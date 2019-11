ОфшорЭкономика. Куда уходят казахстанские деньги? - Ю.Масанов

10:36 19.11.2019

Офшоры и отток денег из Казахстана за границу – тема для страны постоянная. Хотя государство борется за иностранные инвестиции (при чем вполне успешно), цифры показывают, что отток все же происходит. Например, за второй квартал 2019 года, по данным Национального банка РК, только в Нидерланды утекло более 1 млрд долларов.



Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, казахстанский бизнес, государственный и частный, работает с зарубежными партнерами, потому и открытие в офшорных зонах дочерних компаний выглядит логичным. С другой стороны, ранее в такие страны, как Кипр, выводили свои средства сами казахстанцы. Как сейчас с этим обстоят дела, и кто замечен за работой с офшорами, разбираемся с ИАЦ МГУ. Что такое офшор? Слово "офшор" происходит от английского off shore, что переводится как "вне берега", "далеко от берега". Офшорными зонами называют государство или часть его территории, в пределах которой для иностранного бизнеса действует особый льготный режим регистрации и налогообложения. Чаще всего так можно скрыть настоящих собственников бизнеса или же работать из офшора в других странах, но по сниженным налоговым ставкам. Бизнес, открывая компании в таких зонах, преследует сразу несколько целей: оптимизация налоговой нагрузки, так как в офшорах налоги ниже, а схемы уплаты и бюрократия обычно проще у офшорных компаний проще обстоят дела с защитой своей собственности, такой бизнес сложнее отнять еще один важный пункт – возможность скрыть информацию о конечных владельцах бизнеса. Офшорные зоны в 2000-х и начале 2010-х годов были очень популярны. Например, по данным Tax Justice Network, объем состояния в офшорах в 2010 году был в коридоре от 21 до 32 трлн долларов. А с 2005 по 2010 год капитализация 50 крупнейших офшорных банков выросла с 5,4 до 12 трлн долларов. Но сейчас работать с офшорами становится сложнее. Государства с "большой земли", да и сами страны-офшоры начинают бороться с отмыванием денег. Например, составляются черные списки стран, с которыми не следует работать в финансовом плане. Кипр, известный как "гавань" для капиталов выходцев из стран СНГ, стал бороться с компаниями-"пустышками". Казахстан со своей стороны также пытается регулировать работу с офшорами. Их использование для ведения бизнеса не воспрещено, если все делается по закону.



Список офшорных зон утвержден приказом министра финансов РК, всего зон - 62. При этом работает с ними не только частный бизнес, но и государственные компании. Например, Банк развития Казахстана открывал в Нидерландах дочернюю компанию DBK Capital Structure Fund B.V. Сделано это было для более эффективной защиты инвестиций иностранных партнеров. При открытии БРК рассматривал офшорную "дочку" как временную структуру. Здесь нужно отметить, что Нидерланды не являются классическим офшором, под это понятие попадает только часть территории страны. Но обычно именно это государство используют для регистрации своих компаний для ведения бизнеса за рубежом. А что с деньгами? Измерять отток средств за рубеж – а именно так выражается в статистике выход денег в том числе и офшоры, эффективнее всего по данным Нацбанка. Последняя информация доступна за второй квартал 2019 года. За этот период приток иностранных инвестиций превышает отток почти на 2,4 млрд долларов. В разрезе конкретно движение средств выглядит так: Багамские острова – приток 418,8 млн долларов Белиз – отток 0,3 млн Британские Виргинские острова – отток 0,5 млн Кипр – отток 425,5 млн Гонконг – отток 0,2 млн Каймановы острова – отток 70,5 млн Люксембург – приток 0,3 млн Маврикий – приток 15,9 млн Маршалловы острова (США) – приток 1,5 млн остров Мэн – отток 0,2 млн Объединенные Арабские Эмираты – отток 41,3 млн Панама – отток 0,6 млн. К этому списку можно также добавить и Нидерланды, куда утекло около 1,06 млрд долларов. Сделать это следует в силу специфику страны – ее нередко выбирают для работы с зарубежными контрагентами, а также для защиты своих инвестиций и бизнеса в целом. В прошлом году ситуация с движением средств в офшоры была схожей. По данным портала Finprom.kz, за первые шесть месяцев 2018 года общий валовый отток инвестиций за границу составил 5З2,5 млн долларов, еще годом ранее за этот же период – 1,4 млрд. Из суммы в 532,5 млн долларов порядка 205 млн вывели в офшоры (в 2017-м – 894,8 млн). Больше всего тогда вывели на остров Мэн (72,8 млн), Кипр (64,3 млн), Каймановы (56 млн) и Виргинские острова (10,8 млн). Интересно, что за первые полгода 2017-го на Багамские острова переслали 687 млн долларов, а в Люксембург и на Каймановы острова - 114,8 и 85,5 млн соответственно.



