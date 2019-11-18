Strategist: на мир надвигается череда ядерных кризисов?

19:14 19.11.2019

Ядерная конкуренция или даже применение ядерного оружия может превратиться в самую крупную угрозу для глобальной стабильности. При этом нет особой уверенности в том, что сегодняшние лидеры готовы решать данную проблему.



МАКСИМ ИСАЕВ



Еще несколько лет назад казалось, что проблемы, связанные с ядерным оружием, находятся под контролем. Американские и российские ядерные арсеналы удалось существенно сократить по сравнению с их ядерными запасами времен Холодной войны, также подписали ряд соглашений о контроле над вооружениями, которые ограничили возможности систем средней и большой дальности. Но вскоре ситуация может измениться, пишет Ричард Хаас в статье для издания The Strategist.



Прогресс, достигнутый за последнее поколение, не ограничивался лишь США и Россией. Удалось убедить Ливию отказаться от своих ядерных амбиций, Израиль помешал развитию ядерных программ Ирана и Сирии, а ЮАР отказалась от планов приобрести небольшой ядерный арсенал. Иран подписал ядерное соглашение, которое ограничило его возможности по созданию ядерного оружия. Совсем недавно Совет Безопасности ООН ввел жесткие санкции против КНДР, чтобы убедить Пхеньян отказаться от своей сравнительно примитивной ядерной программы, а также проложить путь к переговорам между высокопоставленными официальными представителями Северной Кореи и США. И, конечно же, в течение трех четвертей века никто ни разу не задействовал ядерное оружие на поле боя, после того как США сбросили две ядерные бомбы на Японию, чтобы ускорить окончание Второй мировой войны.



Однако этим летом США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года после того, как пришли к выводу о том, что Россия якобы нарушила его условия. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в 2021 году, если его откажутся продлить. До сих пор неясно, собираются ли стороны продлевать его действие: обе страны выделяют значительные ресурсы для модернизации своих арсеналов.



Более того, выйдя из ядерного соглашения с Ираном, США дополнительно увеличили риски. Ядерное соглашение, подписанное в 2015 году, можно назвать несовершенным. В частности, многие из его наиболее значимых ограничений будут действовать в течение всего 10?15 лет, к тому же соглашение не предусматривало ограничения в отношении иранской программы по разработке баллистических ракет. Однако данное соглашение установило лимит для ядерной активности Ирана и предоставило возможность проведения международных инспекций. По общему мнению, Иран соблюдал условия соглашения.



Однако теперь Иран начал медленный, но неуклонный процесс выхода за пределы ограничений, предусмотренных в соглашении. Возможно, он делает это для того, чтобы убедить США и ЕС ослабить экономические санкции. Можно также предположить, что данные шаги направлены на то, чтобы значительно сократить время, необходимое для производства ядерного оружия. Столь же вероятно, что действия Ирана могут привести к тому, что США или, скорее, Израиль нанесут превентивный удар, направленный на уничтожение значительной части ядерных объектов Ирана.



Подобный удар может привести к тому, что несколько других региональных держав, в том числе Турция, Саудовская Аравия и Египет, начнут разрабатывать или обзаведутся собственным ядерным оружием. В Турции, которая все больше отчуждается от своих союзников, высказали предположение, согласно которому страна могла бы создать собственное ядерное оружие независимо от того, какую политику проводит Иран.



Северная Корея уже намного опередила Иран: у КНДР уже есть несколько десятков единиц ядерного оружия, ракеты, которые могли бы достигнуть США, а также разрабатывается ядерное оружие, которое можно было бы запустить с подводных лодок. Идея о том, что Северная Корея согласится отказаться от своего ядерного оружия, кажется просто фантастической. Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что только ядерное оружие может гарантировать выживание режима.



Риск состоит в том, что в ближайшие несколько лет Северная Корея станет обладателем внушительного арсенала, который будет представлять значительную угрозу для США. Другой риск заключается в том, что на фоне усиливающейся северокорейской угрозы и меньшей уверенности в том, что США смогут защитить своих союзников, соседи Северной Кореи, включая Южную Корею и Японию, могут решить, что они также нуждаются в ядерном оружии.



Опасность в обоих регионах также связана с тем, что стремление к ядерному оружию может спровоцировать начало превентивной войны. Даже если такой войны удастся избежать, наличие большего количества ядерных арсеналов усилит вероятность того, что та или иная страна не устоит перед соблазном и нанесет первый удар в случае кризиса.



К тому же Индия и Пакистан, которые имеют давнюю историю двусторонних конфликтов, также являются ядерными державами, как будто всего вышеперечисленного недостаточно. Нельзя надеяться лишь на ядерное сдерживание. Вполне можно себе представить, что поддерживаемая Пакистаном террористическая группировка может спровоцировать ответные действия со стороны Индии, которые, в свою очередь, могут подтолкнуть Пакистан к угрозе применения ядерного оружия, поскольку его обычные вооруженные силы не могут конкурировать с ВС Индии. Существует также вероятность того, что одно из ядерных устройств может попасть в руки террористов.



Прошло почти 60 лет с тех пор, как молодой кандидат в президенты США по имени Джон Ф. Кеннеди предсказал, что к концу 1964 года 20 стран могут обзавестись ядерным оружием. К счастью, Кеннеди ошибся. Число стран, обладающих ядерным оружием, пока не превысило девяти. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года оказался достаточно надежным, отчасти потому, что страны прилагают усилия для того, чтобы предотвратить экспорт критически важных технологий и установить контроль над вооружениями. Эти усилия, а также санкции и действия по укреплению альянсов позволили остальным странам меньше задумываться о самодостаточности с точки зрения обороны.



Но учитывая то, что ядерные технологии становятся все более доступными, а контроль над вооружениями ослабевает на фоне возобновления соперничества между великими державами, ослабления альянсов, отхода США от своих обязанностей перед миром, а также угасания памяти о Хиросиме и Нагасаки, мы вступаем в новый и опасный период. Ядерная конкуренция или даже применение ядерного оружия может превратиться в самую крупную угрозу для глобальной стабильности. При этом нет особой уверенности в том, что сегодняшние лидеры готовы решать данную проблему.