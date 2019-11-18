 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.11.2019
01:29  Боливия все глубже погружается в хаос
01:27  Китайские СМИ: Проблема России - ее молодежь не хочет рожать
01:24  Дивный мир денег с китайской спецификой, - В.Катасонов
01:20  Сотрудница американского Госдепа Мина Чан оказалась банальной мошенницей
01:19  Bloomberg: коммунистический Вьетнам нужен США как никогда
01:17  Разворот Минска: как скоро Белоруссия станет "провинцией" Китая?
01:12  Новейший китайский авианосец (у которого даже нет названия) начал полноценные ходовые испытания

01:10  КырДепутат Жумалиев оказался совладельцем 33 фирм. Прохиндеец
00:36  22-летняя "спутница"-красавица А.Лукашенко Маша Василевич избралась в БелоРусПарламент
00:13  Узбекистан собирается из конкурентов сделать партнеров. В Ташкенте состоится второй Центральноазиатский саммит
00:10  Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Вторник, 19.11.2019
21:30  Смерть мозга. НАТО - всего лишь тень, - Юрген Триттин
19:24  Надоел. Экс-казахстанка танцовщица гоу-гоу Полина Глен бросила амер-актера Джонни Деппа
19:20  Нашествие бомжей. Америку ждет эпидемия бубонной чумы? - "КП"
19:17  Системный бардак в системе Высшего образования Казахстана, - К.Турсынбаева
19:15  Многовекторность на постсоветском пространстве уходит в прошлое, - Ф.Лукьянов
19:14  Strategist: на мир надвигается череда ядерных кризисов?
18:38  Нежданчик от "союзничка". МИД Турции обвинил Кремль в ""невыполнении своих обещаний"
17:37  Международное сообщество безоговорочно признало ПИВ террористической организацией, - Н.Абдуджалол
15:28  Неугомонные грузины вновь обложили свой Парламент палаточным лагерем протеста
15:10  Бесконечная атака Трампа на Китай – война на уничтожение, - М.Делягин
14:20  Строительство АЭС в Казахстане: вопрос заболтали
14:12  В Узбекистане алкоголь разрешили продавать на расстоянии не ближе 200 метров от школ
12:43  КазУчебник по РусЛитературе. Раскольников топором замесил Фета.., - Э-К
11:30  Ташкент. "Я не сын собаки". Два журналиста отказались мириться с хокимом-матершинником
11:19  Казахстанскую капитана Катанья (Олесю Кексель) обвинили в пытках задержанных коррупционеров
11:09  "В Сенате абсолютно не все равно до животных", - Узбспикер Т.Нарбаева (интервью)
10:50  Главу КонституцСуда Монголии Одбаяра заставили уйти в отставку - пытался силой одбаярить стюардессу, проказник
10:46  ТашХоким Артыкходжаев публично помирился с журналистами-"пидарами"
10:42  Кремлевские лабухи собрали 1 млн евро на восстановление Венеции. На утонувший Тулун денег нет, но вы держитесь
10:36  ОфшорЭкономика. Куда уходят казахстанские деньги? - Ю.Масанов
10:14  Китайские "друзья". Опасное союзничество, - Д.Бавырин
10:11  Очередной "цветной революции" в Грузии не случилось. Абыдно, а-а, - Взгляд
09:40  Досадное положение: ситуация в Гонконге выходит из-под контроля, - Н.Портякова
09:25  Афганский маятник. К чему приведут переговоры США с талибами
08:52  Пхеньян готовится к войне. Ким Чен Ын не оценил американский жест доброй воли, - Г.Петров
01:24  США, Россия и Турция вместе разрушают НАТО? - С.Тарасов
00:25  Отъем территории бывшего "военного городка" в Ташкенте происходит вопреки закону
00:23  Курды Северной Сирии все еще полагаются на США
Понедельник, 18.11.2019
23:07  Таджикистан ищет где бы занять еще $1 млрд. К уже имеющемуся госдолгу в $2,9 млрд. или 35,9 % ВВП
22:02  Азербайджан готовит запуск газо-труб TANAP и TAP в Европу. Российскому "Газпрому" станет совсем кисло
21:56  Россия все плотнее загружается в гражданскую войну в Ливии, - Гай Тейлор
19:16  Запад ругает Китай за онлайн-контроль над населением и копирует... его онлайн-технологии, - New York Times
19:15  В Узбекистане дан старт предвыборным агитациям
19:12  В общежитии Алматинского университета "Туран" избили клоуна Кроху...
19:10  Foreign Policy: российское будущее иракской нефти
19:09  Жэньминь жибао: в каком направлении идти пылающему Сянгану?
19:07  Наладятся ли отношения между Анкарой и Вашингтоном? - А.Асалыоглу
18:11  Борис Джонсон тоже - агент КГБ! - разоблачает The Observer
16:14  Путин зачисляет казаков в свой "патриотический резерв", - Le Figaro
15:28  США раздувают "топливный бунт" в Иране
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
22-летняя "спутница"-красавица А.Лукашенко Маша Василевич избралась в БелоРусПарламент
00:36 20.11.2019

В Беларуси проходит парламентская избирательная кампания. Выборы в Совет Республики прошли 7 ноября, в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва – на 17 ноября.

ЦИК: Из всех избранных депутатов наименьшая поддержка у Марии Василевич

Центральная избирательная комиссия Беларуси разместила в открытом доступе цифры протоколов во всех округах.

