Надоел. Экс-казахстанка танцовщица гоу-гоу Полина Глен бросила амер-актера Джонни Деппа

19:24 19.11.2019

Джонни Депп расстался с 24-летней русской возлюбленной из Казахстана



Инициатором расставания стала сама Полина.



Отношения актера Джонни Деппа и его русской возлюбленной, 24-летней танцовщицы Полины Глен, длились больше года, сообщает Glamour.ru.



О романе общественность узнала в апреле 2019 года: Полина познакомилась с актером на одной из вечеринок, а спустя некоторое время переехала в его дом в Голливуде. Близкие друзья пары утверждали, что Джонни влюблен настолько, что готов сделать предложение.



Однако инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что пара решила расстаться. Инициатором расставания стала Полина - она не выдержала постоянных судебных разбирательств Джонни Деппа с его бывшей возлюбленной Эмбер Херд. Эмбер обвиняет актера в домашнем насилии и требует компенсации. Для Полины такие отношения стали чересчур сложными: она вернулась в Россию и сейчас считает, что вся история была безумной, а внимание общественности к этому роману - пугающим.



Ранее сообщалось, что Полина Глен переехала из Казахстана вместе с родителями в Санкт-Петербург, а последние два года живет в Лос-Анджелесе. С Джонни Деппом она познакомилась на вечеринке и поначалу даже не узнала звезду "Пиратов Карибского моря".