 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.11.2019
12:43  КазУчебник по РусЛитературе. Раскольников топором замесил Фета.., - Э-К
11:30  Ташкент. "Я не сын собаки". Два журналиста отказались мириться с хокимом-матершинником
11:19  Казахстанскую капитана Катанья (Олесю Кексель) обвинили в пытках задержанных коррупционеров
11:09  "В Сенате абсолютно не все равно до животных", - Узбспикер Т.Нарбаева (интервью)
10:50  Главу КонституцСуда Монголии Одбаяра заставили уйти в отставку - пытался силой одбаярить стюардессу, проказник
10:46  ТашХоким Артыкходжаев публично помирился с журналистами-"пидарами"
10:42  Кремлевские лабухи собрали 1 млн евро на восстановление Венеции. На утонувший Тулун денег нет, но вы держитесь

10:36  ОфшорЭкономика. Куда уходят казахстанские деньги? - Ю.Масанов
10:14  Китайские "друзья". Опасное союзничество, - Д.Бавырин
10:11  Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. Абыдно, а-а, - Взгляд
09:40  Досадное положение: ситуация в Гонконге выходит из-под контроля, - Н.Портякова
09:25  Афганский маятник. К чему приведут переговоры США с талибами
08:52  Пхеньян готовится к войне. Ким Чен Ын не оценил американский жест доброй воли, - Г.Петров
01:24  США, Россия и Турция вместе разрушают НАТО? - С.Тарасов
00:25  Отъем территории бывшего "военного городка" в Ташкенте происходит вопреки закону
00:23  Курды Северной Сирии все еще полагаются на США
Понедельник, 18.11.2019
23:07  Таджикистан ищет где бы занять еще $1 млрд. К уже имеющемуся госдолгу в $2,9 млрд. или 35,9 % ВВП
22:02  Азербайджан готовит запуск газо-труб TANAP и TAP в Европу. Российскому "Газпрому" станет совсем кисло
21:56  Россия все плотнее загружается в гражданскую войну в Ливии, - Гай Тейлор
19:16  Запад ругает Китай за онлайн-контроль над населением и копирует... его онлайн-технологии, - New York Times
19:15  В Узбекистане дан старт предвыборным агитациям
19:12  В общежитии Алматинского университета "Туран" избили клоуна Кроху...
19:10  Foreign Policy: российское будущее иракской нефти
19:09  Жэньминь жибао: в каком направлении идти пылающему Сянгану?
19:07  Наладятся ли отношения между Анкарой и Вашингтоном? - А.Асалыоглу
18:11  Борис Джонсон тоже - агент КГБ! - разоблачает The Observer
16:14  Путин зачисляет казаков в свой "патриотический резерв", - Le Figaro
15:28  США раздувают "топливный бунт" в Иране
15:26  Эрдогану, как родному... Россия хочет продать Турции новейшие Су-57
14:52  Полиция Гонконга штурмует горящий Политехнический университет
14:09  Международный арбитраж отклонил 90% исковых требований турецкой "Гюнеш" к Узбекистану. Живем, рванина!
13:56  "Подвиг" пикетчика: вмешательство в дела РФ готовят в онлайн-лагерях
12:55  Вашингтон хочет заменить международные нормы своими правилами, - В.Иванов
12:22  Кыргызстан и США- движение в никуда? - С.Масаулов
12:12  Зачем казахстанцам поддерживать президента? (и какого из них?), - Петр Своик
12:02  Медвежьи кудри. Будущий президент России копит деньги для госпереворота, - М.Делягин
11:19  Коломойский пытается надуть Россию на $100 млрд, - А.Запольскис
11:02  Армия Асада освободила от джихадистов Тишринскую ГЭС
10:17  Обзывавшего журналистов "пидарасами" ташкентского хокима тянут за язык в Генпрокуратуру
10:02  Хоким Ферганской области Ганиев отказал в выдаче льготного кредита фермеру из-за его бороды
08:36  Москва возвращает Киеву трофейные военные катера. Утопить не умнее?
08:26  Показал кузькину мамину. КазПремьер поручил наказать вице-министров за повышение цен на продукты
07:57  Гонконг становится более радикальным
07:09  Шри-Ланка проголосовала за "сильную руку". На президентских выборах победил брат бывшего президента Раджапакса
00:53  Смена мафий. Правительство Молдовы возглавила около-московская клика Кику-Додона
00:18  Чем страшен для Британии гнев Китая, - Взгляд
00:11  Анкара, Москва и Вашингтон на линии геополитического огня, - С.Тарасов
Воскресенье, 17.11.2019
22:12  Исполнился год как "желтые жилеты" крушат Францию. Доколе? - Э.Лимонов
22:10  Почему провалилось второе монгольское вторжение в Европу?
20:05  ТашХокиму Артыкходжаеву не дадут покуражиться. Разбором его брани займутся на самом верху
18:17  Киргизская коррупция дошла до консулов?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. Абыдно, а-а, - Взгляд
10:11 19.11.2019

