 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.11.2019
12:43  КазУчебник по РусЛитературе. Раскольников топором замесил Фета.., - Э-К
11:30  Ташкент. "Я не сын собаки". Два журналиста отказались мириться с хокимом-матершинником
11:19  Казахстанскую капитана Катанья (Олесю Кексель) обвинили в пытках задержанных коррупционеров
11:09  "В Сенате абсолютно не все равно до животных", - Узбспикер Т.Нарбаева (интервью)
10:50  Главу КонституцСуда Монголии Одбаяра заставили уйти в отставку - пытался силой одбаярить стюардессу, проказник
10:46  ТашХоким Артыкходжаев публично помирился с журналистами-"пидарами"
10:42  Кремлевские лабухи собрали 1 млн евро на восстановление Венеции. На утонувший Тулун денег нет, но вы держитесь

10:36  ОфшорЭкономика. Куда уходят казахстанские деньги? - Ю.Масанов
10:14  Китайские "друзья". Опасное союзничество, - Д.Бавырин
10:11  Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. Абыдно, а-а, - Взгляд
09:40  Досадное положение: ситуация в Гонконге выходит из-под контроля, - Н.Портякова
09:25  Афганский маятник. К чему приведут переговоры США с талибами
08:52  Пхеньян готовится к войне. Ким Чен Ын не оценил американский жест доброй воли, - Г.Петров
01:24  США, Россия и Турция вместе разрушают НАТО? - С.Тарасов
00:25  Отъем территории бывшего "военного городка" в Ташкенте происходит вопреки закону
00:23  Курды Северной Сирии все еще полагаются на США
Понедельник, 18.11.2019
23:07  Таджикистан ищет где бы занять еще $1 млрд. К уже имеющемуся госдолгу в $2,9 млрд. или 35,9 % ВВП
22:02  Азербайджан готовит запуск газо-труб TANAP и TAP в Европу. Российскому "Газпрому" станет совсем кисло
21:56  Россия все плотнее загружается в гражданскую войну в Ливии, - Гай Тейлор
19:16  Запад ругает Китай за онлайн-контроль над населением и копирует... его онлайн-технологии, - New York Times
19:15  В Узбекистане дан старт предвыборным агитациям
19:12  В общежитии Алматинского университета "Туран" избили клоуна Кроху...
19:10  Foreign Policy: российское будущее иракской нефти
19:09  Жэньминь жибао: в каком направлении идти пылающему Сянгану?
19:07  Наладятся ли отношения между Анкарой и Вашингтоном? - А.Асалыоглу
18:11  Борис Джонсон тоже - агент КГБ! - разоблачает The Observer
16:14  Путин зачисляет казаков в свой "патриотический резерв", - Le Figaro
15:28  США раздувают "топливный бунт" в Иране
15:26  Эрдогану, как родному... Россия хочет продать Турции новейшие Су-57
14:52  Полиция Гонконга штурмует горящий Политехнический университет
14:09  Международный арбитраж отклонил 90% исковых требований турецкой "Гюнеш" к Узбекистану. Живем, рванина!
13:56  "Подвиг" пикетчика: вмешательство в дела РФ готовят в онлайн-лагерях
12:55  Вашингтон хочет заменить международные нормы своими правилами, - В.Иванов
12:22  Кыргызстан и США- движение в никуда? - С.Масаулов
12:12  Зачем казахстанцам поддерживать президента? (и какого из них?), - Петр Своик
12:02  Медвежьи кудри. Будущий президент России копит деньги для госпереворота, - М.Делягин
11:19  Коломойский пытается надуть Россию на $100 млрд, - А.Запольскис
11:02  Армия Асада освободила от джихадистов Тишринскую ГЭС
10:17  Обзывавшего журналистов "пидарасами" ташкентского хокима тянут за язык в Генпрокуратуру
10:02  Хоким Ферганской области Ганиев отказал в выдаче льготного кредита фермеру из-за его бороды
08:36  Москва возвращает Киеву трофейные военные катера. Утопить не умнее?
08:26  Показал кузькину мамину. КазПремьер поручил наказать вице-министров за повышение цен на продукты
07:57  Гонконг становится более радикальным
07:09  Шри-Ланка проголосовала за "сильную руку". На президентских выборах победил брат бывшего президента Раджапакса
00:53  Смена мафий. Правительство Молдовы возглавила около-московская клика Кику-Додона
00:18  Чем страшен для Британии гнев Китая, - Взгляд
00:11  Анкара, Москва и Вашингтон на линии геополитического огня, - С.Тарасов
Воскресенье, 17.11.2019
22:12  Исполнился год как "желтые жилеты" крушат Францию. Доколе? - Э.Лимонов
22:10  Почему провалилось второе монгольское вторжение в Европу?
20:05  ТашХокиму Артыкходжаеву не дадут покуражиться. Разбором его брани займутся на самом верху
18:17  Киргизская коррупция дошла до консулов?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайские "друзья". Опасное союзничество, - Д.Бавырин
10:14 19.11.2019

