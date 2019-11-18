 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.11.2019
15:28  Неугомонные грузины вновь обложили свой Парламент палаточным лагерем протеста
15:10  Бесконечная атака Трампа на Китай – война на уничтожение, - М.Делягин
14:20  Строительство АЭС в Казахстане: вопрос заболтали
14:12  В Узбекистане алкоголь разрешили продавать на расстоянии не ближе 200 метров от школ
12:43  КазУчебник по РусЛитературе. Раскольников топором замесил Фета.., - Э-К
11:30  Ташкент. "Я не сын собаки". Два журналиста отказались мириться с хокимом-матершинником
11:19  Казахстанскую капитана Катанья (Олесю Кексель) обвинили в пытках задержанных коррупционеров

11:09  "В Сенате абсолютно не все равно до животных", - Узбспикер Т.Нарбаева (интервью)
10:50  Главу КонституцСуда Монголии Одбаяра заставили уйти в отставку - пытался силой одбаярить стюардессу, проказник
10:46  ТашХоким Артыкходжаев публично помирился с журналистами-"пидарами"
10:42  Кремлевские лабухи собрали 1 млн евро на восстановление Венеции. На утонувший Тулун денег нет, но вы держитесь
10:36  ОфшорЭкономика. Куда уходят казахстанские деньги? - Ю.Масанов
10:14  Китайские "друзья". Опасное союзничество, - Д.Бавырин
10:11  Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. Абыдно, а-а, - Взгляд
09:40  Досадное положение: ситуация в Гонконге выходит из-под контроля, - Н.Портякова
09:25  Афганский маятник. К чему приведут переговоры США с талибами
08:52  Пхеньян готовится к войне. Ким Чен Ын не оценил американский жест доброй воли, - Г.Петров
01:24  США, Россия и Турция вместе разрушают НАТО? - С.Тарасов
00:25  Отъем территории бывшего "военного городка" в Ташкенте происходит вопреки закону
00:23  Курды Северной Сирии все еще полагаются на США
Понедельник, 18.11.2019
23:07  Таджикистан ищет где бы занять еще $1 млрд. К уже имеющемуся госдолгу в $2,9 млрд. или 35,9 % ВВП
22:02  Азербайджан готовит запуск газо-труб TANAP и TAP в Европу. Российскому "Газпрому" станет совсем кисло
21:56  Россия все плотнее загружается в гражданскую войну в Ливии, - Гай Тейлор
19:16  Запад ругает Китай за онлайн-контроль над населением и копирует... его онлайн-технологии, - New York Times
19:15  В Узбекистане дан старт предвыборным агитациям
19:12  В общежитии Алматинского университета "Туран" избили клоуна Кроху...
19:10  Foreign Policy: российское будущее иракской нефти
19:09  Жэньминь жибао: в каком направлении идти пылающему Сянгану?
19:07  Наладятся ли отношения между Анкарой и Вашингтоном? - А.Асалыоглу
18:11  Борис Джонсон тоже - агент КГБ! - разоблачает The Observer
16:14  Путин зачисляет казаков в свой "патриотический резерв", - Le Figaro
15:28  США раздувают "топливный бунт" в Иране
15:26  Эрдогану, как родному... Россия хочет продать Турции новейшие Су-57
14:52  Полиция Гонконга штурмует горящий Политехнический университет
14:09  Международный арбитраж отклонил 90% исковых требований турецкой "Гюнеш" к Узбекистану. Живем, рванина!
13:56  "Подвиг" пикетчика: вмешательство в дела РФ готовят в онлайн-лагерях
12:55  Вашингтон хочет заменить международные нормы своими правилами, - В.Иванов
12:22  Кыргызстан и США- движение в никуда? - С.Масаулов
12:12  Зачем казахстанцам поддерживать президента? (и какого из них?), - Петр Своик
12:02  Медвежьи кудри. Будущий президент России копит деньги для госпереворота, - М.Делягин
11:19  Коломойский пытается надуть Россию на $100 млрд, - А.Запольскис
11:02  Армия Асада освободила от джихадистов Тишринскую ГЭС
10:17  Обзывавшего журналистов "пидарасами" ташкентского хокима тянут за язык в Генпрокуратуру
10:02  Хоким Ферганской области Ганиев отказал в выдаче льготного кредита фермеру из-за его бороды
08:36  Москва возвращает Киеву трофейные военные катера. Утопить не умнее?
08:26  Показал кузькину мамину. КазПремьер поручил наказать вице-министров за повышение цен на продукты
07:57  Гонконг становится более радикальным
07:09  Шри-Ланка проголосовала за "сильную руку". На президентских выборах победил брат бывшего президента Раджапакса
00:53  Смена мафий. Правительство Молдовы возглавила около-московская клика Кику-Додона
00:18  Чем страшен для Британии гнев Китая, - Взгляд
00:11  Анкара, Москва и Вашингтон на линии геополитического огня, - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бесконечная атака Трампа на Китай – война на уничтожение, - М.Делягин
15:10 19.11.2019

Наивные жертвы пропаганды думают, что войны ведутся ради победы. Но сами воители знают: война – даже если политкошерно называть ее конкуренцией – бесконечна, ибо нельзя победить и покорить все

Наивные жертвы пропаганды думают, что войны ведутся ради победы. Но сами воители знают: война – даже если политкошерно называть ее конкуренцией – бесконечна, ибо нельзя победить и покорить все.