Грузинская власть прошла проверку Майданом

Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. В минувшие выходные оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу. Но уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих. Хотя дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы.

В понедельник днем в центре Тбилиси спецназ МВД начал разгонять демонстрантов, парализовавших работу парламента страны. Полиция снесла палаточный городок, который за выходные успели выстроить митингующие у стен парламента. При этом она применяла против толпы дубинки, слезоточивый газ и водомет, сообщило РИА "Новости".
Напомним, волнения в Тбилиси начались на прошлой неделе, когда парламент отклонил поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Против поправок проголосовала часть депутатов от правящей коалиции "Грузинская мечта". В июне, после аналогичных протестов, провести такую реформу пообещал оппозиции лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. После провала голосования перед зданием парламента начались митинги протеста.

В выходные митинги превратились в полную блокаду работы законодательного органа власти – манифестанты перекрыли все подходы к зданию и даже самовольно навесили замки на ворота. МВД оценивало толпу в 5,5 тыс. человек. А вот агентство Reuters сочло, что митингующих в четыре раза больше – около 20 тыс. человек.

Наиболее заметную роль в толпе играл актив "Единого национального движения" – партии Михаила Саакашвили. Экс-президент дистанционно подбадривал своих сторонников, напоминая им о приближающейся годовщине "революции роз", организованной им 20 ноября 2003 года, и призывая "повторить" тогдашний успех.
Надо сказать, что к протестам примкнули и другие оппозиционные силы, которым избирательная реформа была бы на руку – например, такой непримиримый противник Саакашвили, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе (ныне она руководит партией "Единая Грузия – Демократическое движение").

Поздно вечером в воскресенье, когда уже стало ясно, что манифестанты перешли от мирного протеста к явно незаконным действиям, посольство США в Тбилиси и миссия Евросоюза выпустили общее заявление, в котором призвали правительство решить проблему "исключительно методом переговоров", без применения силы. Участники грузинского Майдана восприняли это, как знак солидарности Запада, и решили не отступать.

К утру понедельника обстановка в Тбилиси стала угрожающей. Вице-спикер парламента Георгий Вольский предупредил, что в стране запущен "революционный сценарий". Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе выступил с заявлением, что никаких уступок не будет, власть менять своих решений не собирается.
Тем временем оппозиционеры не только разбивали палатки, но и возводили вокруг парламента баррикады из мешков с песком и бетонных плит. Они также расставили металлические бочки, превратив их в печки-буржуйки, сообщал ранее "Коммерсантъ". При этом манифестанты угрожали в любой момент задействовать бочки как оружие, скатив их на полицию – улицы в этом уголке Тбилиси идут под уклон от парламента.

Правда, все это оказалось блефом. Когда начался разгон, лидеры оппозиции призвали своих сторонников не использовать силу против полиции и оставаться на тротуаре в виде живой цепи. Манифестанты лишь кричали полицейским: "Стыд!". В итоге полиции удалось быстро пробить оцепление и освободить доступ к парламенту.
Аналитик Иосиф Манджавидзе считает, что теперь протесты пойдут на спад. "В новой конституции Грузии уже прописано, что пропорциональная система вводится с 2024 года. В июне правительство, исходя из конъюнктурных соображений, поспешно, необдуманно пообещало ввести ее раньше – уже в следующем году. Но затем правящие круги переосмыслили это обещание. Они поняли, что такая система не подходит грузинской реальности. Она лишь удовлетворяет амбиции 254 мелких партий", – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

То, в какой форме власти отыграли назад, вызвало в обществе волну недовольства, поскольку грузинский народ, как подчеркнул собеседник, не уважает людей, которые не держат своего слова. Но в любом случае теперь митинги в Тбилиси постепенно сойдут на нет, полагает аналитик.
"Некоторые лидеры оппозиции уже осознали тупиковость ситуации, они уже согласны принять участие в выборах по нынешней системе. Уже звучат голоса объединить усилия оппозиции, выставить против кандидатов "Грузинской мечты" свои общие, согласованные кандидатуры на мажоритарных участках", – говорит аналитик.

