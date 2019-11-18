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Bloomberg: коммунистический Вьетнам нужен США как никогда
01:19 20.11.2019

США и Вьетнам, похоже, достигли точки выхода за пределы давней горечи в отношениях, теперь искреннюю любовь к США питают как высокопоставленные представители вьетнамского правительства, так и обычные граждане страны.

МАКСИМ ИСАЕВ

Вьетнам - это страна, которую переполняет энергия молодости. Средний возраст почти 100 млн граждан Вьетнама составляет всего 31 год, и, несмотря на то, что они живут под однопартийным коммунистическим управлением, в стране процветает капиталистическая экономика, темпы роста которой могут достигнуть 10% в 2019 году. И, что очень важно для США и их союзников, Вьетнам имеет стратегически выгодное положение, поскольку расположен вдоль западной стороны Южно-Китайского моря, и у него есть ряд морских споров с соседними странами, особенно с Китаем, пишет бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

История отношений США и Вьетнама, конечно же, связана с Вьетнамской войной, в ходе которой за 10 лет США потеряли более 58 тыс. человек, что почти в 15 раз превышает число погибших граждан США в Ираке и Афганистане вместе взятых с учетом численности населения. Число жертв среди граждан Вьетнама, находившихся по разные стороны баррикад, составило несколько миллионов человек. Тем не менее США и Вьетнам, похоже, достигли точки выхода за пределы давней горечи в отношениях, теперь искреннюю любовь к США питают как высокопоставленные представители вьетнамского правительства, так и обычные граждане страны.

Естественно, эти теплые чувства к США возникли в связи с глубоким беспокойством по поводу Китая и его амбиций в отношении Южно-Китайского моря. Эта напряженность имела место и в прошлом: в течение веков Китай и Вьетнам сталкивались неоднократно, в последний раз в 1979 году в ходе кровавой региональной войны. Как именно Вьетнам вписывается в контекст американо-китайских отношений и что должен сделать Вашингтон, чтобы максимизировать отношения с этим потенциальным стратегическим партнером?

Фундаментальная геополитическая основа заключается во взаимной заинтересованности в том, чтобы не позволить Китаю объявить Южно-Китайское море водоемом, который принадлежит Пекину. В пределах так называемой "линии девяти штрихов", которую Китай использует для разграничения своих морских требований, практически все региональные страны также имеют существенные встречные территориальные требования, многие из которых являются более законными, чем требования Китая, на что также указывают международные суды.

Решив подкрепить свои территориальные претензии, китайцы строят искусственные острова, многие из которых используются в военных целях, и создают плавучие рыболовецкие фабрики, а также нефтяные и газовые платформы в водах, на которые они претендуют. Вьетнам продолжает противостоять этой торговой морской агрессии. По этой причине США становятся все более популярными во Вьетнаме, в то время как Китай все чаще начинают рассматривать в качестве угрозы, несмотря на значительные торговые и туристические связи, которые поддерживают вьетнамскую экономику.

Усовершенствованная стратегия

США по взаимодействию с Вьетнамом включит в себя сильный военный компонент, начиная с совместных учений в Южно-Китайском море и участия военно-морского флота Вьетнама в более крупных мероприятиях США в западной части Тихого океана. В 2018 году Вьетнаму разрешили отправить его офицеров в США для участия в проводимых раз в два года учениях RIMPAC - крупнейших в мире международные военно-морские учениях на Гавайях. Следует расширить деятельность в данном направлении.

США могли бы также предоставить Вьетнаму более совершенную военную технику, в частности, морские датчики, и, возможно, безвозмездно предоставить большее число выведенных из эксплуатации судов береговой охраны и кораблей военно-морского флота в рамках программ иностранной военной помощи. Вьетнам уже эксплуатирует один бывший катер береговой охраны США. Вьетнамская береговая охрана выполняет много важных геополитических миссий в регионе и является активным партнером в рамках борьбы с наркотиками и незаконным рыболовством.

С другой стороны, Вашингтон должен явно двигаться в направлении поддержания более стратегических отношений с Вьетнамом - не полномасштабного оборонного договора, как в случае с Таиландом или Филиппинами, а прочного неформального соглашения в сфере безопасности на основе сотрудничества. Во время недавнего визита во Вьетнам командующий американским командованием в Индо-Tихоокеанском регионе адмирал Фил Дэвидсон заявил: "История наших двух стран открывает возможности для мира и процветания. На смену прошлого конфликта пришло процветающее партнерство, которое охватывает политические, экономические отношения, а также отношения в сфере безопасности".

Стратегическое использование Вьетнама также потребует экономической составляющей. Компании США стремятся найти в Азии новые рынки, они заинтригованы теми возможностями, которые перед ними может открыть Вьетнам. Можно подкрепить эти отношения с помощью нового двустороннего соглашения о свободной торговле или, что еще лучше, присоединением США к Транстихоокеанскому партнерству, от которого администрация президента США Дональда Трампа глупо отказалась.

С дипломатической точки зрения, США следует продолжить взаимодействие на высоком уровне, начало которому положил государственный визит Трампа в Ханой в феврале 2019 года. США должны стремиться создать более крепкие отношения между Вьетнамом и другими союзниками США в Восточной Азии, особенно с Японией, Южной Кореей и Сингапуром. Например, все эти страны могли бы выдвинуть конкурирующие морские требования и сосредоточиться на общем антагонисте - Китае. Со временем страны также могут начать совместную дипломатическую работу по экологическим вопросам, которые имеют важное значение для Вьетнама, включая повышение уровня моря, загрязнение океана пластиковыми отходами, сокращение рыбных запасов, пиратство и т. д.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574201940
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