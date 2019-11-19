Досадное положение: ситуация в Гонконге выходит из-под контроля, - Н.Портякова

09:40 19.11.2019

Борьба за демократию превратилась в войну протестующих с полицией



Протесты в Гонконге уже давно перетекли из мирного русла в ожесточенные стычки их участников с полицией, но в последние дни ситуация, похоже, окончательно зашла в тупик. Если раньше в стане протестующих раздавались четкие призывы демократической направленности, под лозунгом которых и начались первые антиправительственные демонстрации, то сейчас единственной целью остающихся на улице радикалов представляется нанесение максимального урона полицейским. И последние не остаются в долгу. Как считают опрошенные "Известиями" политики и эксперты, поводы для протестных взрывов в Гонконге есть и еще будут, но конец выступлениям, приобретающим все более безобразные черты, уже очевиден.

Бессмысленно и беспощадно



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В последние дни специальный административный район КНР Гонконг местами буквально полыхал. Самой "жаркой" точкой оказался кампус Политехнического университета, внутри которого 17 ноября забаррикадировались участники многомесячных протестов. Это, по сути, сделало заложниками противостояния радикалов с полицией и большое число проживающих там студентов. По разным оценкам, запертыми внутри кампуса оказались от 600 до 800 человек, включая как добровольных, так и невольных участников осады.



Пытаясь не подпустить полицейских, протестующие забаррикадировали один из ведущих к университету туннелей, устроили град из "коктейлей Молотова" и впервые в своей протестной практике ранили полицейского стрелой. Ответные меры правоохранителей также не обошлись без "инноваций": в дополнение к хорошо знакомым брандспойтам и слезоточивому газу в выходные полицейские впервые развернули на крыше БТР акустическое устройство дальнего радиуса действия, стоявшее на складе последние 10 лет. Первый этап этой битвы затянулся на 12 часов.



Сначала полиция призвала протестующих самостоятельно покинуть здание университетского кампуса, пригрозив стрелять уже не резиновыми пулями, а боевыми патронами, если насилие против полицейских будет продолжено. А ректор Политеха распространил видеообращение к своим студентам, где заверил, что полиция дала ему гарантии неприменения силы против сдающихся добровольно и даже пообещал лично проводить учащихся в участок, "чтобы обеспечить справедливое рассмотрение дела".



В Гонконге вторую неделю продолжаются массовые протесты против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия Гонконг смог бы выдавать подозреваемых в совершении ряда преступлений странам, с которыми у него нет соответствующих соглашений. В том числе континентальному Китаю, Тайваню, Макао. Протестующие считают, что это может перейти в политическую плоскость и коснуться любого жителя, деятельность и мировоззрение которого противоречит позиции официального Пекина. Они потребовали отмены договора и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. В минувшую субботу она заявила о приостановке рассмотрения закона. Однако на следующий день на улицы вышло около 2 млн человек с требованием полностью отказаться от изменения закона. Эти акции протеста стали самыми массовыми за последние 10 лет - с тех пор как в 1997 году Гонконг, бывший в аренде у Великобритании, не вернулся под юрисдикцию Китая



Протестующие собрались в правительственном районе, скандируя лозунги о необходимости сохранения свобод, на улицах появились баррикады



Полиции пришлось применять резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов и очистить улицы



Жители Гонконга смотрят трансляцию пресс-конференцию главы администрации Кэрри Лэм, которая делает заявление о принятом правительством решении



Мемориал в память о погибшем активисте. Мужчина, одетый в желтый плащ, залез на строительные леса у высотного здания Pacific Place и развернул там баннер с призывом к главе администрации уйти в отставку, однако не удержался и сорвался вниз. Позже он скончался в больнице



Жители Гонконга опасаются, что в случае принятия нового закона Китаю начнут выдавать людей, которых преследуют по политическим мотивам. В свою очередь, Пекин обеспокоен тем, что Гонконг превращается в надежное убежище для преступников



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Но уже утром 18 ноября полицейские попытались взять университет штурмом, хотя вскоре были вынуждены ретироваться. Не удался и побег протестующих: в понедельник часть из них попыталась прорвать осаду, но одних тут же схватили, а других загнали обратно слезоточивым газом.



Не особо спокойно было все последние дни и в других районах Гонконга. По соображениям безопасности еще 14 ноября власти распорядились закрыть все детские сады и школы.



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- Пока занятия в школах обещают открыть самое раннее 20 ноября, садики будут закрыты еще неделю, но все будет зависеть от развития ситуации, - рассказала "Известиям" русская жительница Гонконга Алена. - В нашем районе никакого апокалипсиса нет, разве что магазины и кафе стали раньше закрываться. Но в центр, где беспорядки, мы пока не ездим, особенно по вечерам.

К слову, в последние дни доехать до центра сложно даже при желании: протестующие заставили баррикадами многие центральные дороги.



Маски уже не в помощь



В то самое время как полиция пыталась штурмовать университетский кампус, Высокий суд Гонконга собрался на заседание по иску 25 оппозиционных законодателей. Он постановил, что принятое в начале октября решение городской администрации о запрете масок во время массовых сборищ не соответствует Основному закону специального района. За прошедшие полтора месяца с начала действия этого запрета в Гонконге за его нарушение были арестованы более двух сотен человек (в общей же сложности с июня за решеткой оказались свыше 4,5 тыс. участников акций). Первые двое из этого числа должны были предстать перед судом через считаные часы после постановления Высокого суда.



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В прессе тут же появились опасения, что решение суда, вновь легализовавшее ношение масок, придаст новый импульс протестующим. Но, как пояснил "Известиям" лидер оппозиционной Гражданской партии Гонконга Элвин Ян, запрет на маски и его нынешняя отмена - ни при чем.

- Нарушения со стороны полиции, в том числе предполагаемые пытки и изнасилования арестованных демонстрантов, в настоящее время являются большим источником общественного гнева, чем что-либо еще. И это является достаточным основанием для того, чтобы снова и снова выходить на улицы даже в будний день, - сказал депутат законодательного собрания Гонконга.

Один из самых сложных моментов может стать следующее воскресенье, пояснил "Известиям" Айван Чой из Китайского университета Гонконга. 24 ноября в автономии должны пройти выборы депутатов районных советов, но на фоне стычек протестующих с полицейскими голосование вполне могут отменить. И это, по словам эксперта, станет "взрывным моментом".



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Впрочем, по мнению китаиста, старшего научного сотрудника ВШЭ Василия Кашина, протесты, давно переставшие быть мирными, могут длиться сколько угодно, но конец будет один - выступления рано или поздно закончатся, причем без вмешательства центральных властей Пекина, чего многие с тревогой ждали с сентября.

- Китай не первый месяц выжидает выгорания протестов, роста усталости большинства населения постоянными погромами и падением экономической активности, пытается изолировать радикальную часть протестующих. И пока что медленно, с большими потерями для экономики города, все так и идет, и Китаю нет смысла форсировать это, - сказал эксперт "Известиям".



Протесты, идущие в Гонконге с июня, действительно серьезно повлияли на благополучие главного азиатского финансового хаба - на днях было объявлено, что экономика района впервые за долгие годы вступила в техническую рецессию, которая грозит продлиться и весь 2020 год.



Наталия Портякова



19 ноября 2019,