Когда мир был мал, еще можно было, как Александр Великий, завоевать всю ойкумену (попутно расширив ее), – но ценой победы уже тогда неизбежно становился внутренний разлад и распад.

Выход из дурной бесконечности войн один – взаимовыгодное сотрудничество, но для него надо быть и цивилизованными, чтобы поддерживать взаимную выгоду, и сильными, чтобы не давать партнеру превратиться в агрессора.

Сегодняшнему Западу это недоступно: он опьянен победами в бесконечной череде колониальных войн, а затем и в холодной войне, и вполне искренне воспринимает чужую свободу как чудовищное оскорбление, наглую агрессию и угрозу своему существованию. И когда кто-то становится успешен и независим – он автоматически становится врагом, подлежащим уничтожению.

Потому что в глазах современного Запада в мире не может быть партнеров, а может быть только хозяин, причем один: сам Запад. Ведь признать за другими право на существование – значит признать за ними право на долю прибыли от совместной деятельности, которая в глазах Запада может принадлежать только ему.
Именно поэтому Трамп – квинтэссенция нового, побеждающего Запада – открыто и серьезно рассматривает формально взаимовыгодную торговлю США и Китая как агрессию последнего: прибыль может иметь только хозяин. Если прибыль имеет кто-то другой, кроме хозяина, – это результат кражи (о чем другими словами и по другому поводу писал еще Прудон).

Это почти первобытное, колониальное видение Запада настолько органично для него, что смотрящий на мир его глазами (а современное обществоведение создано им и несет на себе его неизгладимый отпечаток) не замечает этой особенности, воспринимая ее как нечто естественное, само собой разумеющееся.

Убедившись в ошибочности восторженного выкрика Фукуямы о "конце истории", Запад до сих пор остро и болезненно переживает эту ошибочность, считает ее несправедливой и пытается вернуться в блаженное для него время "сразу после распада СССР", как не вполне здоровый психологически мужчина бессознательно стремится в материнское лоно.

И все, что смеет быть значимым и самостоятельным, подлежит уничтожению, как для капризного ребенка – не подчиняющаяся ему игрушка.

Строго в рамках этой эгоистичной и неадекватной, но торжествующей на Западе парадигмы Трамп объявил о новом наступлении на Китай: если тот будет продолжать настаивать на своих интересах и не соглашаться на условия Трампа, он вновь повысит импортные пошлины – и сделает то же в отношении всех других стран, которые смели иметь свою долю выгоды от торговли с США. В инфантильном сознании американцев (а не одного лишь их лидера) это звучит как "несправедливо поступали по отношению к нам".
Конечно, свой отпечаток накладывает и фирменный стиль Трампа, памятный в нашей стране рэкетирам 90-х и их жертвам: "наезд – отъезд". В его рамках агрессор выдвигает заведомо неприемлемые условия, чтобы согласиться на предельно возможные для жертвы, но рассматривает договоренность не как некоторую реальность, а лишь как плацдарм для нового наступления и навязывания новых, еще менее выгодных условий.

На деле это оканчивается обычно гибелью жертвы: люди, лишаясь последнего, становятся бомжами и погибают, предприятия банкротятся и распродаются на металлолом и кирпичи, а страны превращаются в "конченые государства" вроде Гаити, Украины и Сомали, а в Евросоюзе – прибалтийских лимитрофов и Болгарии.

Бесконечная атака Трампа на Китай, при которой любая уступка китайцев и любая договоренность с ними рассматривается лишь как основа для новых претензий, является именно войной на уничтожение, просто ведущейся современными средствами: не палками или ракетами, а комплексным экономическим, политическим и пропагандистским давлением.

Едва ли не единственное, что объединяет сейчас расколотую холодной гражданской войной политическую элиту США, – это стремление уничтожить Китай как реального геостратегического конкурента. Решая эту задачу, Трамп делает себя инструментом не просто самовыражения Америки и всего Запада, но и консолидации во многом враждебного ему истеблишмента.

И потому он не может остановиться, по крайней мере, пока Китай, как на рубеже 80-х и 90-х Япония, не будет сломлен хозяйственно и духовно. Китайская элита, привыкшая к процветанию за счет поддержки США (сначала как оружие против СССР, потом как поставщик дешевых товаров), только сейчас осознает это, – и задача Трампа в том, чтобы, убаюкивая ее торговым характером споров и промежуточными соглашениями, не дать ей успеть осознать происходящее и выработать соответствующую стратегию.
И пока у него получается.

Михаил Делягин,
18 ноября 2019

Источник - aurora.network
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574165400
Новости Казахстана
- Правительство рассмотрело ход реализации Госпрограммы "Нұрлы жер" и поставило цели на 2020-2025 годы
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
- Кадровые перестановки
- Первый Заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета Евразийской Экономической Комиссии
- Правительственный час в Мажилисе: "Внедрение бюджета IV уровня в рамках 98 шага Плана нации – 100 конкретных шагов"
- В Нур-Султане состоялось 17-е заседание Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан
- Глава МСХ подверг критике темпы обновления парка сельхозтехники
- Перезагрузка Комитета по финансовому мониторингу Минфина: акценты на теневой сектор
- Имущество Семипалатинского кожевенно-мехового комбината могут продать с молотка
- Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  