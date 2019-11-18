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|Неугомонные грузины вновь обложили свой Парламент палаточным лагерем протеста
15:28 19.11.2019
В Тбилиси протестующие вновь разбили палаточный городок у парламента
Требование все то же - принятие закона о переходе на пропорциональную систему выборов
В Тбилиси возобновилась акция протеста. Несколько десятков протестующих вновь разбили палаточный городок перед зданием грузинского парламента в центре города после того, как накануне вечером их разогнали.
Сайт kp.ru писал, что спецназ использовал дубинки, водометы и слезоточивый газ. В результате по меньшей мере три человека оказались в больнице. Еще 37 демонстрантов были задержаны.
Сейчас на площади установлено около десяти палаток. Некоторые митингующие провели здесь ночь. Согласно данным телеканала "Рустави-2", требования у них все те же - принятие законопроекта о переходе на пропорциональную систему выборов и досрочное проведение избирательной кампании в парламент.
Напомним, что документ о внесении соответствующей поправки в Конституцию не нашел поддержки среди депутатов. Голосование по этому вопросу состоялось на прошлой неделе. Проект поддержал лишь 101 депутат при 113 необходимых.
Полиция разблокировала все входы в здание парламента в Тбилиси
Сотрудники сил специального назначения МВД Грузии вечра, применяя водометы, оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси и расчистили входы.
Екатерина БЕЛОКОНОВА