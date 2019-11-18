Разворот Минска: как скоро Белоруссия станет "провинцией" Китая?

01:17 20.11.2019 АЛЕКСАНДР НЕУКРОПНЫЙ



Новые порции антироссийских высказываний, которые все более и более регулярно "выдает в эфир" президент Белоруссии Александр Лукашенко, собственно говоря, уже нисколько не удивляют. Чего было и ожидать после его заявлений о "чужих войнах" и отмежевания от Великой Отечественной, кстати, подхваченных многими государственными белорусскими СМИ? На этом фоне слова о "ненужности интеграции с Россией" и недопустимости создания с ней "военных альянсов" против кого-то там звучат совершенно естественно



Разворот Минска от союза с Москвой становится все более очевидным, и остается только признать его в качестве свершившегося факта. Вопрос тут в другом. Похоже, усматривая в кардинально изменившемся в последнее время поведении Лукашенко намерения "уйти на Запад", многие эксперты, высказывавшие подобные предположения, крепко просчитались. Новая судьба Белоруссии, скорее всего, лежит в диаметрально противоположном направлении...



Рад бы в Европу, да "грехи" не пускают



Широко обсуждавшийся в СМИ (в том числе и отечественных) недавний визит Александра Григорьевича в Австрию, является прекрасной иллюстрацией совершеннейшей бесплодности отчаянных попыток белорусского лидера, по собственным же его словам, "прорубить окно в Европу". Закончилась эта поездка, по сути дела, ничем. Фактически – лишь демонстрацией всему миру того факта, что избавленный от санкций Лукашенко отныне может более или менее свободно по нему перемещаться. Одно то, что в Вене его, по сути дела, немедленно "ткнули носом" в крайне болезненный для "цивилизованного мира" вопрос смертной казни, при наличии которой в Белоруссии о вступлении ее в какие-либо официальные структуры ЕС и речи быть не может, более, чем красноречиво. Австрия – это страна уважаемая и пользующаяся весом, однако Брюссель, от которого зависит принятие действительно серьезных внешнеполитических решений, идти Минску на уступки по кардинальным вопросам не намерен ни в малейшей степени. Да, там до дрожи в коленках боятся реальной интеграции Белоруссии и России, которая, по мнению многих европейских экспертов, "полностью изменит баланс сил" в Старом Свете. Да, многое бы дали, чтобы ее не произошло. Да, патентованный русофоб, глава польского МИД Яцек Чапутович сегодня причитает о том, что "европейские страны должны поддержать суверенитет Минска" (читай: приложить все силы для срыва его объединения с Москвой), и черт с ними, с теми "реформами", которых нет, и "неидеальной демократией"... Но "первую скрипку" в Евросоюзе играет все-таки не Варшава, а в прочих столицах открывать объятия "последнему диктатору" никто не собирается.



Ярчайший пример тому – публикации о "колоссальных нарушениях" в процессе буквально накануне прошедших в стране парламентских выборов, появившиеся в западных СМИ раньше, чем голосование на них, собственно, завершилось. Да и высказанное Александром Григорьевичем намерение в очередной раз занять президентское кресло вряд ли вызовет там восторг. Нет, позиция Запада в отношении Белоруссии вряд ли поменяется к лучшему без глобальных изменений в ее политической системе, на которые Лукашенко ни при каких обстоятельствах не пойдет. Впрочем, он и сам понимает все возможные последствия поворота внешнеполитического курса на 180 градусов. Недаром же после австрийского вояжа президента прозвучали слова белорусского министра иностранных дел Владимира Макея о том, что Минск "ни в коем случае не хочет повторить печальный опыт Киева в области евроинтеграции" и "действовать в его логике" не собирается. Да и что, по большому счету, может сегодня тот же Евросоюз предложить Белоруссии, и, главное, лично Лукашенко? Игры в "Восточное партнерство" и байки о неких туманных "перспективах"? Главные вопросы, стоящие сегодня перед тамошней властью, лежат сугубо в материальной сфере. Уже подсчитано: в будущем году финансовые потери Минска только от прекращения действовавших ранее льготных схем в области импорта энергоносителей из России, составят более 420 миллионов долларов. Это оценка тамошнего первого заместителя министра финансов Юрия Селиверстова. А ведь есть еще и долги! В 2020 году Белоруссии необходимо выплатить на 2.6 миллиарда долларов внешних займов да вдобавок как-то "перекрыть" процентов по ним на сумму в 1.2 миллиарда долларов.