Однако говорить о том, что деньги утекают из Казахстана, было бы преждевременным. Приток прямых инвестиций в страны заметно превышает отток, и средства идут в реальный сектор экономики. Статистика второго квартала 2019 года показывает маленькие цифры оттока капиталов, которые измеряются десятками миллионов долларов. При этом, например, с Багамских островов пришло сразу почти 420 млн. Офшоры и государственные компании Большая тема, которая обсуждалась в конце 2017 года, – это существование "дочек" государственных компаний за рубежом. Эту тему в СМИ Казахстана уже разбирали. В декабре 2017 года, напомним, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что 18казахстанских компаний удерживают за рубежом 12,5 млрд долларов. При этом только за первые шесть месяцев того года подконтрольные государству компании увеличили средства за рубежом до 6 млрд долларов. После этого общественный фонд Transparency Kazakhstan опубликовал список из 14 "дочек" госкомпаний, которые зарегистрированы в офшорах. Их материнские компании – "КазТрансОйл", "КазМунайГаз", "Самрук-Энерго" и "Казмортрансфлот". Тогда уже сами госкомпании сообщили, что часть "дочек" планировалось ликвидировать. Однако большая часть из них работает до сих пор. Например, у "Казмортрансфлота" есть четыре офшорные дочерние компании. Но их существование обосновано необходимостью управлять судами в открытых морях. Как тогда сообщали в самом "Казмортрансфлоте", владение танкерами компаниями из офшоров "снимает проблемы по гражданству экипажа судна, упрощает налогообложение и требования по проходам в заливах, а также дает узнаваемый флаг в портах мира". Офшоры и конкретные казахстанцы В силу специфики офшоров, а именно закрытости данных о владельцах компаний, имена казахстанских граждан в этой теме появляются редко.



Исключение составляют расследования журналистов, такие как, например, "Райское досье", которое опубликовали Международный консорциум журналистских расследований и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. Из этого расследования стало известно, например, что в число владельцев офшоров попали Сауат Мынбаев (ныне глава государственной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы"), Бейбут Атамкулов (министр индустрии и инфраструктурного развития), предприниматель Нурали Алиев и Мухтар Аблязов (бывший глава БТА Банка, выдачи которого у Франции требуют Казахстан, Россия и Украина). По данным журналистов, на момент публикации расследования Сауат Мынбаев входил в число акционеров компании Meridian Capital Ltd, зарегистрированной на Бермудских островах. В 2006 году эта структура владела активами на около 3 млрд долларов. В 2017 году Сауат Мынбаев заявил, что сейчас действующим акционером он не является. Из-за перехода на госслужбу он передал активы в управление. Бейбут Атамкулов же заявил, что об офшорных компаниях узнал только из СМИ. По данным журналистов, он вместе со своим братом Ерланом Атамкуловым владел компанией Centraz Finance Ltd, которая была зарегистрирована на Мальте, как производитель и продавец вин. Что касается Мухтара Аблязова, то он, согласно "Райскому досье", вместе со своим сводным братом Сырымом Шалабаевым владел компанией CFJ Star Trust на Каймановых островах. Структура работала с 2007 по 2012 год. Из открытых данных известно, что Аблязов стал председателем совета директоров "БТА Банка" в 2005 году, а уже в 2009-м бежал из Казахстана, его обвинили в злоупотреблениях и махинациях. Как говорится в документах "Райского досье", речь идет о "пропавших" из банка 10 млрд долларов. Нурали Алиев, бывший заместитель акима столицы, упомянут в другом расследовании – "Панамском досье". В 2008 году, по данным журналистов, он стал акционером компании Baltimore Alliance Inc. на Британских Виргинских островах.



Деятельность компании заключалась во владении и торговлей яхтами. Например, в 2008-м она приобрела яхту "Номад". Baltimore Alliance Inc. прекратила активность в 2014-м. Также, согласно документам досье, в декабре 2015 года Нурали Алиев также владел компанией Alba International Holdings Ltd., также на Виргинских островах. Эту структуру использовали, по данным журналистов, для владения банковским счетом на Кипре. Как остановить отток? Ситуация с оттоком средств из Казахстана в офшоры, конечно, требует внимания госаппарата. И работа в этом направлении ведется. Во-первых, здесь можно привести в пример конвенцию ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Ее Казахстан подписал в 2018 году. Так налоговые органы смогут отслеживать бизнес-деятельность казахстанцев за рубежом, чтобы те не смогли использовать иностранные компании для снижения своей налоговой нагрузки. С другой стороны, уменьшить цифры оттока сможет запуск в Казахстане Международного финансового центра "Астана". Это не территория-офшор, а независимый регулятор, который работает на принципах английского права, и суд, в который привлекли лучших британских судей. Это сможет дать бизнесу гарантию безопасности, которая зачастую для иностранцев является одним из важнейших моментов при работе с Казахстаном. Теперь этот вопрос снимается, и зарубежные партнеры, в том числе и офшорные компании казахстанцев смогут прийти напрямую в страну. В-третьих, проблема вывода денег в офшоры кроется не только в желании как-то спрятать свои капиталы, но и простая невозможность их эффективно инвестировать в Казахстане. Здесь ситуацию может исправить развития сектора private banking, а также развитие биржи МФЦА. Получив доступ к новым инструментам для вложения своих средств, состоятельным гражданам больше не потребуется выводить деньги за рубеж, чтобы использовать их там.



17.11.2019

Юрий Масанов