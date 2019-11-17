Казахстанскую капитана Катанья (Олесю Кексель) обвинили в пытках задержанных коррупционеров

11:19 19.11.2019

Глава МВД прокомментировал расследование в отношении Олеси Кексель

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал расследование в отношении бывшего начальника Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель



Нур-Султан. 18 ноября.



Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал расследование в отношении бывшего начальника Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель, передает Kazakhstan Today.

"Идет следствие, поступило заявление о пытках", - сообщил журналистам Тургумбаев, отметив, что проводится расследование о недозволенных методах следствия.

Он отметил, что данное заявление поступило из Генеральной прокуратуры и поручено расследование.

Кроме того, глава МВД сообщил, что Кексель находится в Казахстане.

Как сообщалось ранее, Министерством внутренних дел начато досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель. По информации газеты "Время", они являются фигурантами расследования по части 1 статьи 146 УК (Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания). Об этом в одном из ходатайств заявила адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы. По ее информации, уголовное дело расследует следственно-оперативная группа, руководителем которой является один из опытных следователей МВД РК.