Китайцы не случайно нашли у России "слабые места"

Образ России в китайской печати становится все более разнообразным. К образу "великой" и "могущественной" державы добавились штрихи, которые, по мнению журналистов КНР, делают нас уязвимыми и приведут к поражению России в противостоянии с США. Может, мы напрасно воспринимаем китайцев как геополитических союзников?

Всего китайские товарищи насчитали у "великой и могущественной" России четыре "слабых места": демография, многонациональность, экономические проблемы и "трудная международная обстановка". По пунктам три и четыре вроде бы не поспоришь – и международная обстановка действительно трудная, и экономические проблемы имеются, но обратить особое внимание нужно на те акценты, которые делают китайские СМИ.

Прежде всего бросается в глаза, что в КНР отписали России почетную роль "главного противника США". Это можно было бы воспринять даже как лесть, но обольщаться не стоит, такие акценты не случайны.
И президент Дональд Трамп, и его администрация неоднократно говорили или давали понять – главную угрозу для Соединенных Штатов они видят именно в Китае. При этом совсем недавно весь мир следил за крайне эмоциональной торговой войной между США и КНР, от которой ждали потрясений для всей мировой экономики. И вот на этом-то красноречивом фоне китайцы назначают американцам главного противника в лице русских, у которых с ними противоречий немногим больше, чем у самих китайцев.

Дело в том, что времена пропагандистского накала а-ля холодная война, когда Мао выступал сторонником ядерной войны с капиталистическим миром, давно прошли. Америку в Китае рассматривают, как наглого недоброжелателя, но в то же время, как очень важного партнера, прекрасно осознавая, что именно на торговле с Западом и западных же инвестициях зиждется экономическая мощь Поднебесной.
Среди российских синофилов встречается представление о КНР как о гордой и заидеологизированной державе, уже практически готовой к тому, чтобы ринуться в борьбу за более справедливый миропорядок и призвать к ответу пентагоновских ястребов. Но в реальности Китай чрезвычайно прагматичен: Америка воспринимается там как конкурент, но одновременно как главный источник денег. И чиновники, и СМИ старательно избегают того, чтобы выставлять США и американцев в образе вековечного врага, чего в достатке на российском телевидении.

Из этого можно сделать вывод, что Китай по-восточному мудро "ждет, сосредотачивается и копит силы", что в общем и целом соответствует политическим заветам патриарха местных реформ Дэн Сяопина. Но подобное "накопление сил" может продолжаться еще сотни лет, и никакого "решающего тигриного прыжка" за ним не последует, тогда как довольно-таки ожесточенное противостояние между Россией и США происходит прямо сейчас.

Крайне наивно рассчитывать, что Китай в обозримой перспективе ввяжется в какую-нибудь геополитическую войнушку с Соединенными Штатами. Ровно наоборот, он предпочтет отсидеться, в том числе и за российской спиной.
Если Россия фактически осознанно взвалила на себя ношу американских санкций, руководствуясь принципами исторической справедливости и защиты своих, то Китай, наоборот, готов пойти на многое, чтобы подобных санкций избежать.
Удивительно, как страна под руководством коммунистической партии превратилась в такого отъявленного прагматика, но факт остается фактом – мессианство там не в почете, а взгляд на мир сквозь бухгалтерскую отчетность, напротив, приветствуется.

Как следствие, Америка с ее колоссальной экономикой вызывает у китайцев уважение, а вот Россия, к сожалению, нет.

В материале о "слабых местах России" есть, в частности, такой оборот: "Обратившись к российской истории, можно заметить, что страна имеет талант к отвоевыванию земель, но не к управлению ими и экономическому развитию... Она никогда не была по-настоящему богатой. В стабилизирующейся мировой обстановке, сегодня, когда экономика становится все важнее, Россия со своим слабым экономическим развитием обречена на поражение".

