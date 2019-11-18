 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.11.2019
19:24  Надоел. Экс-казахстанка танцовщица гоу-гоу Полина Глен бросила амер-актера Джонни Деппа
19:20  Нашествие бомжей. Америку ждет эпидемия бубонной чумы? - "КП"
19:17  Системный бардак в системе Высшего образования Казахстана, - К.Турсынбаева
19:15  Многовекторность на постсоветском пространстве уходит в прошлое, - Ф.Лукьянов
19:14  Strategist: на мир надвигается череда ядерных кризисов?
18:38  Нежданчик от "союзничка". МИД Турции обвинил Кремль в ""невыполнении своих обещаний"
17:37  Международное сообщество безоговорочно признало ПИВ террористической организацией, - Н.Абдуджалол

15:28  Неугомонные грузины вновь обложили свой Парламент палаточным лагерем протеста
15:10  Бесконечная атака Трампа на Китай – война на уничтожение, - М.Делягин
14:20  Строительство АЭС в Казахстане: вопрос заболтали
14:12  В Узбекистане алкоголь разрешили продавать на расстоянии не ближе 200 метров от школ
12:43  КазУчебник по РусЛитературе. Раскольников топором замесил Фета.., - Э-К
11:30  Ташкент. "Я не сын собаки". Два журналиста отказались мириться с хокимом-матершинником
11:19  Казахстанскую капитана Катанья (Олесю Кексель) обвинили в пытках задержанных коррупционеров
11:09  "В Сенате абсолютно не все равно до животных", - Узбспикер Т.Нарбаева (интервью)
10:50  Главу КонституцСуда Монголии Одбаяра заставили уйти в отставку - пытался силой одбаярить стюардессу, проказник
10:46  ТашХоким Артыкходжаев публично помирился с журналистами-"пидарами"
10:42  Кремлевские лабухи собрали 1 млн евро на восстановление Венеции. На утонувший Тулун денег нет, но вы держитесь
10:36  ОфшорЭкономика. Куда уходят казахстанские деньги? - Ю.Масанов
10:14  Китайские "друзья". Опасное союзничество, - Д.Бавырин
10:11  Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. Абыдно, а-а, - Взгляд
09:40  Досадное положение: ситуация в Гонконге выходит из-под контроля, - Н.Портякова
09:25  Афганский маятник. К чему приведут переговоры США с талибами
08:52  Пхеньян готовится к войне. Ким Чен Ын не оценил американский жест доброй воли, - Г.Петров
01:24  США, Россия и Турция вместе разрушают НАТО? - С.Тарасов
00:25  Отъем территории бывшего "военного городка" в Ташкенте происходит вопреки закону
00:23  Курды Северной Сирии все еще полагаются на США
Понедельник, 18.11.2019
23:07  Таджикистан ищет где бы занять еще $1 млрд. К уже имеющемуся госдолгу в $2,9 млрд. или 35,9 % ВВП
22:02  Азербайджан готовит запуск газо-труб TANAP и TAP в Европу. Российскому "Газпрому" станет совсем кисло
21:56  Россия все плотнее загружается в гражданскую войну в Ливии, - Гай Тейлор
19:16  Запад ругает Китай за онлайн-контроль над населением и копирует... его онлайн-технологии, - New York Times
19:15  В Узбекистане дан старт предвыборным агитациям
19:12  В общежитии Алматинского университета "Туран" избили клоуна Кроху...
19:10  Foreign Policy: российское будущее иракской нефти
19:09  Жэньминь жибао: в каком направлении идти пылающему Сянгану?
19:07  Наладятся ли отношения между Анкарой и Вашингтоном? - А.Асалыоглу
18:11  Борис Джонсон тоже - агент КГБ! - разоблачает The Observer
16:14  Путин зачисляет казаков в свой "патриотический резерв", - Le Figaro
15:28  США раздувают "топливный бунт" в Иране
15:26  Эрдогану, как родному... Россия хочет продать Турции новейшие Су-57
14:52  Полиция Гонконга штурмует горящий Политехнический университет
14:09  Международный арбитраж отклонил 90% исковых требований турецкой "Гюнеш" к Узбекистану. Живем, рванина!
13:56  "Подвиг" пикетчика: вмешательство в дела РФ готовят в онлайн-лагерях
12:55  Вашингтон хочет заменить международные нормы своими правилами, - В.Иванов
12:22  Кыргызстан и США- движение в никуда? - С.Масаулов
12:12  Зачем казахстанцам поддерживать президента? (и какого из них?), - Петр Своик
12:02  Медвежьи кудри. Будущий президент России копит деньги для госпереворота, - М.Делягин
11:19  Коломойский пытается надуть Россию на $100 млрд, - А.Запольскис
11:02  Армия Асада освободила от джихадистов Тишринскую ГЭС
10:17  Обзывавшего журналистов "пидарасами" ташкентского хокима тянут за язык в Генпрокуратуру
10:02  Хоким Ферганской области Ганиев отказал в выдаче льготного кредита фермеру из-за его бороды
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нашествие бомжей. Америку ждет эпидемия бубонной чумы? - "КП"
19:20 19.11.2019

