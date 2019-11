КырДепутат Жумалиев оказался совладельцем 33 фирм. Прохиндеец

01:10 20.11.2019

Депутат Кубанычбек Жумалиев имеет доли в 33 фирмах. Он не указал их в декларации



Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев от фракции "Бир Бол" скрыл от Налоговой службы 33 фирмы, в которых он выступает соучредителем. Все компании зарегистрированы на территории Кыргызстана, в некоторых он является еще и руководителем. Об этом сообщает Economist.kg в рамках проекта Declorator.



Отмечается, что Жумалиев в разные годы был министром транспорта и дорог и главой правительства. "По официальным данным, он зарабатывает от 47 до 84 тысяч сомов в месяц. Такие цифры представлены в налоговых декларациях парламентария за 2015-2016 годы", - сообщает СМИ.



По данным издания, за время работы депутатом Кубанычбек Жумалиев подал только две декларации - за 2015 и 2016 годы. За 2017-й сведения отсутствуют.



В декларациях он указал официальную зарплату, дом площадью 507 квадратных метров и квартиру в 316 квадратных метров, а также машины. У родственников также есть дом в 1 тысячу 242 квадратных метра и "Ауди" Q7 2007 года.



Доли владения в 33 фирмах Кубанычбек Жумалиев не указал. Однако эта информация есть в открытых базах данных Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg.



"Жумалиев занимает высокие государственные посты с начала 90-х, и только с 2005 по 2015 год был перерыв, когда он занимался научной деятельностью в Национальной академии наук. В период госслужбы он успел открыть 11 фирм из 33-х, восемь из которых - уже будучи депутатом текущего созыва парламента", - пишет издание.



Отмечается, что больше всего компаний зарегистрированы как "школы, колледжи, университеты" частной формы собственности - ни много ни мало треть от всех фирм занимается образовательной деятельностью. В том числе в 2016 году, уже будучи депутатом, он открыл Физико-математическую школу-лицей имени Жумалиева.



"Еще порядка семи компаний занимаются индивидуально жилищным строительством и смежной деятельностью. Также у парламентария есть микрокредитная компания, кабельное телевидение, бумажная фабрика и многое другое", - говорится в сообщении.



12 компаний зарегистрированы по адресу, где прописан сам депутат. Еще шесть - по адресу Анкара 1/17, где находится Международный медицинский университет.



Напомним, именно вокруг этого частного учебного заведения в августе 2018 года разгорелся скандал - его руководителем была назначена народная артистка КР, певица Роза Аманова, супруга Кубанычбека Жумалиева. "За ней числится еще 15 фирм разной направленности, о которых будет отдельная статья, так как о них в декларации депутата также нет ни слова. В налоговых декларациях супруга имеет статус близкого родственника, имущество которого чиновники также должны раскрывать", - отмечает Economist.kg.



Компании, где Кубанычбек Жумалиев является соучредителем:



Образовательный комплекс "Физико-математическая школа-лицей академика К.М.Жумалиева".

Технологический университет "Дастан".

Бишкекский международный авиационный институт.

Международный университет инновационных технологий.

Колледж телекоммуникаций, экономики и инновационных профессий.

Колледж инновационных технологий и экономики.

Кыргызский горно-геологический транспортный колледж.

Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий.

Научно-исследовательский институт, опытно-конструкторское бюро Exiton Corporation ("Экситон Корпорейшн").

ОсОО Mudarris ("Мударрис").

ОсОО "Три Льва".

ОсОО "САНЧЭН" (SANCHEN).

ОсОО "Шеньхуа".

ОсОО "АЖАИ".

ОсОО "Атриум-констракшн".

ОсОО ANT Co ("АНТ Ко").

ОсОО "ЭЛЕКТРОКОМ".

ОсОО "Первый металлургический комбинат".

ОсОО "Транзит Азия Телеком".

ОсОО Yontan Energy Co., Ltd ("Йонтан Энерджи Ко., Лтд").

ОсОО "Манас Коал".

Учреждение "Центр трансфера технологий".

ОсОО "Кыргыз-Глав-Цемент".

ОсОО "Первая Бумажная Фабрика".

ОсОО "Деко Дом".

ОсОО "Золотой Кирпич".

ОсОО "Сары-Таш гравий".

ОсОО "Южные золотые ворота".

ОсОО "Быстрый платеж" ("Тез Т?л?м").

Микрокредитная компания "Тез Финанс Кредит".

ОсОО "Курманбек плюс".

ОсОО "Курманбек".

ОсОО "Физтех".



Отметим, по Закону "О статусе депутата Жогорку Кенеша КР" парламентарий в Кыргызстане не может одновременно находиться на иной государственной или муниципальной службе, не может осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации



Айгуль КУВАТОВА