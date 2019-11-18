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Пхеньян готовится к войне. Ким Чен Ын не оценил американский жест доброй воли, - Г.Петров
08:52 19.11.2019

Ким Чен Ын сделал фото на память с десантниками, участвующими в учениях.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заговорил о подготовке к военному конфликту, посетив масштабные учения сил ПВО. Агрессивная риторика из Пхеньяна звучит в тот момент, когда США, напротив, проявили готовность пойти на уступки в надежде, что КНДР откликнется на предложение о новом диалоге.

В Северной Корее проходят учения ПВО, сопровождаемые высадкой десантных подразделений. В понедельник маневры лично посетил Ким Чен Ын. Он высоко оценил подготовку военных и вообще остался доволен увиденным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Однако внимание за рубежом привлек не сам факт учений и не то, что на них побывал Ким Чен Ын, а заявления, которые он сделал в ходе своего посещения. Северокорейский лидер дважды упомянул слово "война": он говорил о необходимости "улучшить подготовку Корейской народной армии к войне" и о "жестких условиях, имитирующих войну", в которых необходимо проводить учения.
Заявление Ким Чен Ына прозвучало на следующий день после важного примирительного шага, сделанного США и Южной Кореей. Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду провели 17 ноября встречу в столице Таиланда, Бангкоке. По ее итогам они заявили о переносе совместных учений ВВС двух стран Vigilant Ace, которые обычно проходят в ноябре‑декабре. "Я расцениваю это не как уступку, а как жест доброй воли со стороны США и Республики Корея, направленный на создание условий для мирного урегулирования", – сказал Эспер. Он выразил надежду, что КНДР ответит каким‑нибудь своим жестом доброй воли.

В ряду совместных учений, которые ежегодно проводят США и Южная Корея, Vigilant Ace занимают особое место. Они представительны по числу участников (рекорд был поставлен в 2017 году – 12 тыс. военных), в них задействованы сотни единиц техники. А самое главное – в сценарии Vigilant Ace прямо прописан порядок действий в условиях переноса боевых действий на территорию потенциального противника. Учения традиционно вызывают шумные протесты КНДР. Северокорейская армия проводит свои ответные маневры. Их как раз и посетил Ким Чен Ын.
В прошлом году США отменили проведение Vigilant Ace. Причиной стало то, что в ноябре‑декабре в Вашингтоне и Пхеньяне состоялись заседания совместной американо‑северокорейской рабочей группы по денуклеаризации Корейского полуострова, о создании которой договорились президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Эти встречи к каким‑либо прорывам не привели. А этой осенью процесс американо‑северокорейских переговоров и вовсе зашел в тупик. В сентябре попытка представителей двух стран поговорить на нейтральной территории, в Швеции, закончилась провалом. Делегация КНДР покинула переговоры, сообщив, что американцы не предложили какой‑либо содержательной повестки. Ким Чен Ын дал Вашингтону время до конца года, чтобы подготовиться к переговорам.

Однако в последние дни США явно стараются найти общий язык с КНДР. ЦТАК утверждает, что 14 ноября спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган передал Пхеньяну предложение провести переговоры. А 17 ноября Трамп в Twitter повторил призыв к КНДР поскорее заключить соглашение о денуклеаризации. Он прокомментировал сообщение ЦТАКа, выдержанное в духе обычных комментариев северокорейской пропаганды. В нем демократ Джозеф Байден был назван "бешеной собакой", которую "нужно прибить палкой". Потенциальный кандидат в президенты прогневал КНДР тем, что в одной из речей пообещал "не цацкаться с диктаторами, как это делает Трамп".

"Господин председатель (Северной Кореи), Джо Байден может быть сонным и очень медленным, но он не "бешеная собака". Он на самом деле несколько лучше этого, но я единственный, кто может завести вас туда, где вам положено быть. Вам следует действовать быстро, выполнить соглашение. До встречи!" – написал американский президент.

Несмотря на традиционную воинственную риторику, Северная Корея оставляет двери для диалога открытыми, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. По его мнению, Ким Чен Ын, даже если бы хотел отменить учения ПВО, просто не успел бы это сделать, так как американцы отложили Vigilant Ace довольно неожиданно, за считаные дни до их проведения. "Если бы северокорейцы нацелились на отказ от диалога с США, они бы высказались по этому поводу определенно, без обиняков. Пока позиция КНДР остается прежней и четкой: ждем до конца года. Ким Чен Ын не только ждет, что США сформулируют свою позицию. Он надеется, что к концу года станет более или менее понятно, переизберется Трамп на новый срок или нет. Если станет ясно, что его переизберут, диалог продолжится. Если нет – какой смысл для КНДР заключать какие‑то договоренности с уходящим президентом?" – сказал "НГ" он.
Геннадий Петров
18.11.19

Источник - ng.ru
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