Полмиллиона бездомных поставили штат Калифорния на грань катастрофы

АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ

У давней знакомой, живущей в Лос-Анджелесе, на днях был юбилей. Через службу доставки цветов заказал для нее красивый букет, но спустя несколько часов меня уведомили, что юбилярша по указанному адресу больше не проживает. Мы созвонились, и она рассказала, что недавно переехала, покинув весьма престижный Уилшир-бульвар, и теперь живет за городом. Причиной оказались… бездомные. Нет, они не претендовали на ее жилище, но вот прилегающие к дому территории заполонили своими палатками и коробками, некоторые из которых приспособили под туалеты. Попрошайки не давали проходу жильцам, клянча деньги, завалив клумбы и лужайки мусором.

БОМЖИ ЗАХВАТЫВАЮТ ГОРОДА

Бездомные в Америке были всегда. Зимой, когда в Нью-Йорке холодно, их количество заметно уменьшается. А вот на другом конце США, в Лос-Анджелесе, где всегда царит лето, бомжей становится все больше. Дело вовсе не в теплом климате, хотя, конечно же, это обстоятельство играет определенную роль. А в том, что бездомным в Лос-Анджелесе - настоящее раздолье. Во-первых, городские власти выделяют на их нужды немалые суммы. Во-вторых, местные законы позволяют бомжам чувствовать себя вольготно на общественных пространствах: любой человек может без проблем разместиться на лужайке перед чьим-либо домом, поставить свою палатку на тротуаре или рядом с офисным зданием, разложить свои манатки на скамейке городского парка или в вагоне метро…

Дело дошло до того, что президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение сложившейся ситуацией: "Мы не можем позволить Лос-Анджелесу, Сан-Франциско и множеству других городов уничтожить себя, позволив происходить тому, что там происходит. Люди живут там на лучших шоссе, наших лучших улицах, наших лучших входах в здания, где люди из этих зданий платят огромные налоги. Во многих случаях они прибыли из других стран..."

То ли Трамп слукавил, то ли был неверно проинформирован, но подавляющее число калифорнийских бомжей стали доморощенной проблемой для городских властей. Сценарий падения на социальной лестнице у всех практически одинаков: непомерные счета за медицинские услуги с последующей потерей жилья из-за невозможности оплачивать и то и другое. Ровно так, как это произошло с известной русскоговорящей американкой Эмили Замуркой. Бездомная певица теперь исполняет свои оперные арии в метро.

"ЧИСТЫЙ АДИЩЕ"

В соцсетях - сотни историй, в том числе и на русском языке:

"Прекрасный, любимый Сан-Франциско превратился в абсолютную помойку, а качество жизни в нем и окрестностях упало в разы. Улицы даунтауна наводнены бездомными, по большей части пьяными или обдолбанными. Тротуары перегораживают палатки, магазинные тележки со скарбом их обитателей и люди в спальниках... Вонь застоялой мочи перемежается с запахом марихуаны. Чистый адище".

"Коллеги рассказывали, кто из них и почему уехал из Калифорнии. Истории, как платили калифорнийские налоги, а потом наступал день, когда бомж ставил палатку у въезда в гараж. Вызывали полицию. Полиция приезжала, давала бомжу талоны на питание и одеялко, спрашивала, хорошо ли с ним обращаются, и сообщала владельцу гаража, что бездомный имеет право спать и с*ать на территории города. У бездомного есть права, а у хозяина дома, за который он платит половину своего дохода плюс налоги, - нет".

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Влиятельный журнал Forbes попросил Чака Девора, бывшего члена законодательного собрания Калифорнии, прокомментировать ситуацию. Он привел ужасающую статистику. В Калифорнии, где проживает 12% всего населения США, бомжуют 49% всех американских бездомных. Среди них в 2018 году было зарегистрировано 167 случаев заражения тифом (в 12 раз больше, чем десять лет назад). Активно распространяются туберкулез и гепатит А.

Мусор, использованные шприцы, человеческие фекалии способствуют росту популяций крыс и блох, являющихся, как известно, переносчиками смертельно опасных вирусов. Среди них - вирусы бубонной чумы, появившиеся недавно в ряде азиатских стран. "Это может стать катастрофой, - пишет Девор. - Бубонная чума, известная в Средневековье как "черная смерть", уничтожила в середине XIII века 60% населения Европы и Азии".

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574180400
Новости Казахстана
- Правительство рассмотрело ход реализации Госпрограммы "Нұрлы жер" и поставило цели на 2020-2025 годы
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
- Кадровые перестановки
- Первый Заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета Евразийской Экономической Комиссии
- Правительственный час в Мажилисе: "Внедрение бюджета IV уровня в рамках 98 шага Плана нации – 100 конкретных шагов"
- В Нур-Султане состоялось 17-е заседание Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан
- Глава МСХ подверг критике темпы обновления парка сельхозтехники
- Перезагрузка Комитета по финансовому мониторингу Минфина: акценты на теневой сектор
- Имущество Семипалатинского кожевенно-мехового комбината могут продать с молотка
- Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  