Проще говоря, Китай не только уступает нам роль главного противника США, опасаясь понести убытки, но и испытывает серьезный скепсис насчет наших шансов победить в этом противостоянии.
Увы, образ восточного брата, который всегда подставит нам плечо и вот-вот придет к нам на помощь в борьбе с глобалистами и лично Джорджем Соросом – это, как правило, такие же фантазии, как и бытующее у другой части российского общества представление о "китайской угрозе", которую зачастую не просто преувеличивают, а высасывают из пальца.

Несмотря на это, обижаться на китайцев не стоит. В местной прессе доминирует уважительное отношение к России, как к державе, и дружелюбное восприятие русских, как народа. Разговор о российских слабостях – реальных и мнимых – резоннее воспринимать в рамках местного страноведения, а не "перехода на личности".
Мы тоже регулярно пишем о китайских проблемах, у газеты ВЗГЛЯД есть даже инфографика на этот счет, но ничего обидного не имеем в виду.

Китай сделал исчерпывающие выводы из своей тысячелетней истории, и особенно горькие – из истории XIX-ХХ веков. Богатая культура, передовая научная мысль, национальная гордость, сплачивающая нацию идеология – все это может оказаться бесполезным в конфликте с окружающим миром, если за тобой не стоит достаточной экономической мощи.
Как и Россия в его представлении, сам Китай тоже никогда не был по-настоящему богат и развит, до сих пор количество нищих в этой стране исчисляется сотнями миллионов. Но Запад, западные деньги, западные покупатели и западные бизнес-партнеры – это то, с чем напрямую связывают нынешний период китайской истории, который обещает стать наиболее успешным из всех.
Отсюда и скепсис в отношении идеи о противостоянии с Западом как модели цивилизационного развития.
Другое дело, что, смотря на мир через призму собственной истории и собственных проблем, китайцы не совсем адекватно представляют себе то, о чем говорят, как о слабых местах России. Упомянутые выше демография и "многонациональность" тому примеры.
Когда китайский журналист слышит о "межнациональных проблемах в РФ", он думает о собственных, например, о сепаратистских тенденциях в Уйгуристане, Тибете, а нынешним летом еще и в Гонконге. Чтобы удержать все это "в рамках приличий", Пекин тратит колоссальные силы и средства. Ничего подобного в российских национальных республиках нет даже близко, там совсем другой уровень интеграции в российское общество в целом, чем у китайских национальных окраин применительно к "мандаринскому" Пекину.

То же с демографией. В КНР постоянно говорят о старении собственного населения и о гендерной диспропорции как важных национальных проблемах. В России тоже есть гендерный дисбаланс, но в основном он касается того поколения, которое вышло из возраста детородного: до недавнего времени мужчины в России умирали гораздо раньше, чем женщины. В Китае же политика "одна семья – один ребенок" привела к заметному превалированию юношей над девушками: в местных традициях (как и на Кавказе, к примеру) именно рождение мальчика воспринимается как базовое счастье и продолжение рода, поэтому беременные девочками китаянки зачастую шли на аборт. Десятилетия спустя это стало катастрофой для общества – миллионы китайцев столкнулись с невозможностью создать семью и продолжить свой род.
Как говорится, "похоже да не то же". Или, другими словами, у нас все не настолько плохо, как представляется китайцам с их колокольни, да и проигрывать в противостоянии с Америкой мы пока что не собираемся.
Но вся эта совокупность акцентов лишний раз напоминает нам о том, что раскинувшаяся у наших восточных границ держава осторожна и эгоистична. Ее можно считать стратегическим партнером и даже другом, но шапкозакидательские шутки типа "нас с китайцами – полтора миллиарда" поняты в Пекине не будут.

19 ноября 2019,
Текст: Дмитрий Бавырин

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574147640
Новости Казахстана
- Правительство рассмотрело ход реализации Госпрограммы "Нұрлы жер" и поставило цели на 2020-2025 годы
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
- Кадровые перестановки
- Первый Заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета Евразийской Экономической Комиссии
- Правительственный час в Мажилисе: "Внедрение бюджета IV уровня в рамках 98 шага Плана нации – 100 конкретных шагов"
- В Нур-Султане состоялось 17-е заседание Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан
- Глава МСХ подверг критике темпы обновления парка сельхозтехники
- Перезагрузка Комитета по финансовому мониторингу Минфина: акценты на теневой сектор
- Имущество Семипалатинского кожевенно-мехового комбината могут продать с молотка
- Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  