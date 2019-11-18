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Китайские СМИ: Проблема России - ее молодежь не хочет рожать
01:27 20.11.2019

И три другие ахиллесовы пяты нашей страны по версии публициста из Поднебесной

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ

Российская молодежь отличается слабым желанием иметь детей и низким количеством деторожденийРоссийская молодежь отличается слабым желанием иметь детей и низким количеством деторождений

Портал Sohu - огромный интернет-сервис с поисковиком, электронной почтой новостями, наподобие нашего Рамблера или Яндекса. Только в КНР. Неделю назад на этом ресурсе появилась довольно жесткая статья, вызвавшая бурную реакцию к северу от Великой китайской стены. Под названием: "Четыре главных слабости России".

В конце материала - примечание: все это частное мнение автора, сам портал никакой ответственности за размещаемую информацию не несет. Проще говоря, перед нами не редакционная статья, а, скорее, колонка-мнение или даже просто публикация в чьем-то блоге. Тем не менее, "четыре ахиллесовы пяты России" в представлении нашего восточного соседа выглядят весьма любопытно.

Демография, большая территория, мигранты, внешние враги? В чем главные проблемы России

Первая проблема - демография. По словам автора, в ходе второй мировой войны страна потеряла 20 млн чел., после краха СССР ее численность уполовинилась - с 280 до 140 млн чел.

На самом деле даже без учета Крыма население РФ - порядка 145 млн чел; а вместе с ним - 146,8 млн чел.: автора, видимо, забанили в китайском аналоге Википедии. Но с ключевым выводом не поспоришь. Территория - крупнейшая в мире, а людей мало. "Российская молодежь отличается слабым желанием иметь детей и низким количеством деторождений", - заключает автор.

Вторая проблема - как бы сказать помягче, межнациональные отношения. Дескать, "в России живет 194 этнических группы, многие из которых были завоеваны русскими в новейшей истории и не имеют прочной связи с русской культурной идентичностью". Также, по мнению публициста, источником напряжения могут быть конфликты между российскими христианами и мусульманами.

Здесь автор почему-то умалчивает о том, что куда более кровавые религиозные конфликты уже много лет продолжается на "диком западе" атеистического Китая с уйгурами-мусульманами и тибетцами-буддистами. Те обвиняют Пекин в "насильственной ассимиляции", а он их - в "терроризме и сепаратизме".

Третья проблема - экономика. Со времен СССР, подчеркивает автор, в народном хозяйстве наблюдался перекос в сторону тяжелой промышленности и "оборонки", а малый бизнес, легкая промышленность и сельское хозяйство были не развиты. В новой России ситуация несколько выправилась, но за рубежом наша промышленная продукция слабо востребована - основным экспортным товаром является нефть.

Далее, продолжает публицист, огромная протяженность России, и ее удаленность от ведущих торговых путей земного шара и энергетические издержки также не способствуют развитию.

Четвертая проблема - международная ситуация. Россия - враг США №1 (которые сами по себе - мощная империя, попробуй-ка с такой сразись). Западная и Восточная Европа, помня коммунистическую экспансию времен Холодной войны, с нынешней Россией не горят желанием сотрудничать. Наконец, на Ближнем Востоке новые союзники (подразумеваются Сирия и Турция) не получают от Москвы всего, чего хотели бы. И прочным такое партнерство назвать нельзя.

Все это, впрочем, не мешает России оставаться одной из ведущих мировых держав. Но этот ее статус под вопросом, резюмирует автор.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Сергей Буранок, доктор исторических наук, эксперт по Китаю:

"ЭТА СТАТЬЯ - ПРЕЛОМЛЕНИЕ ВНУТРИКИТАЙСКИХ ПРОБЛЕМ"

Статья достаточно интересная. Она показывает, как восточные соседи воспринимают нашу страну. Но рассчитан этот материал прежде всего на внутрикитайского читателя.

Ведь почти всю новую историю Поднебесной ее поучали другие игроки: сначала СССР, потом Запад: как развивать промышленность, как "строить демократию"… Но сейчас Пекин настолько силен, что считает возможным, наоборот, уже давать советы другим странам на правах старшего брата. Пусть пока и неофициально - устами безвестного блогера.

А сами "российские проблемы" из его материала являются отражением внутрикитайских. Россияне не хотят рожать, а Китай - одна из самых густонаселенных стран мира. Тем самым читателю из КНР предлагают нехитрую логику: у соседей с демографией, межэтническими отношениями и экономикой не все ладно, зато у нас благодаря мудрой политике партии - наоборот, "Китай - для китайцев" (эти почти официальная доктрина нынешнего Пекина, хотя там, кроме титульной нации, живет порядка 90 этносов).

Ключевым тезисом является последний: "проблемы России на международной арене". Но и КНР тоже сталкивается с недружелюбием и откровенными экономическими войнами со стороны США. Тем самым китайскому читателю предлагается вывод: если угрозы у стран-соседей общие, то и бороться с ними логично сообща.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574202420
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