Если сравнивать с результатами всех 110 округов, самый маленький процент у "Мисс Беларусь" Марии Василевич. Напротив ее фамилии записано 28,94%.

Об этом свидетельствуют данные сайта rec.gov.by.

Однако данного показателя хватило, чтобы обойти всех конкурентов.

Стоит отметить, что в Палату представителей седьмого созыва избраны 44 женщины – 40 % от общего числа избранных депутатов.

Всего в нашей стране по итогам прошедших выборов было избрано 110 депутатов, 21 из которых являются представителями политических партий.




******

История Маши Василевич: как за год красавица превратилась в главную спутницу Лукашенко
Александр Кулик, UDF.BY

Чуть более года назад о ней почти никто не знал, а сегодня без девушки президентскую ложу представить почти невозможно.

Байнет поразило, как во время стартового матча нового сезона Континентальной хоккейной лиги Александр Лукашенко в порыве радости крепко обнял сидевшую рядом Марию Василевич.

UDF.BY рассказывает, как за год малоизвестная до этого девушка превратилась в главную спутницу руководителя страны.

Знакомство

Общеизвестно, что на публичных мероприятиях Александр Лукашенко любит появляться не в сопровождении возрастных чиновников, а компании молодых девушек. Не стал исключением и приход руководителя страны на конкурс "Мисс Беларусь-2018" 4 мая прошлого года. Лукашенко разместился в зале вместе с биатлонисткой Дарьей Домрачевой и студенткой Алиной Роскач.

На глазах у Лукашенко главной красавицей страны объявили 21-летнюю Машу Василевич с почти талонными параметрами 86-60-90. Именно она впоследствии практически вытеснит из президентской ложи других спутниц Лукашенко.

Красота девушки, по всей видимости, настолько сильно впечатлила руководителя страны, что он решил с ней познакомиться. Когда и в какой форме это произошло, остается только догадываться, но спустя два месяца Лукашенко общался с Василевич уже как с давней подругой.

В июле "Мисс Беларусь" отправилась с руководителем страны в командировку в СПК "Колхоз "Родина", где он в шутку предложил ей новую работу:

"Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" смотреться".

Спустя время выяснилось, что Василевич глубоко заинтересовала первое лицо. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе "Мисс мира" (там Василевич завоевала титул "Мисс Европа") и даже научил ее колоть дрова.

Василевич примеряет роль Золушки

Вполне возможно, когда Лукашенко задумал провести в конце 2018-го во Дворце Независимости первый Республиканский новогодний бал для молодежи, то уже знал, что пойдет на него с Марией Василевич.

В тот вечер Лукашенко с "Мисс Беларусь" не расставался. Со стороны казалось, что он чуть ли не сиял. Вряд ли в юности будущий политик мог представить, что будет танцевать на балу с первой красавицей страны.

Новогодние праздники для Василевич получились невероятными. 8 января Лукашенко удостоил ее премии "За духовное возрождение" – "за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность".

Чтобы оценить подарок, достаточно знать, что наравне с девушкой премию получил, например, ведущий мастер сцены Национального академического театра им. Я. Купалы и народный артист Беларуси Виктор Манаев.

На концерте после торжественной церемонии юная красавице сидела в зале рядом с Лукашенко.

Еще спустя месяц могло показаться, что карета Василевич превращается в тыкву. На "Минской лыжне" ее не включили в команду девушек, с которой руководитель страны пробежал дистанцию и одержал победу. Но причина была прозаична: красавица впервые встала на лыжи всего за месяц до соревнований и могла подвести Лукашенко.

В апреле девушка оказалась в числе самых приближенных к первому лицу на республиканском субботнике на "Линии Сталина".

Детская мечта сбылась

В прошлом году Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ и поступила в магистратуру. Но не скрывала своего желания работать совершенно в другой сфере.

"У меня была детская мечта стать телеведущей", – рассказывала "Мисс Беларусь-2018" журналистам.

И после попадания в неформальную компанию руководителя страны ее мечта сбылась. С лета текущего года Василевич работает соведущей программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Выглядит в кадре пока не слишком уверенно, ведь это пока только первый опыт.

Но, по всей видимости, Лукашенко видит красавицу в другой роли. В последнее время Василевич окончательно закрепилась в статусе его главной спутницы. На Европейских играх он везде (на торжественных церемониях и непосредственно соревнованиях) появлялся с ней.

На "Славянском базаре в Витебске" девушка присутствовала в президентской ложе словно близкий к семье человек.

Только за последнюю неделю Лукашенко и Василевич вместе сходили на хоккей и съездили на празднование 1000-летия Бреста.

Кажется, ни одна девушка ранее не становилась настолько желанной спутницей для руководителя страны как "Мисс Беларусь-2018".

Источник - belnovosti.by
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574199360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министры Казахстана и Азербайджана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспийского моря
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2019 года №836
- В антикоррупционной службе рассказали о коррупционных преступлениях в квазигосударственном секторе
- Кадровые перестановки
- Депутаты "Ак жола" просят сообщить, сколько денег из Нацфонда и ЕНПФ банки направили на кредитование бизнеса, а сколько – вложили в ноты Нацбанка
- МСХ создаст публичный блэклист недобросовестных землепользователей
- Вся власть - советам!
- Казахстанский лоукостер хочет купить 30 самолетов Boeing 737 MAX
- Производство одежды в Казахстане увеличилось на 7,5%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  