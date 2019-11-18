В Узбекистане алкоголь разрешили продавать на расстоянии не ближе 200 метров от школ

14:12 19.11.2019

В Узбекистане продажу алкогольной и табачной продукции разрешили в магазинах, расположенных на расстоянии не менее 200 м от образовательных, спортивных и религиозных учреждений. Ранее это расстояние составляло - 500 метров.



Закон о поправках 14 ноября подписал президент страны Шавкат Мирзияев. Документ вступает в силу со дня опубликования 15 ноября.

Исключение составляет продажа этой продукции на территории торговых комплексов (на рынках) с общей торговой площадью более 1000 кв. м и в ярмарочных павильонах.



Изменение ограничений на реализацию алкоголя и табака предусмотрено указом президента от 5 февраля.