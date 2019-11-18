Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. Абыдно, а-а, - Взгляд

10:11 19.11.2019

Грузинская власть прошла проверку Майданом



Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. В минувшие выходные оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу. Но уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих. Хотя дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы.



В понедельник днем в центре Тбилиси спецназ МВД начал разгонять демонстрантов, парализовавших работу парламента страны. Полиция снесла палаточный городок, который за выходные успели выстроить митингующие у стен парламента. При этом она применяла против толпы дубинки, слезоточивый газ и водомет, сообщило РИА "Новости".

Напомним, волнения в Тбилиси начались на прошлой неделе, когда парламент отклонил поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Против поправок проголосовала часть депутатов от правящей коалиции "Грузинская мечта". В июне, после аналогичных протестов, провести такую реформу пообещал оппозиции лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. После провала голосования перед зданием парламента начались митинги протеста.



В выходные митинги превратились в полную блокаду работы законодательного органа власти – манифестанты перекрыли все подходы к зданию и даже самовольно навесили замки на ворота. МВД оценивало толпу в 5,5 тыс. человек. А вот агентство Reuters сочло, что митингующих в четыре раза больше – около 20 тыс. человек.



Наиболее заметную роль в толпе играл актив "Единого национального движения" – партии Михаила Саакашвили. Экс-президент дистанционно подбадривал своих сторонников, напоминая им о приближающейся годовщине "революции роз", организованной им 20 ноября 2003 года, и призывая "повторить" тогдашний успех.

Надо сказать, что к протестам примкнули и другие оппозиционные силы, которым избирательная реформа была бы на руку – например, такой непримиримый противник Саакашвили, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе (ныне она руководит партией "Единая Грузия – Демократическое движение").



Поздно вечером в воскресенье, когда уже стало ясно, что манифестанты перешли от мирного протеста к явно незаконным действиям, посольство США в Тбилиси и миссия Евросоюза выпустили общее заявление, в котором призвали правительство решить проблему "исключительно методом переговоров", без применения силы. Участники грузинского Майдана восприняли это, как знак солидарности Запада, и решили не отступать.



К утру понедельника обстановка в Тбилиси стала угрожающей. Вице-спикер парламента Георгий Вольский предупредил, что в стране запущен "революционный сценарий". Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе выступил с заявлением, что никаких уступок не будет, власть менять своих решений не собирается.

Тем временем оппозиционеры не только разбивали палатки, но и возводили вокруг парламента баррикады из мешков с песком и бетонных плит. Они также расставили металлические бочки, превратив их в печки-буржуйки, сообщал ранее "Коммерсантъ". При этом манифестанты угрожали в любой момент задействовать бочки как оружие, скатив их на полицию – улицы в этом уголке Тбилиси идут под уклон от парламента.



Правда, все это оказалось блефом. Когда начался разгон, лидеры оппозиции призвали своих сторонников не использовать силу против полиции и оставаться на тротуаре в виде живой цепи. Манифестанты лишь кричали полицейским: "Стыд!". В итоге полиции удалось быстро пробить оцепление и освободить доступ к парламенту.

Аналитик Иосиф Манджавидзе считает, что теперь протесты пойдут на спад. "В новой конституции Грузии уже прописано, что пропорциональная система вводится с 2024 года. В июне правительство, исходя из конъюнктурных соображений, поспешно, необдуманно пообещало ввести ее раньше – уже в следующем году. Но затем правящие круги переосмыслили это обещание. Они поняли, что такая система не подходит грузинской реальности. Она лишь удовлетворяет амбиции 254 мелких партий", – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.



То, в какой форме власти отыграли назад, вызвало в обществе волну недовольства, поскольку грузинский народ, как подчеркнул собеседник, не уважает людей, которые не держат своего слова. Но в любом случае теперь митинги в Тбилиси постепенно сойдут на нет, полагает аналитик.

"Некоторые лидеры оппозиции уже осознали тупиковость ситуации, они уже согласны принять участие в выборах по нынешней системе. Уже звучат голоса объединить усилия оппозиции, выставить против кандидатов "Грузинской мечты" свои общие, согласованные кандидатуры на мажоритарных участках", – говорит аналитик.



Аналитиков также удивило поведение западных дипломатов в Тбилиси. По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Запад не относится к Грузии как цивилизованной стране. "Западные дипломаты призвали власти Грузии не делать того, что на днях сделал Макрон во Франции – велел разгонять протестующих с помощью дубинок и слезоточивого газа. Макрону можно, а вам нельзя? Почему? А потому что вы – нецивилизованные! Цивилизованным можно. Иванишвили посчитал, что он тоже цивилизованный и имеет право делать то же самое против тех, кто устраивает несанкционированные митинги, кто блокирует парламент. Думаю, он прав", – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.



Однако беспорядки такого рода не возникают на пустом месте, отмечает собеседник. "Иванишвили сделал серьезную политическую ошибку – вынес на голосование закон, до конца не разобравшись, поддержит ли его партия, и получил отказ. Радикалы воспользовались этим, и тут же начались волнения", – добавил он.

"Совсем недавно что-то подобное сотворил Эво Моралес в Боливии, когда он провел референдум, получил отказ на продолжение своего правления, но потом все равно принял участие в новых выборах.



Конечно, для радикальных сил подобные ошибки – лишь повод. В той же Франции эти радикалы уже забыли, против чего они вышли год назад в желтых жилетах.



То же самое мы видим в Гонконге. Власти выдвинули законопроект, не просчитав возможную реакцию народа, – считает эксперт. – Для этого существуют социологические, политтехнологические методы, такие как опрос, фокус-группа. Когда политики этим пренебрегают, то получают в ответ такой результат".



"Однако мне кажется, в итоге все эти протесты сойдут на нет, поскольку поддержки большинства населения команда Саакашвили пока не имеет", – подытожил Жарихин.

Манджавидзе тоже возмущен поведением представителей США и ЕС. "Западные дипломаты привыкли в неприемлемом тоне диктовать свои взгляды грузинскому правительству", – добавляет собеседник. Сторонники Саакашвили не скрывают, что надеются на сценарий Майдана, пояснил политолог. "Тому доказательства и нынешние события, и то, что происходило 20 июня. "Национальное движение" в 2003 году пришло к власти путем "цветной революции" и удерживало ее путем насилия. Образно говоря, их палатки никуда не исчезли. Они и сейчас пытаются устроить революцию", – резюмировал эксперт.



Однако в этот раз "розовая революция" не повторится. К вечеру понедельника МВД доложило, что все входы в парламент страны освобождены, депутаты могут продолжить свою работу. Открыта проезжая часть проспекта Руставели. 18 человек задержано. Минздрав подвел свои итоги: пострадали три человека, в том числе один полицейский. В сумерках часть оппозиционеров вернулась на площадь перед парламентом, однако они больше не пытались блокировать здание, вели себя мирно.

А вот Нино Бурджанадзе, которую многие в Грузии называют пророссийским политиком, после разгона митинга отправилась на встречу с западными дипломатами. Сдаваться она не собирается и предрекает, наоборот, скорое фиаско лидеру страны. "Я обращаюсь с вопросом к Бидзине Иванишвили: кто вам дает такие советы? – цитировал Бурджанадзе ТАСС. – То, что вы сегодня сделали – это политическое самоубийство".



А бывший при Саакашвили мэром Тбилиси, один из лидеров протеста Георгий Угулава пригрозил, что "радикальное пикетирование продолжится", сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице. Демонстранты пообещали вернуться к парламенту, как только спецназ покинет территорию.



Текст: Наталья Макарова,

Юрий Зайнашев

18.11.2019