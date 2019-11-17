 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главу КонституцСуда Монголии Одбаяра заставили уйти в отставку - пытался силой одбаярить стюардессу, проказник
10:50 19.11.2019

Председатель Конституционного суда Монголии подал в отставку из-за скандала с сексуальным домогательством к стюардессе

Председатель Конституционного Суда Монголии Дорж Одбаяр подал заявление об отставке. Ожидается, что запрос будет обсужден на заседании Конституционного суда 22 ноября в 11.00. Д.Одбаяр должен вернуться из зарубежной поездки 21 ноября.
52-летний Дорж Одбаяр обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении стюардессы во время полета на Korean Air из Улан-Батора, направляющегося в аэропорт Инчхон 31 октября.
Позже Одбаяр вернулся в Монголию 14 ноября, заплатив 7 миллионов вон корейскому суду.
Прокуратура Инчхонского района отменила запрет на поездки, который был наложен на Одбаяра после того, как он выплатил сумму. Обвинители также показали, что они подали сводный обвинительный акт против Одбаяра, решив отказаться от официального судебного разбирательства.
Напомним, Дорж Одбаяр, председатель конституционного суда Монголии и его спутник, который не был опознан, были обвинены в сексуальных домогательствах к стюардессам Korean Air.
Инцидент произошел на рейсе KE868, который вылетел из Улан-Батора в Инчхон 31 октября в 8 часов вечера. Как сообщают местные СМИ, Одбаяр находился под воздействием алкоголя и неуместно дотронулся до ягодиц дежурной стюардессы, в то время как его коллега в возрасте 40 лет повис на плечах другой стюардессы.

Источник - ca-news.org
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