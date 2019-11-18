 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Надоел. Экс-казахстанка танцовщица гоу-гоу Полина Глен бросила амер-актера Джонни ДеппаНадоел. Экс-казахстанка танцовщица гоу-гоу Полина Глен бросила амер-актера Джонни Деппа
19:24 19.11.2019

Джонни Депп расстался с 24-летней русской возлюбленной из Казахстана

Инициатором расставания стала сама Полина.

Отношения актера Джонни Деппа и его русской возлюбленной, 24-летней танцовщицы Полины Глен, длились больше года, сообщает Glamour.ru.

О романе общественность узнала в апреле 2019 года: Полина познакомилась с актером на одной из вечеринок, а спустя некоторое время переехала в его дом в Голливуде. Близкие друзья пары утверждали, что Джонни влюблен настолько, что готов сделать предложение.

Однако инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что пара решила расстаться. Инициатором расставания стала Полина - она не выдержала постоянных судебных разбирательств Джонни Деппа с его бывшей возлюбленной Эмбер Херд. Эмбер обвиняет актера в домашнем насилии и требует компенсации. Для Полины такие отношения стали чересчур сложными: она вернулась в Россию и сейчас считает, что вся история была безумной, а внимание общественности к этому роману - пугающим.

Ранее сообщалось, что Полина Глен переехала из Казахстана вместе с родителями в Санкт-Петербург, а последние два года живет в Лос-Анджелесе. С Джонни Деппом она познакомилась на вечеринке и поначалу даже не узнала звезду "Пиратов Карибского моря".

Источник - Zakon.kz
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