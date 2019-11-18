Строительство АЭС в Казахстане: вопрос заболтали

14:20 19.11.2019

Баталов о строительстве АЭС: Вопрос на стадии разговоров остался

Аким рассказал, что Алматинская область рассматривалась как один из регионов для возможности строительства АЭС.



Вопрос строительства АЭС в нашей области так и остался на стадии разговоров, сказал на брифинге в службе центральных коммуникаций аким Алматинской области Амандык Баталов, передает корреспондент Zakon.kz.



- Насчет АЭС. Сразу скажу, что да, был разговор. Вы знаете, что там несколько вариантов было, и Алматинская область была одним из вариантов. Другой – в Восточно-Казахстанской области, второй наш, но это на стадии разговора осталось. Никаких отводов земель, никаких обсуждений, никаких выездов не было. Это я могу откровенно сказать, - сообщил Баталов.



Ранее во время официальной встречи глав государств Казахстана и России Владимир Путин предложил Касым-Жомарту Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию.



В начале апреля этого года в кулуарах Сената парламента Магзум Мирзагалиев комментировал вопрос строительства атомной электростанции (АЭС), сообщив, что по данному вопросу окончательное решение еще не принято. Однако, по его словам, предварительно в качестве площадки был определен поселок Улкен в Алматинской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан