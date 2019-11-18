Дивный мир денег с китайской спецификой, - В.Катасонов

01:24 20.11.2019 Дивный мир денег с китайской спецификой



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Китай не имеет себе подобных по господствующей роли коммерческих банков в создании денег



Китай – вторая или даже первая экономика мира. Вторая – если ее валовой внутренний продукт (ВВП) мерить в долларах США по текущему курсу юаня. И первая – если ВВП Китая мерить по паритету покупательной способности юаня по отношению к доллару.



ВВП Китая, измеренный по ППС, в 2018 году, по оценкам МВФ, составил 25,6 трлн долл. А ВВП США в том же 2018 году составил 20,6 трлн долл., т. е. был меньше китайского на 19,5%. По величине реального ВВП (измеренного по ППС) Китай находится на первом месте в мире с 2014 года.



Китай уже три десятилетия является лидером среди ведущих экономик мира по темпам роста ВВП. В третьем квартале 2019 года прирост ВВП Китая, рассчитанный на годовой основе, был равен 6,0%. Это, между прочим, самый низкий показатель прироста за все время функционирования современной статистической службы Китая (с 1992 года). Были годы, когда приросты ВВП Китая достигали и даже превышали 10% в год.



По оценкам Всемирного банка, за период 1990-2018 гг. ВВП всех стран мира в реальном выражении (рассчитанный по ППС) вырос в 3,7 раза. У Китая рост составил 21,6 раза – самый высокий показатель среди всех наблюдаемых Всемирным банком стран. Можно сказать, мы наблюдаем китайское экономическое чудо.



В своей недавней статье я приоткрыл секрет "экономического чуда" Китая за десятилетие после финансового кризиса 2007-2009 гг. Секрет заключается в быстром наращивании долгов по всем основным секторам экономики – сектору государственного управления, банковскому, нефинансовых корпораций и сектору домашних хозяйств.



Эксперты определили, что относительный уровень совокупного долга Китая уже превысил планку в 300% ВВП. По этому показателю Китай сопоставим с Соединенными Штатами и Европой (страны еврозоны). Китай уже более десятилетия имитирует бурный экономический рост за счет наращивания долга, причем эффективность заимствований падает. Если в период 2007-2009 гг. на каждый доллар прироста долга экономика КНР давала 0,65 цента прироста ВВП, то за последние два года (2017-2019 гг.) – лишь 0,34 цента. У США, стран еврозоны и Великобритании она выше (соответственно 0,40; 0,38; 0,36 цента).



И тут вопрос: как создаются новые долги в китайской экономике? Видимо, с помощью кредитов и займов, выдаваемых разным категориям заемщиков. Это Народный банк Китая (Центробанк страны); коммерческие банки; различные институциональные инвесторы, приобретающие долговые бумаги, выпускаемые государством и корпоративными структурами; рядовые китайцы (физические лица). Однако для выдачи кредитов и займов нужны деньги. Откуда они? Некоторым вопрос покажется странным. Повсюду деньги создаются (эмитируются) центробанками, и Китай в этом смысле, казалось бы, не должен представлять исключения.



Однако тезис о том, что деньги эмитируются исключительно центральными банками, ошибочен. Мир денег (вернее, тот мир, который создан хозяевами денег) очень лукав. Центробанки создают только часть денег, причем, как правило, небольшую. Это так называемые законные деньги. А основную часть денег эмитируют частные коммерческие банки в момент выдачи ими кредитов. Строго говоря, эта денежная эмиссия является нелегальной, т. к. она не предусмотрена ни конституциями, ни законами. Это тайна, о которой большинство простых граждан не ведают. Это самое настоящее фальшивомонетничество.



Вот что по поводу этой тайны писали и говорили некоторые известные люди. Грехам Тауэрс, управляющий Банком Канады:



"Каждый раз, когда банк дает ссуду, создается новое залоговое обязательство, новый банковский счет, т. е. новые деньги"



А вот слова известного американского экономиста Джона Кеннета Гэлбрейта:



"Процесс создания банком денег настолько прост, что ум отказывается в это поверить"



Ирвинг Фишер, известный американский экономист и писатель прошлого века, откровенничал:



"Получается, что наши деньги отданы на милость кредитным операциям банка, который дает в долг не деньги, а лишь обещание выплатить деньги, которых у него нет"



Мюррей Ротбард считал, что банки могут выдавать кредиты только за счет тех денег, которые у них имеются (собственный капитал + законные деньги, размещаемые на депозитах). Это называется 100-процентным резервированием банковских операций. А поскольку банки создают новые деньги, превышающие объемы имеющихся у них законных денег, он называл это мошенничеством в особо крупных размерах.



Те деньги, которые эмитируются центробанками, принято называть денежным агрегатом М0. А общая денежная масса, создаваемая центробанками и коммерческими банками, выражается денежным агрегатом М2. Она включает в себя М0 плюс чеки, вклады и средства на расчетных счетах. В большинстве стран мира денежный агрегат М2 превышает М0 в несколько раз.



Например, в США в настоящее время денежная масса М0 составляет 3,25 трлн долл., М2 – 15,03 трлн долл. Получается, что коммерческими банками создано 11,78 трлн долл., или 78,4% всей долларовой денежной массы.



Теперь посмотрим, как выглядит картина в России. Денежный агрегат М0 = 9,41 трлн руб. Денежный агрегат М2 = 48,27 трлн руб. Коммерческими банками создано 38,86 трлн руб., или 80,5% общей денежной массы.



А вот картина по Китаю. В настоящее время денежный агрегат М0 там составляет 7,34 трлн юаней. А денежный агрегат М2 = 194,56 трлн юаней. Коммерческими банками создано 187,22 трлн юаней, или 96,2% общей денежной массы.



Если на данный момент в США коммерческими банками создано денег в 3,6 раза больше, чем Центробанком (Федеральной резервной системой США), то в России это превышение составляет 4,1 раза. А в Китае превышение просто фантастическое – в 25,5 раза. Это означает, что на один юань, который эмитируется Народным банком Китая, коммерческие банки создают 25,5 безналичных юаней. Вот такой мощный "мультипликационный эффект".



При этом в перспективе просматривается опережающий рост денежной массы, создаваемой китайскими коммерческими банками. В 2009 году денежная масса, созданная Народным банком Китая (М0), была равна 3,7 трлн юаней. За период 2009-2019 гг. масса законных денег выросла примерно в два раза. А вот масса денег, произведенных коммерческими банками, увеличилась в 3,4 раза.



Китай не имеет себе подобных среди ведущих экономик мира по господствующей роли коммерческих банков в создании денег. Не знаю, насколько законна эмиссионная деятельность китайских банков, но эта специфика объясняет некоторые особенности денежно-кредитной политики Народного банка Китая. В отличие от других ведущих центробанков (ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии) он после финансового кризиса 2007-2009 гг. не проводил количественных смягчений, выражающихся в активной работе печатных станков. Да, НБК тоже наращивал денежную эмиссию, но не такими темпами, как это делали ФРС, ЕЦБ и Банк Японии.



А все потому, что китайский Центробанк сделал ставку на наращивание денежной массы с помощью коммерческих банков, стимулируя их выдавать кредиты китайским компаниям и гражданам. А как Народный банк Китая может стимулировать кредитные организации? Образно выражаясь, ослабляя тормоз печатных станков кредитных организаций. Под "тормозом" я имею в виду нормы резервных отчислений по банковским операциям. То есть снижая покрытие обязательств банков "законными" деньгами.



Еще в начале XXI века резервные нормативы для китайских банков были одними из самых строгих. Однако в последнее десятилетие ради кредитной накачки экономики денежные власти страны стали последовательно снижать эти нормативы. В последние годы ослабления нормативов стали происходить особенно часто, и каждое из них давало прирост денежной массы в сотни миллиардов юаней. В октябре 2015 года было произведено снижение норматива резервирования с 18% на 50 базисных пунктов. 1 марта 2016 года произошло еще одно снижение на 50 базисных пунктов, норматив опустился до 17%. Аналитики подсчитали, что мартовское сокращение Народным банком Китая нормы обязательных резервов увеличило денежную массу в экономике примерно на 600 млрд юаней (эквивалентно 91,74 млрд долл.).



С начала 2018 года НБК успел семь раз снизить норму резервирования для китайских банков. К началу мая 2019 года норма резервирования для крупных банков составляла 13,5%, а для мелких и средних кредиторов – от 10,0 до 11,5%. С 15 мая НБК довольно решительно снизил норму обязательных резервов примерно для 1 тысячи провинциальных коммерческих банков – до 8%.



Последнее "смягчение" было произведено в сентябре. Опять снижение нормы обязательного резервирования составило стандартный шаг – 50 базисных пунктов. Правда, для самых примерных (выполняющих все нормативы) банков разрешено сразу опуститься на два шага (100 базисных пунктов). Последнее смягчение норматива позволило высвободить в общей сложности 900 миллиардов юаней (126,35 млрд долл.) ликвидности, чтобы поддержать замедляющуюся экономику.



Все сказанное не означает, что НБК полностью отошел от эмиссионной деятельности. Нет, китайский Центробанк также наращивает кредитные операции. Недавно НБК выдал банкам кредиты сроком на один год на сумму 200 млрд юаней (28,6 млрд долл.) в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF). Эта эмиссия не имеет компенсационного характера (замена погашаемых кредитов новыми), т. к. до погашения ранее выданных Центробанком среднесрочных кредитов еще далеко. Следовательно, денежная масса, выражаемая агрегатом М0, увеличилась еще на 200 млрд юаней, т. е. на 2,7%.



Если мы будем учитывать деньги, эмитируемые коммерческими банками, то по общему объему денежной массы (агрегат М2) Китай вообще впереди планеты всей. У США на данный момент, как я отметил выше, денежная масса М2 составляет 15,03 трлн долл., а вот у Китая этот показатель в долларовом эквиваленте равен 27,75 трлн долл.



Для сравнения приведу данные по показателю денежной массы М2 по некоторым другим странам на сегодняшний день (трлн долл.): Япония – 9,45; Германия – 3,47; Великобритания – 3,15; Франция – 2,55. Суммарный показатель по всей еврозоне (19 государств) составляет 13,51 трлн долл. У России М2 = 0,75 трлн долл., по этому показателю она не попадает даже в первую двадцатку.



Понимание того, что Китай в своей экономической политике делает ставку на наращивание денежной массы не за счет Центробанка, а с помощью коммерческих банков, позволяет лучше постичь тайны китайского экономического чуда. А одновременно понять, что это "чудо" близко к завершению. И завершение может оказаться катастрофическим. Источник - aurora.network

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