Раньше данный вопрос решался просто: фактически, все новыми и новыми кредитами от России, которые позволяли погашать в срок проценты, набежавшие по старым долгам. По сути дела, реальные объемы выплат белорусской стороны России годами оставались на нулевой отметке. Однако теперь эта "лафа", похоже, закончилась полностью. Уяснив, что без серьезного и реального продвижения в интеграционных процессах не получит ни 630 миллионов долларов непосредственно от Москвы, ни 200 миллионов в рамках программы Евразийского фонда стабилизации и развития, Минск, как стало известно, не заложил в бюджет-2020 ни рубля российских кредитов. Придется начать "проедать" золотовалютный резерв, из которого, согласно президентского указа №402 от 31 октября 2019, 1.5 миллиарда долларов "уйдут" как раз за долги. Расплатой, как ожидается, станет снижение валютных интервенций Нацбанка на внутренний рынок, направленных на поддержание стабильности белорусского рубля. Тем не менее, около 2 миллиардов долларов там все-таки рассчитывают "привлечь путем внешних заимствований". Тот же Международный валютный фонд, хотя и весьма оживился в свете грядущих финансовых проблем Минска, и даже выступил с какими-то "рекомендациями" относительно "преодоления последствия налогового маневра", давать Лукашенко денег и в мыслях не имеет. По словам заместителя председателя правления белорусского Нацбанка Дмитрия Калечица, в этом направлении "даже не ведутся переговоры". Кое-кто связывал с попыткой "маленько перехватить деньжат" (какой-то миллиард долларов!) недавнюю поездку Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Возможно, такие намерения и были, но вряд ли их удалось воплотить в жизнь – судя по гробовому молчанию Минска. Впрочем, помощь пришла – но с другой стороны.



Белорус с китайцем – братья навек?



Как заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, до конца года "планируется заключить кредитное соглашение" на сумму в 500 миллионов долларов с Китаем. Подобная радужная перспектива была оглашена им на "Октябрьском экономическом форуме" в тамошней столице. Что ж, Минск делает еще один шаг в сторону экономической зависимости от Пекина. Вот только, скорее всего, в данном случае одной лишь экономикой дело не ограничится. Уж больно символично выглядит то, что на сей раз Китай финансирует Белоруссию не вместе с Россией, а вместо нее! Причем в Минске очень даже акцентируют и подчеркивают тот момент, что "нашли альтернативу Москве". Да, сумма, выделяемая китайскими товарищами, скажем прямо, меркнет на фоне миллиардных кредитных линий, вроде бы открытых Белоруссии Поднебесной в 2014 и 2015 годах для реализации совместных проектов, начатых после присоединения страны к инициативе Пекина "Один пояс – один путь". Однако как раз этот кредит играет роль той самой "ложки", которая чрезвычайно дорога "к обеду". При этом необходимо отметить, что задекларированные миллиарды по большей части пока что так и остались декларациями. Да, фундамент будущего совместного китайско-белорусского "экономического прорыва" в виде технологического парка "Великий камень" был заложен еще в 2015 году. Китай на сегодня является вторым по объемам импорта из страны и третьим среди ее торговых партнеров. Однако не все пошло так замечательно, как изначально планировалось, причем для обеих сторон.



