Новейший китайский авианосец (у которого даже нет названия) начал полноценные ходовые испытания

01:12 20.11.2019

Новейший китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив



Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошел через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.



Представитель минобороны КНР Чэн Дэвэй рассказал, что испытания являются плановыми и не связаны с текущей ситуацией.



До этого самым длительным был предыдущий цикл испытаний в августе этого года. Тогда, очевидно, проверялась маневренность корабля, он описал на поверхности моря несколько кругов.



Этот авианосец пока не принят на вооружение китайского флота и даже не получил официального названия. Он известен как "проект 001".



Сейчас Китай располагает только одним авианосцем – это бывший советский авианесущий крейсер "Варяг", купленный на Украине после распада СССР. Он был модернизирован и получил название "Ляонин".



"Ляонин" периодически проходит Тайваньским проливом, что вызывает опасения руководства в Тайбэе. В 2017 г. он также посещал Гонконг к юбилею возвращения острова в состав Китая.