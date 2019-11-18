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|Новейший китайский авианосец (у которого даже нет названия) начал полноценные ходовые испытания
01:12 20.11.2019
Новейший китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив
Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошел через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.
Представитель минобороны КНР Чэн Дэвэй рассказал, что испытания являются плановыми и не связаны с текущей ситуацией.
До этого самым длительным был предыдущий цикл испытаний в августе этого года. Тогда, очевидно, проверялась маневренность корабля, он описал на поверхности моря несколько кругов.
Этот авианосец пока не принят на вооружение китайского флота и даже не получил официального названия. Он известен как "проект 001".
Сейчас Китай располагает только одним авианосцем – это бывший советский авианесущий крейсер "Варяг", купленный на Украине после распада СССР. Он был модернизирован и получил название "Ляонин".
"Ляонин" периодически проходит Тайваньским проливом, что вызывает опасения руководства в Тайбэе. В 2017 г. он также посещал Гонконг к юбилею возвращения острова в состав Китая.