Аналитиков также удивило поведение западных дипломатов в Тбилиси. По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Запад не относится к Грузии как цивилизованной стране. "Западные дипломаты призвали власти Грузии не делать того, что на днях сделал Макрон во Франции – велел разгонять протестующих с помощью дубинок и слезоточивого газа. Макрону можно, а вам нельзя? Почему? А потому что вы – нецивилизованные! Цивилизованным можно. Иванишвили посчитал, что он тоже цивилизованный и имеет право делать то же самое против тех, кто устраивает несанкционированные митинги, кто блокирует парламент. Думаю, он прав", – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Однако беспорядки такого рода не возникают на пустом месте, отмечает собеседник. "Иванишвили сделал серьезную политическую ошибку – вынес на голосование закон, до конца не разобравшись, поддержит ли его партия, и получил отказ. Радикалы воспользовались этим, и тут же начались волнения", – добавил он.
"Совсем недавно что-то подобное сотворил Эво Моралес в Боливии, когда он провел референдум, получил отказ на продолжение своего правления, но потом все равно принял участие в новых выборах.

Конечно, для радикальных сил подобные ошибки – лишь повод. В той же Франции эти радикалы уже забыли, против чего они вышли год назад в желтых жилетах.

То же самое мы видим в Гонконге. Власти выдвинули законопроект, не просчитав возможную реакцию народа, – считает эксперт. – Для этого существуют социологические, политтехнологические методы, такие как опрос, фокус-группа. Когда политики этим пренебрегают, то получают в ответ такой результат".

"Однако мне кажется, в итоге все эти протесты сойдут на нет, поскольку поддержки большинства населения команда Саакашвили пока не имеет", – подытожил Жарихин.
Манджавидзе тоже возмущен поведением представителей США и ЕС. "Западные дипломаты привыкли в неприемлемом тоне диктовать свои взгляды грузинскому правительству", – добавляет собеседник. Сторонники Саакашвили не скрывают, что надеются на сценарий Майдана, пояснил политолог. "Тому доказательства и нынешние события, и то, что происходило 20 июня. "Национальное движение" в 2003 году пришло к власти путем "цветной революции" и удерживало ее путем насилия. Образно говоря, их палатки никуда не исчезли. Они и сейчас пытаются устроить революцию", – резюмировал эксперт.

Однако в этот раз "розовая революция" не повторится. К вечеру понедельника МВД доложило, что все входы в парламент страны освобождены, депутаты могут продолжить свою работу. Открыта проезжая часть проспекта Руставели. 18 человек задержано. Минздрав подвел свои итоги: пострадали три человека, в том числе один полицейский. В сумерках часть оппозиционеров вернулась на площадь перед парламентом, однако они больше не пытались блокировать здание, вели себя мирно.
А вот Нино Бурджанадзе, которую многие в Грузии называют пророссийским политиком, после разгона митинга отправилась на встречу с западными дипломатами. Сдаваться она не собирается и предрекает, наоборот, скорое фиаско лидеру страны. "Я обращаюсь с вопросом к Бидзине Иванишвили: кто вам дает такие советы? – цитировал Бурджанадзе ТАСС. – То, что вы сегодня сделали – это политическое самоубийство".

А бывший при Саакашвили мэром Тбилиси, один из лидеров протеста Георгий Угулава пригрозил, что "радикальное пикетирование продолжится", сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице. Демонстранты пообещали вернуться к парламенту, как только спецназ покинет территорию.

Текст: Наталья Макарова,
Юрий Зайнашев
18.11.2019

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574147460
Новости Казахстана
- Правительство рассмотрело ход реализации Госпрограммы "Нұрлы жер" и поставило цели на 2020-2025 годы
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
- Кадровые перестановки
- Первый Заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета Евразийской Экономической Комиссии
- Правительственный час в Мажилисе: "Внедрение бюджета IV уровня в рамках 98 шага Плана нации – 100 конкретных шагов"
- В Нур-Султане состоялось 17-е заседание Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан
- Глава МСХ подверг критике темпы обновления парка сельхозтехники
- Перезагрузка Комитета по финансовому мониторингу Минфина: акценты на теневой сектор
- Имущество Семипалатинского кожевенно-мехового комбината могут продать с молотка
- Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  