестве геополитических партнеров. В диалоге с американцами Турция стала опережать Брюссель, отказавшись от его посреднических услуг, ведет на равных диалог с Москвой, стала осуществлять самостоятельную политику по поддержанию своего военного потенциала. Она не рассчитывает на реализацию 5-й статьи Устава НАТО, согласно которой все члены альянса должны поддерживать друг друга, как не рассчитывают и союзники по альянсу на то, что Анкара поддержит их в случае возможного конфликта. Не исключено и то, что Вашингтон найдет с Турцией компромиссную развязку по сирийским курдам и будет на многое происходящее в самой Турции закрывать глаза.

Похоже, считает Le Monde, что "у старого НАТО истек "срок годности", а нового пока нет. Что же касается Турции, то она не желает быть "условно обороноспособной". США тоже ведут свою игру, не допуская перехода Европы к самостоятельной обороне. Эта ситуация возникла не вчера, но тактические интересы Вашингтона и Анкары на европейском направлении могут по разным причинам совпадать. Американское издание The Wall Street Journal считает, что "НАТО разрушают не Трамп или Эрдоган, а сами европейцы". Но как бы то ни было, повис знак вопроса, и заявление депутата Бундестага Александра Ноя отнюдь не случайность, а отражение того, как в НАТО угасает приверженность общему делу.

Источник - REGNUM
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