 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 17.11.2019
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Казахстанскую капитана Катанья (Олесю Кексель) обвинили в пытках задержанных коррупционеров
11:19 19.11.2019

Глава МВД прокомментировал расследование в отношении Олеси Кексель
Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал расследование в отношении бывшего начальника Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель

Нур-Султан. 18 ноября.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал расследование в отношении бывшего начальника Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель, передает Kazakhstan Today.
"Идет следствие, поступило заявление о пытках", - сообщил журналистам Тургумбаев, отметив, что проводится расследование о недозволенных методах следствия.
Он отметил, что данное заявление поступило из Генеральной прокуратуры и поручено расследование.
Кроме того, глава МВД сообщил, что Кексель находится в Казахстане.
Как сообщалось ранее, Министерством внутренних дел начато досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель. По информации газеты "Время", они являются фигурантами расследования по части 1 статьи 146 УК (Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания). Об этом в одном из ходатайств заявила адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы. По ее информации, уголовное дело расследует следственно-оперативная группа, руководителем которой является один из опытных следователей МВД РК.

Источник - Kazakhstan Today
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