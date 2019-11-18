22-летняя "спутница"-красавица А.Лукашенко Маша Василевич избралась в БелоРусПарламент

00:36 20.11.2019

В Беларуси проходит парламентская избирательная кампания. Выборы в Совет Республики прошли 7 ноября, в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва – на 17 ноября.



ЦИК: Из всех избранных депутатов наименьшая поддержка у Марии Василевич



Центральная избирательная комиссия Беларуси разместила в открытом доступе цифры протоколов во всех округах.



Если сравнивать с результатами всех 110 округов, самый маленький процент у "Мисс Беларусь" Марии Василевич. Напротив ее фамилии записано 28,94%.



Об этом свидетельствуют данные сайта rec.gov.by.



Однако данного показателя хватило, чтобы обойти всех конкурентов.



Стоит отметить, что в Палату представителей седьмого созыва избраны 44 женщины – 40 % от общего числа избранных депутатов.



Всего в нашей стране по итогам прошедших выборов было избрано 110 депутатов, 21 из которых являются представителями политических партий.









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История Маши Василевич: как за год красавица превратилась в главную спутницу Лукашенко

Александр Кулик, UDF.BY



Чуть более года назад о ней почти никто не знал, а сегодня без девушки президентскую ложу представить почти невозможно.



Байнет поразило, как во время стартового матча нового сезона Континентальной хоккейной лиги Александр Лукашенко в порыве радости крепко обнял сидевшую рядом Марию Василевич.



UDF.BY рассказывает, как за год малоизвестная до этого девушка превратилась в главную спутницу руководителя страны.



Знакомство



Общеизвестно, что на публичных мероприятиях Александр Лукашенко любит появляться не в сопровождении возрастных чиновников, а компании молодых девушек. Не стал исключением и приход руководителя страны на конкурс "Мисс Беларусь-2018" 4 мая прошлого года. Лукашенко разместился в зале вместе с биатлонисткой Дарьей Домрачевой и студенткой Алиной Роскач.



На глазах у Лукашенко главной красавицей страны объявили 21-летнюю Машу Василевич с почти талонными параметрами 86-60-90. Именно она впоследствии практически вытеснит из президентской ложи других спутниц Лукашенко.



Красота девушки, по всей видимости, настолько сильно впечатлила руководителя страны, что он решил с ней познакомиться. Когда и в какой форме это произошло, остается только догадываться, но спустя два месяца Лукашенко общался с Василевич уже как с давней подругой.



В июле "Мисс Беларусь" отправилась с руководителем страны в командировку в СПК "Колхоз "Родина", где он в шутку предложил ей новую работу:



"Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" смотреться".



Спустя время выяснилось, что Василевич глубоко заинтересовала первое лицо. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе "Мисс мира" (там Василевич завоевала титул "Мисс Европа") и даже научил ее колоть дрова.



Василевич примеряет роль Золушки



Вполне возможно, когда Лукашенко задумал провести в конце 2018-го во Дворце Независимости первый Республиканский новогодний бал для молодежи, то уже знал, что пойдет на него с Марией Василевич.



В тот вечер Лукашенко с "Мисс Беларусь" не расставался. Со стороны казалось, что он чуть ли не сиял. Вряд ли в юности будущий политик мог представить, что будет танцевать на балу с первой красавицей страны.



Новогодние праздники для Василевич получились невероятными. 8 января Лукашенко удостоил ее премии "За духовное возрождение" – "за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность".



Чтобы оценить подарок, достаточно знать, что наравне с девушкой премию получил, например, ведущий мастер сцены Национального академического театра им. Я. Купалы и народный артист Беларуси Виктор Манаев.



На концерте после торжественной церемонии юная красавице сидела в зале рядом с Лукашенко.



Еще спустя месяц могло показаться, что карета Василевич превращается в тыкву. На "Минской лыжне" ее не включили в команду девушек, с которой руководитель страны пробежал дистанцию и одержал победу. Но причина была прозаична: красавица впервые встала на лыжи всего за месяц до соревнований и могла подвести Лукашенко.



В апреле девушка оказалась в числе самых приближенных к первому лицу на республиканском субботнике на "Линии Сталина".



Детская мечта сбылась



В прошлом году Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ и поступила в магистратуру. Но не скрывала своего желания работать совершенно в другой сфере.



"У меня была детская мечта стать телеведущей", – рассказывала "Мисс Беларусь-2018" журналистам.



И после попадания в неформальную компанию руководителя страны ее мечта сбылась. С лета текущего года Василевич работает соведущей программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Выглядит в кадре пока не слишком уверенно, ведь это пока только первый опыт.



Но, по всей видимости, Лукашенко видит красавицу в другой роли. В последнее время Василевич окончательно закрепилась в статусе его главной спутницы. На Европейских играх он везде (на торжественных церемониях и непосредственно соревнованиях) появлялся с ней.



На "Славянском базаре в Витебске" девушка присутствовала в президентской ложе словно близкий к семье человек.



Только за последнюю неделю Лукашенко и Василевич вместе сходили на хоккей и съездили на празднование 1000-летия Бреста.



Кажется, ни одна девушка ранее не становилась настолько желанной спутницей для руководителя страны как "Мисс Беларусь-2018".