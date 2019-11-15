Смерть мозга. НАТО - всего лишь тень, - Юрген Триттин

21:30 19.11.2019

15 ноября 2019 г.

Юрген Триттин | Der Spiegel



"НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: союз теряет свою целостность", - пишет на страницах немецкого издания Der Spiegel Юрген Триттин, депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета по внешнеполитическим вопросам.

"Мы должны хотеть НАТО", - пишет министр Хайко Маас в своей статье для Der Spiegel. "Желание заменяет действительность. Это исконно немецкий идеализм", - комментирует Триттин.



"Но разве не прав президент Франции Эммануэль Макрон? - задается вопросом политик. - Что это за союз, в котором самый сильный в экономическом смысле участник считает угрозой для своей "национальной безопасности" легковые автомобили из Германии, второго по силе участника? Где член НАТО Турция в очередной раз в нарушение международного права вторгается в другую страну - и вынуждает отступать войска спецназначения члена НАТО Франции? Где та же Турция масштабно организовывает этнические чистки и принудительное переселение - а остальная часть союза растерянно смотрит в сторону и подчеркивает, что НАТО - это союз ценностей?".

"Хайко Маас тоскует по НАТО, которого уже давно не существует. На 70-м году своего существования союз является скорее лишь тенью самого себя. НАТО переживает экзистенциальный кризис", - констатирует Триттин.

"Правда состоит в том, что в связи с расходящимися интересами участников НАТО больше не способно защищать важные интересы безопасности своих членов, - указывает автор статьи. - Интервенция Турции в Сирии напрямую угрожает интересам безопасности Европы. Она грозит разрушить успехи в борьбе против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ - Прим. ред.)".



"НАТО хорошо удавалось и удается отражать симметричные угрозы. Это получается у него потому, что одни только европейские члены НАТО сегодня тратят на вооружение уже в три раза больше, чем Россия. И потому что за всем - руководствуясь исконным интересом - стоит ядерная держава США. (...) Однако и в отношениях с Россией проявляются стратегические разногласия между членами НАТО. Возможно, в расторжении договора о РСМД Дональдом Трампом заинтересованы как США, так и Россия. Обе страны больше не должны налагать на себя ограничения в отношениях с Китаем. Но это не в интересах Европы".



"Это ядерное оружие угрожает европейской безопасности. (...) Требование разоружения - это не мечтания "левых", а жесткая реальная политика", - говорится в статье.

Необходимость в европейской инициативе по разоружению назрела давно, пишет Триттин. Например, можно было бы предложить России отказаться от ракет "Искандер" в Калининграде и ракет средней дальности с наземным базированием в Европе в обмен на отказ Европы от тактического ядерного оружия в Бюхеле и американских систем ПРО в Восточной Европе. Однако этого не произошло, указывает политик.



Насколько мало совпадают стратегические интересы внутри НАТО, показывает и предсказуемое окончание соглашения с Ираном (JCPOA), которое США при Дональде Трампе расторгли в одностороннем порядке без согласования внутри НАТО и разрушили его односторонними санкциями. "Мы стоим на пороге ядерной гонки вооружений на Ближнем Востоке. Это непосредственно угрожает безопасности Европы", - подчеркивает Триттин.



При этом "обещания европейских министров финансов и иностранных дел обеспечить Ирану торговлю, в том числе нефтью, оказались пустыми. Европа по сей день не в состоянии отправить в Иран даже гуманитарную помощь, например, лекарства от рака, при том, что речь идет не о военном вопросе, а о том, в чем Европа действительно сильна - об экономике и торговле".



"Если НАТО больше не защищает важные интересы безопасности Европы, если члены НАТО даже ставят под угрозу безопасность Европы, Германии необходимо взять на себя больше ответственности. В мире и в Европе, - считает политик. - (...) Нам необходима стратегия устойчивого европейского суверенитета. А для этого сначала нужно укрепить сильные стороны Европы".



"Для крупнейшего внутреннего рынка мира это пока в меньшей степени военный вопрос, это вопрос экономической и фискальной политики. Если мы хотим дать ответ на унилатерализм США, мы должны сделать евро мировой ведущей валютой".



Необходимо "укрепить возможности Европы для военно-гражданского вмешательства в асимметричные конфликты по соседству, что, в отличие от очередного усиления конвенционального сдерживания, предполагает другое вооружение, другое материально-техническое снабжение, больше полицейских, чем танков, больше вертолетов, чем фрегатов".



"Это было бы противоположностью "смерти мозга" - но в первую очередь преодолением ностальгии по НАТО в пользу реальной политики. Пришло время быть честными", - заключает Триттин.



Источник: Der Spiegel