По итогам прошлого года, объем прямых инвестиций в экономику Белоруссии из Китая увеличился до рекордных объемов, но при этом не дотянул и до 110 миллионов долларов и оказался третьим после России и Кипра. При этом более 40% – деньги не вложенные, а одолженные. Да и торговый баланс того же "Великого камня" пока что отрицательный – импорт преобладает над экспортом. До последнего времени Пекин, несмотря на все громкие заявления о "расширении и углублении" сотрудничества, не очень-то торопился вкладывать в Белоруссию по-крупному. Причин тому было несколько. Прежде всего, китайские товарищи привыкли инвестировать действительно огромные суммы в экономику тех государств, где, в случае необходимости, смогут "отбить" свои вложения при любой ситуации. С Минском они осторожничали ровно до тех пор, пока он оставался реальным, а не номинальным союзником Москвы. Портить отношения с Россией ради несоизмеримой по значению страны там не собирались. И вот теперь Лукашенко всеми силами демонстрирует России чуть ли не враждебность. Возможно, в Поднебесной решили, что пробил их час. И надо сказать, что к этому моменту там готовились загодя. В начале нынешнего года, в провинции Ляонин на базе Даляньского политехнического университета был открыт Центр изучения Белоруссии. А не так давно при Ланьчжоуском университете экономики и финансов появился уже целый Институт исследования Белоруссии! Китайцы – люди весьма серьезные и прагматичные, особенно в определенных отношениях. Если уж там открывают конторы подобного рода, то, можно не сомневаться, не "для галочки". Финансироваться они наверняка будут должным образом и заниматься конкретным делом. А изучать и исследовать в Поднебесной, как известно, берутся только то, с чего намерены получить серьезную прибыль...



Присутствие китайских компаний, несмотря на вроде бы не рекордные объемы капиталовложений, сегодня имеется во всех регионах Белоруссии, во всех отраслях ее хозяйства. В том же Минске уже никого не удивляют указатели, продублированные помимо национального и английского языков еще и иероглифами. Да, да – без русского варианта... Привлекательность этой страны для максимальной ее интеграции в сферы собственного влияния – экономическую, политическую, военную, для Пекина очень высока. Помимо того, что она реально может стать ключом для выхода "Нового шелкового пути" в Европу, в Поднебесной видят перед собой миллионы граждан, воспитанных в суровой дисциплине и законопослушании. Это для них важно. А вот отпугивающие и шокирующие господ из Европейского Союза "ужасы тоталитаризма", вроде смертной казни или несменяемой власти в стране, для китайских товарищей как раз таки являются не минусом, а плюсом. Есть и еще один, крайне важный момент. Стоит вспомнить, что дружба Пекина и Минска начиналась в 90-е годы как раз на почве масштабных закупок китайской стороной продукции советского военно-промышленного комплекса. Сейчас ситуация, вроде бы, поменялась с точностью до наоборот. Во всяком случае, белорусская система залпового огня "Полонез", представленная в 2015 году, создавалась при активной помощи китайских специалистов. Однако, определенные разработки в военной сфере (и не только) еще советских времен, наверняка имеющиеся в недрах сейфов некоторых белорусских предприятий, Пекин наверняка интересуют. Его активность в подобном направлении, проявляемая на Украине – тому доказательство. Впрочем, там не дают развернуться американцы. Но может, в Белоруссии все получится?



Кстати говоря, еще в 2018 году Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Поднебесной заявил, что "в деле усиления обороноспособности" его страны, "ведущую роль" сыграл, оказывается, Китай! Тогда внимания не обратили, а зря... Может, сейчас меньше резали бы уши предельно наглые требования о предоставлении Минску российского оружия вовсе "бесплатно". Да еще и предъявленные после получения партии новеньких Су-30СМ. И вот, кстати, насчет предоставления этой "братской стране" новейших вооружений, в свете изложенного выше, стоило бы задуматься. Лучше тогда уж их сразу в Китай отправлять – для изучения... Что в данном случае делать России? Ну, прежде всего, признать, что Минск под протекторатом Пекина – вариант все-таки не худший. Не американцы, не НАТО как-никак. Вроде бы тоже наши союзники, в том числе, и военные. А в общем и целом выбор невелик. Либо признать собственное сокрушительно внешнеполитическое поражение и то ли принимать предельно вымогательские требования Александра Григорьевича, аппетиты которого растут с каждым днем, а то ли предоставить разбираться с ним председателю Си. Либо – решительно и безотлагательно предпринимать какие-то радикальные действия по нормализации интеграционного процесса. Пока на годовщину создания Союзного государства мы не получили над Минском красный флаг с золотыми звездами... Источник - aurora.network

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