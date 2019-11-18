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Системный бардак в системе Высшего образования Казахстана, - К.Турсынбаева
19:17 19.11.2019

Системный кризис в МОН Республики Казахстан: как прекратить отток студентов

Карлыгаш Турсынбаева

2019 год был достаточно сложным для Министерства образования и науки Республики Казахстан.Официальная позиция Министерства гласит, что образование в стране направлено на подготовку высокоэффективного человеческого капитала. Сегодня возникает справедливый вопрос: так ли это на самом деле, учитывая все инциденты в МОН? Казахстанские абитуриенты все чаще выбирают зарубежные вузы Образование во всех странах мира является одним из важнейших приоритетов. Ключевой тренд современности – это рост охвата населения высшим образованием. По последним данным Комитета статистики МНЭ, в Казахстане работает 128 вузов, в которых обучается около полумиллиона студентов. Тогда как в Узбекистане в этом году в вузы документы сдали свыше 1 млн. абитуриентов. По данным ЮНЕСКО, в этом учебном году более 85 тысяч, а по данным МИД РК, более 91 тысяч казахстанских абитуриентов выбрали зарубежные вузы, и это число с каждым годом увеличивается. Иностранные учебные заведения привлекательны среди абитуриентов по двум основным причинам. Во-первых, недорогое или совсем бесплатное обучение по грантам.

Во-вторых, легкость поступления, там не требуют итогов ЕНТ. Самое печальное в этой ситуации, что в прошлом году 42% выпускников поменяли статус студенческой визы на статус рабочей. Показательно, что это количество совпадает с количеством студентов, не желающих возвращаться на родину. Премьер-министр РК Аскар Мамин в ответе на запрос депутата Мажилиса Натальи Жумадильдаевой рассказал, как в Казахстане борются с этим оттоком талантливой молодежи за рубеж. Он отметил, что содействие предоставляется всем обратившимся выпускникам независимо от страны, где получено обучение. За последние три года увеличен до 1,8 раза объем госзаказа на подготовку кадров с высшим образованием. Абитуриенты могут до 4 раз пройти ЕНТ, снято требование сдачи ЕНТ при переводе граждан Казахстана из зарубежных вузов. "Постоянно за рубежом учится около 100 тысяч, причем бурный рост пошел с 2013 года, сейчас уже стабилизировался. Скорее всего, потому что студенты закончились", - предполагает член Общественного совета г. Алматы Марат Шибутов. По мнению эксперта, причины выбора тоже другие - это качественное образование, вузовская наука, известные преподаватели, не берущие взяток, и это трудоустройство после обучения. Соответственно, чтобы развернуть поток надо тоже самое и даже лучше сделать в Казахстане. "Шансов на это практически нет, и я думаю, что вряд ли появится в будущем", - заключает М.Шибутов.

Статус преподавателя В системе высшего образования Казахстана студента рассматривают как клиента, а вуз - как центр "образовательных услуг". Студент воспринимает преподавателя не как носителя знания, а как человека, предоставляющего ему услуги. Пропадает "священность" знания и статуса преподавателя. Об уровне квалификации и статусе педагогов, по мнению международных экспертов, говорит заработная плата. Преподаватели и прочие сотрудники вузов получают на 5% меньше, чем в среднем работники по РК. Показательным был случай, когда 28 октября во время занятий в одном из корпусов Евразийского Национального университета обвалился потолок. Из студентов, присутствовавших на паре, никто не пострадал, но пострадал преподаватель. Несмотря на плохое самочувствие, преподаватель провела занятие до конца, однако ее отсутствие на следующей паре диспетчерский отдел зафиксировал как срыв.

"В моем случае я хотела обратить внимание не только на потолок, а на статус преподавателей, педагогов, кто мы, какое место мы занимаем, что такое наша жизнь по сравнению с этими диспетчерами с главного корпуса? Разве у меня были другие претензии? Разве я просила какой-то моральный или материальный ущерб? Чтобы защитить себя, конечно же, университет пойдет на все, и я для них никто, обычный преподаватель без поддержки (…) А со стороны руководства - только упреки были и давление... По их мнению, я опозорила университет, я показываю факультет и кафедру с негативной, плохой стороны и вообще должна была молчать, и сидеть, дальше терпеть", - написала пострадавшая Дана Копежанова в своем аккаунте на Фэйсбуке. По мнению М. Шибутова, у многих абитуриентов нет цели обучаться, они идут в вуз просто получить диплом. Соответственно, им не нужен хороший преподаватель, им можно поставить любого, подходящего по формальным признакам. Так к проблеме часто относятся и ректоры университетов, принижая педагогов во внутривузовской иерархии. "Пока студентам не будет нужно настоящее образование, а не просто времяпровождение в стенах вуза – ситуация не изменится.

Ну и еще важна позиция Правительства - когда поток за рубеж стал увеличиваться, оно вместо того, чтобы улучшить работу вузов, просто дало дополнительные 20 тысяч грантов в год. Конечно, после такого никаких повышений статуса вузовского педагога не предвидится. Да и сами педагоги хороши – профсоюз молчит, коллеги молчат. Так и будут их дальше топтать ногами", - считает политолог. Системный кризис образования и гигантская коррупционная пирамида В течении года в Министерстве образования и науки РК один за другим разгорались скандалы: в мае был задержан бывший директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов; в июле суд признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности бывшего вице-министра образования Эльмиру Суханбердиеву; сотрудница МОН Анар Каирбекова обвинила высокопоставленных представителей ведомства в коррупции и давлении, также она обвинила вице-министра образования Фатиму Жакыпову в том, что ее диссертация является плагиатом. "Этот кризис там уже с 2000 года идет и никак не прекращается. Можно сказать, что это перманентное и обычное их состояние. Это гигантская коррупционная пирамида, которую надо, наверное, разрушить. Оставить за каким-нибудь РГП написание и выпуск учебников, школы, колледжи и детские сады отдать акиматам, вузы вообще не контролировать, науку отдать во вновь созданную Академию," -поделился М. Шибутов.

Качество и доступность образования являются ключевыми факторами конкурентоспособности страны и успешности ее развития. Учитывая, что цель вхождения в 30-ку развитых стран остается для Казахстана одной из актуальных, очевидность решения всех вышеперечисленных системных проблем образования неоспорима. Так или иначе, проблему необходимо признать, потому что с каждым годом ситуация продолжает ухудшаться. Надеемся, что в ближайшее время ключевым вопросом для Правительства станет выработка "работающей" государственной стратегии системы образования в целом, так как "точечные меры" не дадут эффективного результата.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574180220
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